中国侦察机新机型现身 监控美日法加四国演习

（德国之声中文网）台湾国防部近日多次侦获中国军机在台海周边活动。最近的一次是刚刚过去的周日。据台湾中央社6月12日报道，台国防部称，自11日上午6时至12日上午6时，侦获中共军机24架次--其中逾越台湾海峡中线10架次、军舰5艘次，持续在台海周边活动。台空军称，逾越台海中线的中共军机包括：2架次苏凯30战机、4架次歼11战机、4架次歼16战机。

而此前，8日中共在台海周边活动的军机架次更多。台国防部称，当日上午5时至10时40分，陆续侦获中共歼11、歼16、轰6、运油20及预警等各种军机计37架次，进入台湾西南空域，部分编队经台湾东南空域进入西太平洋，目的是执行空中监侦及远海长航训练。

这些军机中，有一种侦察机引起日本国防部的注意。日本防卫省统合幕僚监部8日发表声明称，当日上午，一架中国运9情报收集飞机飞越太平洋。声明称，这与此前地面上的运9情报收集飞机不同，此次是首次确认该新机型飞行。

中国半官方的环球时报将该机型称为运-9电子侦察机。该报10日引述军事专家宋忠平称，解放军8日出动的战机编队是对台以及遏制域外势力军事斗争准备的一种"标配"，当中有加油机、预警机、战斗机等各种战机。"这本身是一种组合力量的编队，显示出我军多批次、多机种混合打击能力的建设，在未来也将成为常态。"

与此同时，该报引述中国智库"南海战略态势感知"9日消息，自8日以来，美国"尼米兹"号航母打击群与"里根"号航母打击群在琉球群岛附近海域活动。琉球群岛位于西太平洋，在东海与菲律宾海之间，也在日本九州岛与台湾之间。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 佩洛西离台后解放军开展大规模实战化军事演训 美国众议院议长佩洛西上周二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从上周四（4日）12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。8日，解放军东部战区在微博上宣布，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 东部战区实施远程火力实弹射击 8月4日解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校对外表示，4日下午，“解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”。七国集团当日发表外长联合声明，呼吁中国“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 日本防卫省：解放军发射的导弹飞越台湾本岛上空 日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。日本媒体称这是中国导弹首度落入日本专属经济区。台湾国防部4日深夜发布新闻稿侧面回应，指“实时掌握发射动态”，但由于弹道路径在大气层之外，“对飞越的广阔地面区域并无危害”，故未发布警报。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军军舰与台湾兰阳号对峙 8月5日，新华社公布的另一张有关解放军东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训的照片上，可以清晰看到舷号935的台湾兰阳号巡防舰。台湾国防部回应称，“已侦获多批中共机、舰活动，第一时间已广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军飞行员俯瞰台湾中央山脉 5日，中国军方发布“解放军战士从战机上俯瞰台湾海岸线和中央山脉”的视频和照片，背景的海岸山脉清晰可见。一名解放军飞行员面对镜头说：“今天我执行抵近慑压任务，我在目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生。维护祖国领土完整的决心更加坚定，我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台国防部：“解放军未进入领海领空” 8日，台湾国防部举行记者会，情次室次长颜有贤中将表示，解放军海军4日至8日演习期间，每天在台湾连结区（24海里）外，保持13艘作战舰、情搜船进行活动。空军在北部、西部、西南、东部等，每天派遣包含作战机 ，包括歼-11、歼-16及空警等相关系列，实施军事威慑行动。他强调，解放军“从未进入我国领海、领空”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 美国防部：里根号留守台湾周边海域监控情势 白宫方面4日宣布，五角大楼指示“罗纳德·里根号”航空母舰留在台湾附近地区“监视局势”。路透社报道，美国海军日表示，“里根号”航母正在西太平洋的菲律宾海进行预定的行动，该海域面积为570万平方公里，其中包括台湾东南部水域。智库南海战略态势感知8月8日在社交媒体上发布消息，指美国航母“里根”号在过去两天，继续向南移动了约140海里。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台湾“天雷操演”即将登场 台湾媒体报道称，台湾军方将于在屏东车城至枋山一带实施“天雷操演”，共36门155榴弹炮面海进行反登陆射击，划定演习区域与解放军公布的军演范围接近，甚至不排除有小部分重叠。台湾军方强调，年度天雷操演早于7月22日就公布，并非为特定状况临时起意，加无须过度解读。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 6成台湾人不担心两岸进一步军事冲突 台湾“中华民意研究协会”最新公布的民调显示，台湾60.1%的民众不担心两岸进一步军事冲突，仅有34.0%担心。如果中国大陆攻打台湾，美国会不会出兵参战协防？有48.5%民众认为美国会出兵，37.4%认为不会，看法的差异主要来自民众的党派性与年龄，越年轻认为美国会出兵的比率越高。这份民调访问的时间为8月3日至5日。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军东部战区宣布完成联合军事行动 中国解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校10日表示，东部战区完成在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动的各项任务。他补充说，“战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整”。同一天，中国国新办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，强调“非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择”。



美国第七舰队9日发布声明称，尼米兹号航母与里根号航母与日本海军自卫队出云号直升机驱逐舰，以及加拿大与法国的地面部队举行联合海上演习。声明称，超过12000名海军士兵参加了演习。声明引述尼兹米号航母指挥官库彻（Jennifer Couture）称："我们与盟友和伙伴一道，展示跨域无缝融合的能力、应对意外事件的能力以及对捍卫印太地区航行与飞行自由的承诺。" 声明称，这是自2020年6月以来，尼兹米号航母首次与里根号航母共同行动。

环球时报10日的报道将日本统合幕僚监部发布的运-9电子侦察机的动向，以及美、日、法、加四国联合海上演习结合起来，引述军事专家宋忠平称，既然美国不断地在中国的家门口挑衅，解放军军机当然也可以去看看美国的航母编队，"这就是来而不往非礼也。随着我军军事能力的不断提升。相信对美国等域外势力进行抵近侦察的行动也会不断增加"。

路透社报道说，随着近些年来中国在东海及南中国海以及台湾周边日益展示军力，中国与美国及其盟国在西太平洋的军事相遇也增多。就在此次四国演习前数天，菲律宾、美国和日本在菲律宾西部一个省份的海域举行了首次三国演习。

（综合报道）

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