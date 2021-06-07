中国住建部: 房租年涨幅不得超5% 避免大拆大建

（德国之声中文网）中国住房和城乡建设部8月31日发布《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》（简称"通知"），明确提出城市住房租金年度涨幅不超过5%。
严管大拆大建
《通知》还提出，除违法建筑和危房等外，不大规模、成片集中拆除现状建筑，"原则上城市更新单元(片区)或项目内拆除建筑面积不应大于现状总建筑面积的20%"。《通知》同时表示，不大规模、强制性搬迁居民，不改变社会结构。
针对"确保住房租赁市场供需平稳，城市住房租金年度涨幅不超过5%"这一点，中国住房和城乡建设部副部长倪虹在当日的新闻发布会上表示，有关调查显示，现在大城市有70%的新市民和青年人是租房住，其购房和付租金能力比较弱，推出新政是为了解决好新市民和青年人的住房问题。
路透社在其报道中指出，这是中国国家主席习近平提出"共同富裕"、减少贫富差距的新政的一部分。在中国，租房需求主要集中在就业机会较多、收入较高的大城市--对于大学毕业生们而言尤其如此。这些年轻人很少能在近年来涨幅明显、房价高昂的大城市买房。
今年以来，首都北京和南方经济大都市深圳都已经开始增加租房供应。最近几个月，其他几个主要城市也计划对房屋租赁进行新的监管，以便更好保护租户权利，例如禁止房东要求超过一个月的押金等。
根据房地产数据公司"诸葛找房"的数据，8月份的公寓租金比前一个月下降了0.35%，其在今年初夏达到季度高峰。而据一些中国财经网站报道，北京、上海等大城市租房市场租金整体呈上升状态，部分区域已经连续上涨7个月，"上海部分区域上半年的涨幅就已经超过了15%"。
"准备好迎接涨价吧"
对于住建部要求城市房租年涨幅不超5%，不少网民表示，这个政策实行起来恐怕不容易。
有人写道："问题是租赁又不去登记，房东要涨多少国家怎么知道…"；也有人说， "房东被点醒了，准备好迎接涨价吧"。也有评论质疑，房租已经完全市场化，"住建部有什么必要管，你真能管得了吗？"
（路透社等）
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看看德国人都怎么住？
大家一起来租房
在很长一段时间里，柏林的老式住宅人满为患。常常是一大家子人住在一间、两间房里。那些老式住宅往往状况很差，就像（图中）上世纪80年代柏林普伦茨劳贝格的这些专门用于出租的旧楼一样。不过如今，经过整修、翻新的老式公寓则非常受欢迎。
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社会主义“板楼”
在前东德，政府为了解决住房紧张的问题，在全国上下盖起图中的这种板楼。这些板楼的所有者通常是国有企业、住房协会。在当年，这种单元楼很受欢迎。对比旧时住宅，它们房子新，房租低，而且水、电、暖一应俱全。
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阳台很重要
根据数据统计网站“Statista”2015年调查，48%的德国人租房住，52%的人则选择买房——买房者的比例比两年前增加了不少。大部分租户选择住在公寓楼，最好有阳台，毕竟在夏日，自家阳台就像是一片小绿洲。
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庭院闲聊
柏林老式住宅的另一个特色是：里院通常有一栋或者几栋楼，以前其中还常有商家。作为房客，在院子里很容易与过往的邻居攀谈起来。
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公寓门铃
在传统的居民楼门铃上，通常只写着住户的姓，不会标明楼层。因此，如果有客人来拜访的话，要记得告诉访客自己所住的楼层！
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合租生活
很多大学生、艺术青年都喜欢相对实惠的合租，这一点在大城市尤为明显。有时候，客厅也被作为卧室租出去，以便进一步摊低房租。今天该谁买卫生纸？该谁打扫卫生？当然，合租生活需要一点纪律性，也需要做些妥协。
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租房也要管装修？
对于刷墙这样的房屋装修，不同的租房合同规定也有所不同。比较常见的是，租客在入住或者搬走时重新刷墙。比如，你在入住时把墙或者门刷成彩色的了，房东可以要求你重新刷成原来的颜色。
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厨房，这个可以有
很多初到德国的人在租房时都很惊讶：租来的房子居然不带厨房？！ 确实如此，在德国，用于出租的公寓不一定自带厨房。有时候，新租客可以幸运地从上一位租客那里，把旧的厨用电器、橱柜“继承”（买）下来。
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迷你卫生间
老房子的卫生间通常很小。很多旧式公寓起初没有自己的浴室、卫生间，后来额外添上去的，因此修在某个角落里，或者像图中一样发挥想象力：在该柏林公寓中，淋浴被装在了厨房里。
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“3ZKDB”是什么意思？
在德国找房，很容易遇到一些缩写，比如“3ZKDB”，它的意思是三间房（3Zimmer）、带厨房（Küche）、带门厅（Diele）、带浴室（Bad）。此外，房屋信息中通常还会包括平米数。在德国，租金最高的城市是慕尼黑，其平均租金达到了每平米16.55欧元，其次是法兰克福和斯图加特。
作者: Elizabeth Grenier, Stuart Braun