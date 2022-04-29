中国停止更新境外机构债券交易数据

（德国之声中文网）知情人士周二（5月17日）告诉路透社记者，中国已经停止更新境外机构的每日债券交易数据，现在只向国内的机构客户提供每日数据。

其中一位内部人士举例说：「境外机构类别中5月12日的交易数据已经消失了。」他推测，这是由于人民币大幅贬值和大量资本外流造成的。

疫情引起投资者担忧

新冠疫情可能是导致此状况的原因之一，疫情和官方实施的封城措施已经使上海这个金融大都市瘫痪了数周。许多投资者担心，中国这个仅次于美国的世界第二大经济体甚至可能会因新冠疫情而发生经济衰退，因此抛售中国证券。

债券跌幅剧烈

另一位业内人士说，早些时候的数据显示外国投资者最近卖出量超过了买入量。根据过去两个月的数据，外国投资者已大幅减持中国债券。仅在4月份，债券跌幅是自2015年8月以来最剧烈的。

根据国际金融研究所（IIF）的数据，中国在今年第一季度出现了有史以来最大的资本外流。 IIF在一份报告中说：「4月份也出现了类似的趋势，中国债务工具遭遇21亿美元资金外流，而中国股票仅出现小幅上涨。」

人民币在4月份对美元贬值了4%以上，一个原因是中国增长放缓，另一个原因是美联储的加息，后者使美元更具吸引力。

（路透社）

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