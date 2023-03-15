中国、俄罗斯、伊朗在阿曼湾举行海上联合军演

（德国之声中文网）中国国防部周二（3月14日）宣布，据中国、伊朗、俄罗斯等国军队共识，中、伊、俄等国海军将于3月15日至19日在阿曼湾举行"安全纽带-2023"海上联合军事演习，但并未透露细节。伊朗、巴基斯坦、阿曼和阿拉伯联合酋长国的海岸线皆位于战略要地波斯湾的沿线水域。

中国国防部在声明中称，"安全纽带-2023"海上联演由2019年、2022年先后两次举行的中伊俄海上联演发展而来，中方派出南宁号导弹驱逐舰参演，主要参加空中搜索、海上救援、海上分列式等科目演练。"此次演习有助于深化参演国海军务实合作，进一步展示共同维护海上安全、积极构建海洋命运共同体的意愿与能力，为地区和平稳定注入正能量。"

美国国家安全委员会发言人科比（John Kirby）周三表示，白宫对于联合军演并不感到担忧。科比指出，这并非是俄罗斯和中国第一次一起训练，美国及其他国家也持续在进行演习。

"很显然我们会进行观察和监视，确保这次演习不会对我们的国家安全利益或我们在该地区的盟友和合作伙伴造成威胁。"科比对美国CNN电台说道。"但是各国都在训练。我们一直在这样做。我们会尽可能进行观察。"

这场定于本周三至周日举行的演习，正值中美间的紧张局势因中国拒绝批评俄罗斯入侵乌克兰以及持续支持俄罗斯经济等一系列问题加剧之际。美国及其盟友谴责俄罗斯的入侵，对俄罗斯实施惩罚性经济制裁并向乌克兰提供防御性武器。

另一方面，自1979年伊朗伊斯兰共和国成立并将美国外交官员扣为人质以来，伊朗与美国一直是处于敌对状态。

中国已派遣导弹驱逐舰南宁号参加以海上搜救和其他非战斗任务为核心的演习。中国在非洲之角国家吉布提设有唯一的外国军事基地，并设有海军码头。

中国、俄罗斯和伊朗去年和2019年分别举行过类似演习，凸显出中国与那些被美国及其伙伴在很大程度上回避的国家，在军事和政治上的联系日益增长。

上周，中国主持了伊朗与其中东主要竞争对手沙特阿拉伯之间的会谈，伊朗与沙特上周五达成协议，在经历7年的紧张局势后恢复全面外交关系。

尽管美国和沙特有着长期的军事和政治关系，但两国关系因2018年对政府持批评态度的沙特记者卡舒吉（Jamal Khashoggi）离奇失踪后身亡，以及石油输出国组织和伙伴国（OPEC+）石油减产而变得紧张。美国指OPEC+削减石油产量是为帮助莫斯科。

美联社指出，中国主持沙特阿拉伯和伊朗北京会谈，使其在地区冲突中扮演了不同寻常的调停角色。北京似乎热衷于在中国领导人习近平的"全球安全倡议"下利用这一角色。

据中国官方媒体新华社报道，中国非洲之角事务特使薛冰周二在访问埃塞俄比亚时表示，中国愿与该地区国家一道，为地区和平发展做出贡献，建构更紧密的中非命运共同体。报道引述薛冰称，中国反对"外部势力的地缘政治竞争"，无意也不会寻求填补所谓的真空或建立排他集团。

（美联社等）

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