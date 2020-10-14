 中国侵占尼泊尔领土？ 两国官方均否认 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.11.2020

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时政风云

中国侵占尼泊尔领土？ 两国官方均否认

中国被指入侵和西藏接壤的尼泊尔西北部地区，甚至犯界修建9座混凝土建筑物。中尼边界会否像中印边界般起冲突？

Grenzkonflikt China Indien (Anupam Nath/AP/picture alliance)

尼泊尔和中国本身没有边界争议，但其邻国印度则从今年5月起与中国军队在拉达克（Ladakh）地区对峙，图为中印边界。

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“双十节”来临前，中国使馆原本想给印度媒体下“指导棋”，不料却引发了印度新闻业的强烈反弹。周六当天，中国驻印使馆外甚至都被人悬挂了台湾国旗。

中印继续在拉达克（Ladakh）边境地区对峙，随着严冬将至，气温可降至零下40度，大大考验双方的后勤保障能力。

美国和印度于当地时间周二（10月27日）下午签署了旨在扩大互换信息渠道的“基本交换与合作协定”（BECA）。美国大选前一星期，美国国务卿和国防部长远赴南亚和东南亚，明言要抵抗中共威胁。

在上周传出推特的地图资讯将部分印度边境领土标示为中国领土後，推特高层28日出席印度议会的委员会进行说明。但印度国会议员认为，推特的解释并不充足。

北京周三（7月8日）称，将对在涉藏问题上表现"恶劣"的美国官员实施签证限制。日前，特朗普行政当局宣布实施《西藏旅行对等法》，对中国相关官员实施签证限制措施。

（德国之声中文网）日前有英媒指中国入侵尼泊尔西北部胡姆拉地区（Humla）丶占领超过150公顷土地，对此中国外交部发言人汪文斌周二（3日）在例行记者会上，称有关指控子虚乌有丶纯属谣言。

尼泊尔外交部发言人兰姆萨尔（Sewa Lamsal）也表示，有关报导内容「不实」，但没有详细说明。

英国《每日电讯报》（Daily Telegraph）周一（2日）引述尼泊尔官员报导，中国自5月起，在5个边界地区侵占尼泊尔150多公顷的领土，并改变界河的流向，而先前淹没在水面下的尼泊尔的土地，也被中方吞并。

出身於胡姆拉地区的尼泊尔在野党国大党（Nepalese Congress Party）议员沙希（Jivan Bahadur Shahi）对路透社表示，中国军队越过边界，在尼泊尔境内约1公里处的胡姆拉地区里米（Limi）修建9座混凝土建筑物。

沙希表示，尼泊尔村民10年前在该区修建公路时，中国并没有反对，但「他们现在说这个小山谷属于他们」。

他早在10月初指控中方犯界，擅自竖立柱石并阻碍当地粮食供应，甚至驱赶农夫与牧民。尼泊尔外交部则在9月时表示，2016年也有该地区被侵占的传言，事后才发现建筑物是位于中国境内一公里处。

尼泊尔和中国本身没有边界争议，但其邻国印度则从今年5月起与中国军队在拉达克（Ladakh）地区对峙，期间曾发生多宗致命冲突及鸣枪事件，是45年来首次打破中印实际控制线（LAC）的停火协议。

李澄欣/張慈（路透社）

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