 中国使馆推文被删 新疆政府为其人口政策辩护 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.01.2021

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时政风云

中国使馆推文被删 新疆政府为其人口政策辩护

中国驻美国大使馆官方推特账号发布的维吾尔女性不再是“生育机器”的推文被推特删除。推特指责该文违反企业规定。新疆政府周一为其人口政策辩护。

Symbolbild I uigurische Frauen

新疆喀什街头

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中国新疆社科院公布研究报告，称西方学者提出的新疆对少数民族实施"人口灭绝"政策毫无依据。德国新疆问题研究者郑国恩则表示，该报告所引述的时间段是2000-2018年，并非维吾尔人口增长率骤降的2017年以后。

新疆议题专家郑国恩 (Adrian Zenz) 周一 (6月29日) 发布了一份新的研究报告，内容揭露新疆政府大规模的强迫维吾尔妇女进行绝育，甚至将不愿遵从指示的维吾尔人关进再教育营。他表示，这种作法宛如对特定人种所实行的「人口灭绝」。

根据美联社的调查报道，中国当局正在新疆地区强化针对维吾尔人等少数民族的计划生育措施，同时又在暗中鼓励汉族人生育。一些专家指出，这是在通过人口政策进行变相的种族灭绝。

（德国之声中文网）据美联社报道，中国新疆自治区政府一名发言人驳斥了有关北京对少数民族妇女实施强制性节育的指责。他说，维吾尔人口的增长率不仅高于新疆的平均生育率，同时高于当地少数民族的人口增长率，而且更是明显超过当地汉族人的增长率。这名发言人周一(1月11日)对媒体表示，至于使用宫内绝育手段等手法的说辞，“更是恶意”的宣传，“计划生育是个人自愿行为，“没有组织或者个人能够干预”。

有关新疆政府对少数民族实施生育控制的话题再次进入人们的视野，是因为1月7日中国新疆发展研究中心发布了一份《新疆地区人口变动情况分析报告》。报告作者李晓霞在文中称，西方一些研究学者片面引用一些数据和别有用心的个案报道，既不符合科学研究方法和学术规范，也不符合新疆的真实情况。她尤其点名批评德国新疆问题研究者郑国恩（Adrian Zenz）。

李晓霞认为，新疆男女平等观念和健康生殖的科学意识大大提高，避免了被极端主义裹挟沦为生育工具的痛苦，纷纷争做身心健康、自信独立、爱国爱家的新时代女性。

中国驻美大使馆官方推特于1月8日转贴了李晓霞的分析报告，并同时发推表示，中国治疆政策令当地维吾尔族及其他穆斯林少数民族妇女思想获得解放，性别平等亦有所改进，以穆斯林为主的维吾尔社区女性不再是“生育机器”。

该条推文引来许多批评性跟帖，中国使馆要求推特删除相关的跟帖。

 一天后（1月9日）推特删除了大使馆的推文。为此推特发言人称，经过进一步研究，认为该推文内容属于违反公司规则，于是采取行动删除推文。

中国驻美大使馆在同一天发布的另一个有关新疆的帖子，目前还在。

去年6月底，郑国恩发表了题为《结扎、宫内节育器和强制性计划生育：中共在新疆压制维吾尔族人口出生率的运动》的调查报告，揭示新疆政府大规模强迫少数民族妇女进行节育，将不愿遵从指示的女性关进所谓的“再教育营”。在接受德国之声的访谈时，郑国恩曾表示，“我最新的研究显示，中国正在透过不同手段来大规模的抑制维吾尔人的生育率”。他说，中国政府对维吾尔人实行强制绝育是实施“人口灭绝”政策。郑国恩说，“自2017年起，维吾尔人的人口增长率急剧减少，特别在2018年骤降。部分少数民族地区公开了2019年的出生率，比已经显著下降的2018年的数字还要低30-60%。”

9月，中国新疆哲学社会科学网发表《关于境外炒作新疆人口问题的研究报告》，称新疆近年来人口持续增长，其中“维吾尔族人口增幅和出生率均高于全疆平均水平”。根据报告列举的数字，在2010-2018年间，新疆少数民族人口从1298.59万人上升至1586.08万人，增加287.49万人，增长22.14%；维吾尔族人口从1017.15万人上升至1271.84万人，增加254.69万人，增长25.04%。同一时期，汉族人口从882.99万人上升至900.68万人，增加17.69万人，增长2.0%。不过，这些数据并没有回答郑国恩提出的从2017年起新疆少数民族人口出生率骤然下降的问题。

 

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