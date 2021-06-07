中国住建部: 房租年涨幅不得超5% 避免大拆大建

（德国之声中文网）中国住房和城乡建设部8月31日发布《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》（简称"通知"），明确提出城市住房租金年度涨幅不超过5%。

严管大拆大建

《通知》还提出，除违法建筑和危房等外，不大规模、成片集中拆除现状建筑，"原则上城市更新单元(片区)或项目内拆除建筑面积不应大于现状总建筑面积的20%"。《通知》同时表示，不大规模、强制性搬迁居民，不改变社会结构。

针对"确保住房租赁市场供需平稳，城市住房租金年度涨幅不超过5%"这一点，中国住房和城乡建设部副部长倪虹在当日的新闻发布会上表示，有关调查显示，现在大城市有70%的新市民和青年人是租房住，其购房和付租金能力比较弱，推出新政是为了解决好新市民和青年人的住房问题。

路透社在其报道中指出，这是中国国家主席习近平提出"共同富裕"、减少贫富差距的新政的一部分。在中国，租房需求主要集中在就业机会较多、收入较高的大城市--对于大学毕业生们而言尤其如此。这些年轻人很少能在近年来涨幅明显、房价高昂的大城市买房。

今年以来，首都北京和南方经济大都市深圳都已经开始增加租房供应。最近几个月，其他几个主要城市也计划对房屋租赁进行新的监管，以便更好保护租户权利，例如禁止房东要求超过一个月的押金等。

根据房地产数据公司"诸葛找房"的数据，8月份的公寓租金比前一个月下降了0.35%，其在今年初夏达到季度高峰。而据一些中国财经网站报道，北京、上海等大城市租房市场租金整体呈上升状态，部分区域已经连续上涨7个月，"上海部分区域上半年的涨幅就已经超过了15%"。

"准备好迎接涨价吧"

对于住建部要求城市房租年涨幅不超5%，不少网民表示，这个政策实行起来恐怕不容易。

有人写道："问题是租赁又不去登记，房东要涨多少国家怎么知道…"；也有人说， "房东被点醒了，准备好迎接涨价吧"。也有评论质疑，房租已经完全市场化，"住建部有什么必要管，你真能管得了吗？"

（路透社等）

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