 中国修订妇女权益保障法 聚焦性别歧视和性别暴力 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.10.2022

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中国修订妇女权益保障法 聚焦性别歧视和性别暴力

中国人大会议审议通过了妇女权益保障法的修订案，这是数十年来首次修订该法。全国人大表示，近年来关于修改完善妇女权益保护法案的呼声较高，此次修订内容涉及性别歧视、性侵犯、拐卖和绑架以及就业歧视等多个领域。

北京街头推婴儿车的妈妈们

北京街头推婴儿车散步的妈妈们

（德国之声中文网）周日，十三届全国人大常委会第三十七次会议审议通过新修订的妇女权益保障法。根据官媒报道，本次修订将男女平等基本国策纳入国民教育体系，完善政府相关保障措施，并进一步完善预防和处置性骚扰、性侵害制度机制。

路透社指出，这是中国近30年以来首次对妇女权益保障法进行修订。女权运动人士对于官方论调越来越多地强调传统女性角色、女性权利发生倒退以及堕胎面临更多限制等发展表示了担忧。

延伸阅读：女权活动家梁晓雯谈支持婧尧与中国女权

根据“中国新闻网”报道，此次修订是回应社会关切的现实需要。该报道还指出，近年来全国人大代表多次就修改完善妇女权益保障法提出议案建议，修改完善法律的呼声较高。修订草案两次网上公开征求意见，分别收到40余万、30余万条意见，是近年来收到意见数最多的法律草案之一。

经过此次修订，妇女权益保障法增至10章，共86条，将于明年1月1日开始施行。其中颇受关注的修改内容包括：消除对妇女一切形式的歧视，禁止排斥、限制妇女依法享有和行使各项权益，将男女平等基本国策纳入国民教育体系；禁止进行非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠，规定医疗机构施行有关医疗活动时，应当尊重妇女本人意愿。

為什麼許多中國女性不願意多生孩子？

修订内容还涉及拐卖、绑架妇女问题，规定政府有关部门要及时发现报告和解救安置被拐卖和绑架的妇女。今年年初曝光的丰县八孩母亲事件引发关注，使得拐卖妇女、虐待女性等问题成为舆论瞩目的焦点。

修订后的妇女权益保障法还要求进一步完善预防和处置性骚扰、性侵害制度机制；媒体报道涉及妇女事件应当客观、适度，不得侵害妇女的人格权益；加强婚恋交友关系中的妇女权益保障，扩大人身安全保护令的适用范围。延伸阅读：刘强东涉嫌性侵民诉案庭外和解 #MeToo的一个胜利？

针对在就业市场上的性别歧视现象，该法还规定将就业性别歧视纳入劳动保障监察范围。

曾进入中央政治局的女性

曾进入中央政治局的女性

毛泽东曾经有过“妇女能顶半边天”的名言。然而中共最高政治权力圈基本上是男性的天下。在过去二十年里，中共中央政治局委员中至少会出现一张女性面孔。而不久前中共二十届一中全会选出的24名政治局委员，清一色都是男性。
 

（路透社、中国新闻网）

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