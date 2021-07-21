中国修法：可生三胎 超生不罚 

（德国之声中文网）中国全国人大常委会会议周五（8月20日）表决通过了关于修改《人口与计划生育法》的决定。“一对夫妻可以生育三个子女”写入其中。

据中新网报道，修改后的计生法还删除了有关抚养费征收、计划生育证明、采取长效避孕措施等与三孩政策相违背的规定。由此，社会抚养费——即超生罚款成为历史。即使生育了四孩或更多子女，从国家法律层面也不会再有处罚。

虽然有报道指出这并不意味着全部处罚措施的取消——在地方人口与计划生育条例中，还存在对“超生”的党政工作人员的党纪政纪处分的规定。但一些专家和民众都认为，新法实际上释放了全面开放生育的信号。有关新闻在网络上引起诸多评论。

有网友指出：“生育三胎以上并没有像以前一样有超生处罚措施，这就是全面放开生育政策了，只是不这样提罢了。”还有人说：“真没必要限制，想生的觉得三个不够，不想生的一个都不要。”有人提出问题：“对于老百姓，生孩子或多生孩子的意义是什么？婚姻法对女性的保护又是什么？”

不如鼓励早婚早育？

更多人的意见是，目前中国生育率低迷的根本原因不是政策限制，而是养育成本太高。“就算能生三胎，有钱养吗，一般百姓养两个就困难了，有钱人就算不开放三胎，也早就生完三胎四胎了，说出具体鼓励政策并实施，并不是为了要钱要房生孩子，而是我生了三胎没钱养，谁给我养！”另一位网友呼吁“说的配套服务政策最好要更细一点，让老百姓看得见摸得着！”

根据修订后的计生法，国家采取财政、税收、保险、教育、住房、就业等支持措施，减轻家庭生育、养育、教育负担。

中国2015年将“全面两孩政策”写入《人口与计划生育法》。今年5月底当局宣布实施一对夫妻可以生育三个子女的政策。两个月后又发布相关配套措施，包括取消“社会抚养费”并废止相关处罚规定，此外还提到，未来中国民众入户、入学、入职等安排也将“与个人生育情况全面脱钩”。人口政策不断放开的背景是中国人口出生率持续下降和老龄化的进程。

但计划生育政策改变的频率加快也引来嘲讽。博主安替发推：“刚看到政府允许四胎的新闻。报告政府，房事有点跟不上政策节奏了，再快会闪掉我们的老腰。”其他推特用户跟帖：“还4胎，真心搞笑，这政策一天一出，请官老爷们就别扯了，生育的自由还给人民吧，无论10胎还是0胎。”

有人调侃：“要四胎的得四十岁往上了吧？我强烈建议伟哥纳入医保。”还有人提醒：“对应老龄化，有个非常重要的措施别忘了：结婚年龄提前，鼓励早婚早育。”

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 多生是荣誉 中华人民共和国建国初期，中国是大力鼓励生育的。50年代初，中国政府禁止非法打胎，严格限定绝育手术和人工流产的条件，并效仿前苏联，给多生多育的妇女以“光荣母亲”、“英雄母亲”的称谓。生孩子达到5个为“光荣母亲”，10个为“英雄母亲”。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 少生才光荣 在这种环境之下，中国人口迅速增长。70年代末，中国人口已接近10亿。为了减缓人口增长，中国把控制人口增长纳入国民经济社会发展计划，70年代提倡“晚稀少”的政策，即提倡晚婚晚育，拉长生育间隔，只生两个孩子。当时流行着“一个太少，两个正好，三个多了”的说法。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 “只生一个好” 相信许多人都很熟悉这句口号。1982年，计划生育被定为国家的基本国策。独生子女政策开始在全国实施，对少数民族和农村家庭做出了一些例外规定。“只生一个好”的口号响彻各地，独生子女成为时代独有的现象。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 超生妈妈之殇 严格控制出生的政策也让许多家庭付出了沉重的代价。网上流传着很多关于计生的血泪故事：被打毒针强行引产、为躲计生迁户农村……对于黄宏、宋丹丹表演的小品“超生游击队“，很多人仍然记忆犹新。在令人捧腹的表演背后，讲述了却是一个残酷的现实：一对夫妇为了不被强制计生，而不得不四处流浪。陷入“超生门”的也不乏名人，比如张艺谋就因为超生而交纳了748万元计划外生育费及社会抚养费。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 一胎政策 中国在实施了计划生育政策多年，虽然有效控制住了人口的增长，不过政策也带来了种种弊端，不仅社会老龄化问题日益严重，人口萎缩的现象也远远超过一般人的想象。中国社会科学院2015年在《经济蓝皮书：2015年中国经济形势分析与预测》中指出，中国的总生育率只有1.4，远低于世代更替水平的2.1，并且已非常接近国际上公认的1.3的“低生育陷阱”，该机构呼吁尽快全面放开二孩政策。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 二胎催生 为了刺激人口增长，扭转劳动力快速老龄化的趋势。2015年，北京决定全面实施一对夫妻可生育两个孩子的政策，开展应对人口老龄化行动。在全面放开二胎之前已经实施了所谓“单独二孩“的政策。它的含义是，父母中一方为独生子女的家庭可以生育第二个孩子。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 试管婴儿 开放二胎的消息让一些父母们动起了再要一个孩子的念头。随着医学技术的发展，越来越多的人愿意选择试管婴儿的方法“量身打造”自己未来的孩子。有些医院给患者提供挑选新生儿性别的机会。除了试管婴儿，代孕也成为一些中国大龄父母再要孩子的一个选择。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 生育率“向下看齐” 全面二胎开放几年后，似乎效果有限，2016年出生人口数量出现一个小高峰后，中国出生人口数量从2017到2020年连续“四连降”。职业压力、生活成本、养育成本、观念变化等原因都导致中国的生育率下降。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 还是三孩好？ 为了应对出生率下降、老龄化加剧等问题，今年5月，中国人口生育政策再次放宽。中国家庭今后将可生育三个小孩。消息官宣后立即引起广泛关注和讨论。有网友不无讽刺地说道：“这届独生子女真的幸福，可以养4个老人，3个小孩。” 许多人的发言几乎都传达了同样的抱怨：生育率低迷的根本原因不是政策限制，而是养育成本太高。

鼓励生、 限制生、 催着生！ 中国生育政策的变迁 “低生育陷阱” 中国5月11日公布了最新的全国人口普查结果，中国大陆过去10年是1950年代以来人口增长速度最慢的10年，年平均增长率为0.53%。2020年中国育龄妇女总和生育率仅为1.3。国际上通常认为总和生育率1.5左右是一条“高度敏感警戒线”，一旦降至1.5以下，就有跌入“低生育率陷阱”的可能。



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