中国使馆再出“双非不旅行”新政 在美华人返乡受阻

（德国之声中文网）12月19日，中国驻美大使馆发布最新公告要求，为防止检测后跨州旅行感染，赴华乘客须前往本人搭乘的中美间直飞航班起飞地进行核酸、抗体采样，并送往相关实验室检测，这让很多经美国国内城市中转的乘客不得不紧急更改行程，也让很多原计划在欧洲中转回国的在美华人不得不因中转机场不具备该检测条件而放弃了行程。

12月21日中午12点半，家住纽约的在美华人小顾已经给中国驻纽约大使馆不停地拨了3个小时的电话。“从早上9点半就开始打，到现在也没人接。”小顾焦虑地对德国之声说。

焦虑的源头

小顾的焦虑源自中国驻美大使馆最新发布的一则公告。12月19日，中国驻美大使馆发布最新公告《关于进一步重申“非必要，非紧急，不旅行”以及调整核酸、血清抗体检测有关要求的重要通知》，在11月6日执行的检测要求基础上，进一步限制采样地点，方式和检测机构，同时经由第三国转机将变得非常困难，新政策于美西时间12月23日0时开始实施。

该通知要求，为防止检测后跨州旅行感染，赴华乘客须前往本人搭乘的中美间直飞航班起飞地进行核酸、抗体采样，并送往相关实验室检测。目前中美间直飞航班起飞地为：洛杉矶、旧金山、西雅图、纽约、底特律、达拉斯。

由于妻子生病，急着回国就医，小顾定好了12月26日从纽约飞西雅图，从西雅图中转上海的机票。本来已经在纽约找好了采样机构和检测机构，但新规突然需要去一个陌生的城市住几天，做检测，这让小顾更担心妻子的健康状况。

“害怕这种情况下，找到的采样机构和检测机构对新政策并不十分了解，报告样式也不是我们说怎么写他就会怎么写的，都是有固定的模版格式。总是担心如果他们出具的报告并不能完全符合领事馆的要求，导致无法获得健康码登机。我们在纽约这边找到的采样机构和检测机构，对各方面都比较了解，会让我们更加心安一些。突然让我们在陌生的地方照检测机构，并且待上两天，会有一些更大的不确定感。”小顾说。

美国各大航空公司立即应对

对于中国使馆政策的突变，美国各大航空公司也开始采取紧急措施应对。经查询，美联航中文客服表示，已经收到了公司相应的通知，允许为受影响的乘客免费改票，提前美国国内段航班，以便中国乘客在航班直航地做检测。目前12-1月的机票可以改票。对于部分预定，美联航已经把不符合要求的美国国内段取消了。很多乘客登录美联航官网united.com，找到行程后，发现自己的美国国内段航程已经不显示了，同时也有信息提示。

而达美航空是率先反应的航空公司，客服人员表示已经接到相关消息，并愿意免费为乘客提前改签美国国内段至2-3天前或免费将美国国内段删除。美航AA的部分中文客服也表示已经知道了政策的变化，甚至一提回国航班号AA127就知道了。一位从纽约经旧金山转机回上海的中国乘客表示，已经通过自己预订机票的机构做了免费更改。

据了解，新政策对美国航司的打击比较大，因此美国航司紧急出台各类政策应对，以免流失客源。同时，相比备受疫情影响的美国国内航线收入来说，目前中国航线也是美国航司收入的很大来源。其最低平均票价在4-5万人民币以上，直航航班则高达6-7万人民币。

对此，中国大使馆解释称，近期从美国输入中国的新冠确诊病例大量增加，经查，多数确诊病例与旅途中转感染有关，部分也与中介机构、实验室存在违规操作以及检测后不能遵守居家隔离要求有关。根据国内最新要求，驻美国使领馆现再次提醒大家慎重考虑疫情期间的感染风险，务必牢记“非必要，非紧急，不旅行”。

驻美使领馆的要求

此外，中国驻美使馆要求，自美西时间12月23日0时起，血清特异IgM抗体检测必须由专业医护人员通过静脉血方式完成采样，检测报告必须同时明示血清（Serum）、IgM、静脉血（Venous）等字样，不再接受指尖血方式完成的检测，报告上还须明示具体的检测方式。这让很多原计划在欧洲中转回国的在美华人不得不放弃了行程，因为很多欧洲机场如哥本哈根目前不具备该检测条件。

对于中国使馆的新政策指定了实验室，很多中国乘客表示，好处是大家不会在一直问哪里可以检测。但坏处是，部分实验室可能出现爆满或约不着的情况。同时，使领馆也会动态调整名单。

“后来打通了纽约使馆的电话，但是也没啥正面回答的信息。昨天做了检测，今天上传报告等待绿码，我妻子是新政策后第一批乘客，需要探路。”小顾说，“不敢求一路顺风，只求一路平安。”