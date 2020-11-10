中国体育界“被容忍”的LGBTQ群体

（德国之声中文网）李影重新回到了“铿锵玫瑰”的行列中。水庆霞在出任中国女足国家队主教练之后，将她列入了出征女足亚洲杯（1月20日到2月6日在印度举行）的阵容名单。这乍一看起来并没有什么稀奇，因为在2018年的上一届亚洲杯比赛中，李影毕竟是获得了“金靴奖”的最佳女射手——她在5场比赛中贡献了7个进球。在约旦举行的这届亚洲杯中，中国获得了第三名的成绩。

在2019年法国举办的女足世界杯中，这名前锋球员也表现不俗：她在对阵南非的小组赛中，贡献了那场比赛中唯一的进球（中国队1:0获胜）。被誉为“铿锵玫瑰”的中国女足止步于八分之一决赛。然而在东京奥运会之前，已经累计参加过100多场国际比赛，贡献过30个进球的李影却被从国家队名单中剔除。不少人猜测，这与她在社交媒体上发帖公开出柜有关。

“你是我所有温柔的来源与归属”，李影在2021年6月22日发布的微博里这样写道。配图是李影和女友陈蕾蕾的合影，和写着“一周年快乐”以及二人名字的蛋糕。这条官宣恋情的微博在互联网上迅速传播，引起热议。不过在评论中，也有不少恐同反同的言论。这条微博在发布之后不久就被删除了。在微博上拥有5百万粉丝的足球记者赵震就此发微博表示，女足里面的同性恋早就不是秘密了，“但是敢于公开宣布自己性取向和女友的，李影是第一个。为她的勇气点赞。”赵震还写道，“希望我们的社会越来越包容，让所有人都能大声说出自己所爱。”

“是的，我是同性恋”

在中国，顶级水平的运动员公开出柜是极为罕见的事情，曾有过的案例屈指可数。在李影之后，去年9月女排球员孙文静也大胆迈出了这一步。她在微博上公开了自己和女友的合影。不过此时她已经退役两年了。

中国首位打破沉默公开出柜的职业运动员是冲浪运动员许景森，在2018年他公开表明自己的同性恋身份，并且在微博上发文写道 “是的，我是同性恋“，并宣布要参加在巴黎举行的世界同性恋运动会（Gay Games）。他还在微博配图中展示了象征LGBTQ群体的彩虹旗，并写道任何人都有爱与被爱的权利，性别、年龄和肤色都不应该成为束缚。

许景森后来真的去参加了世界同性恋运动会，名且在巴黎的开幕式上为当时69人的中国代表队担任举旗手。下一届世界同性恋运动会本来计划2022年在香港举行，但是因为新冠疫情被推迟到了2023年11月。台湾的LGBTQ运动员已经宣布，出于安全考虑，将不参加这届比赛。

社交媒体账号被封

2019年，台湾开创亚洲先河，率先承认同性婚姻为合法。在中国大陆，同性结婚仍然是被禁止的。性取向多元化虽然被共产党的掌权者所容忍，但是却必须在保持私密的前提下。

观看视频 05:04 台湾同婚通过了，然后呢？

一旦有公开要求性少数群体平权的呼声出现，就会立刻遭到打压。2020年，中国大陆地区历史最长、最大规模的LGBTQ活动“上海骄傲节“叫停。此前活动主办方也多次遭到网络审查员的刁难。

2021年6月，中国民政部封杀和删除了数百个LGBTQ群体的网页和社交媒体账号，尤其是高校内的LGBTQ学生社团。时任官媒《环球时报》主编胡锡进当时就此评论指出，“中国不可能在这个问题上走到世界的靠前位置，一定保守性是必然的，也有其合理性”。去年9月，中央广电总局下令，严厉打击娱乐节目中的“娘炮”审美，强调政治观点和道德应作为演员选拔的标准。

性少数群体变得小心翼翼

中国的LGBTQ群体渐渐适应了官方这种更加强硬的态度。“自从中国政府打压了在校园内促进LBGTQ平权的社团组织之后，我们也变得小心翼翼，试着不要在组织活动时强调LBGTQ这个导向”，Robin在接受德国之声采访时说。这位LBGTQ平权人士出于安全考虑，拒绝透露自己的真实姓名。“虽然政府加强了对LBGTQ团体的控制，但是我们的社群成员仍然会寻找各种途径来组织活动，但是不突出强调LBGTQ主题。我们都在适应这种新的环境。”

据估计，中国有大约7000万人属于性少数群体，即男同性恋、女同性恋、双性恋、跨性别者和酷儿。在这个有着14亿人口的大国，人们距离公开讨论和坦然对待性取向多元化还相差甚远。“性少数群体在中国仍然生活在隐秘的角落里”，联合国开发计划署（UNDP）2016年的一份报告这样写道。“只有大约5%的人愿意出柜”，报告还指出，针对性少数群体的歧视使得LGBTQ群体“在职场的发展前途受到影响，在学校的学习机会也受限制”。

是不是出柜“惹的祸”？

不过，对于女足球员李影短暂被踢出国家队，仍然无法确定这一事件与她公开出柜之间的直接联系。因为她早在2021年1月底就已经在脸书上公开了自己与陈蕾蕾之间的恋情——这一社交平台虽然在中国大陆被禁，但是她的这一动态应该不会逃过审查机构的注意，足协和教练方面应该也有所耳闻。李影在2月份还参加了三场奥运会资格赛，贡献了三粒进球。然而到4月份与韩国队之间的关键一战，她却不在阵容名单上，并且也无缘夏天在东京举行的奥运会。

然而同时期还有几名其他女足球员被主教练移出阵容名单，包括唐佳丽和沈梦雨。少了这几员“猛将”的中国队在奥运会上遭遇失败，小组赛阶段就被淘汰。之后主教练贾秀全辞职，他的继任者水庆霞则把这几位球员重新征召入队。李影也是其中之一。

2021年12月9日，她在微博发文庆祝自己重回国家队，并且感慨“人生每段经历，都会带来不同的体验。熬过一切，星光璀璨”。她的微博账号仍然会经常更新——只是不再分享恋爱日常，而是以足球为主了。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。