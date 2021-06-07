 中国住建部: 房租年涨幅不得超5% 避免大拆大建 | 经济纵横 | DW | 01.09.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

中国住建部: 房租年涨幅不得超5% 避免大拆大建

中国政府希望通过限制租金上涨来缓解一些居民的住房压力。住建部明确表示，城市住房租金年涨幅不得超过5%。

中国推出“租金刹车”，开始限制房租涨幅

中国推出“租金刹车”，开始限制房租涨幅

（德国之声中文网）中国住房和城乡建设部8月31日发布《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》（简称"通知"），明确提出城市住房租金年度涨幅不超过5%。

DW.COM

中国无疑是世界上贫富悬殊最严重的国家之一，中国党和国家领导人习近平誓言要改变这一现状，并发出了“共同富裕”的口号。

未来很长一段时间，中国经济的增长需求还相当迫切。经济学家沈凌认为，中国的共同富裕政策应该是在保证经济增长的前提下的共同富裕，否则很容易就成为“共同贫穷”，重复改革开放前的沉痛历史。

据中国媒体周三报道，习近平8月17日主持召开中央财经委员会第十次会议，研究促进共同富裕、防范化解重大金融风险。会议强调要合理调节过高收入，鼓励高收入人群和企业更多回报社会。中国网民却想知道，何为过高收入，政府又会如何调节。

德国联邦议院周五作出决定，德国国内2015开始实施的租金上涨禁令延长至2025年底，并且某些规定会更加严格。

本周六（4月6日），人们在多个德国城市举行反对“疯狂房租”（Mietenwahnsinn）示威活动。在柏林，一动议组织要求举行全民公投，对大型住宅开发集团实行公有化。

严管大拆大建

《通知》还提出，除违法建筑和危房等外，不大规模、成片集中拆除现状建筑，"原则上城市更新单元(片区)或项目内拆除建筑面积不应大于现状总建筑面积的20%"。《通知》同时表示，不大规模、强制性搬迁居民，不改变社会结构。

针对"确保住房租赁市场供需平稳，城市住房租金年度涨幅不超过5%"这一点，中国住房和城乡建设部副部长倪虹在当日的新闻发布会上表示，有关调查显示，现在大城市有70%的新市民和青年人是租房住，其购房和付租金能力比较弱，推出新政是为了解决好新市民和青年人的住房问题。

路透社在其报道中指出，这是中国国家主席习近平提出"共同富裕"、减少贫富差距的新政的一部分。在中国，租房需求主要集中在就业机会较多、收入较高的大城市--对于大学毕业生们而言尤其如此。这些年轻人很少能在近年来涨幅明显、房价高昂的大城市买房。

今年以来，首都北京和南方经济大都市深圳都已经开始增加租房供应。最近几个月，其他几个主要城市也计划对房屋租赁进行新的监管，以便更好保护租户权利，例如禁止房东要求超过一个月的押金等。

根据房地产数据公司"诸葛找房"的数据，8月份的公寓租金比前一个月下降了0.35%，其在今年初夏达到季度高峰。而据一些中国财经网站报道，北京、上海等大城市租房市场租金整体呈上升状态，部分区域已经连续上涨7个月，"上海部分区域上半年的涨幅就已经超过了15%"。

观看视频 02:36

中国经济：大国崛起下的升斗小民

"准备好迎接涨价吧"

对于住建部要求城市房租年涨幅不超5%，不少网民表示，这个政策实行起来恐怕不容易。

有人写道："问题是租赁又不去登记，房东要涨多少国家怎么知道…"；也有人说， "房东被点醒了，准备好迎接涨价吧"。也有评论质疑，房租已经完全市场化，"住建部有什么必要管，你真能管得了吗？"

（路透社等）

© 2021德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

  • Mietskasernen Lange Jahre waren Altbauten gerade in Berlin völlig überbelegt: oft lebten ganze Familien in einem oder zwei Zimmern. Andere Gebäude waren in sehr schlechtem Zustand, wie auf dem Foto oben am Prenzlauer Berg in den frühen 1980er Jahren. Heute sind schöne, modernisierte Altbau-Wohnungen sehr begehrt.

    看看德国人都怎么住？

    大家一起来租房

    在很长一段时间里，柏林的老式住宅人满为患。常常是一大家子人住在一间、两间房里。那些老式住宅往往状况很差，就像（图中）上世纪80年代柏林普伦茨劳贝格的这些专门用于出租的旧楼一样。不过如今，经过整修、翻新的老式公寓则非常受欢迎。

  • 'Wohnungstraum' Plattenbau In der DDR zog die Regierung gegen die Wohnungsnot landesweit Plattenbausiedlungen hoch, Vermieter waren meistens Volkseigene Betriebe (VEB) und Wohnungsgenossenschaften. Plattenbau war beliebt: neu, niedrige Mieten, Strom, Warmwasser und die Sanitäranlagen funktionierten zuverlässig - ganz im Gegensatz zum Altbau.

    看看德国人都怎么住？

    社会主义“板楼”

    在前东德，政府为了解决住房紧张的问题，在全国上下盖起图中的这种板楼。这些板楼的所有者通常是国有企业、住房协会。在当年，这种单元楼很受欢迎。对比旧时住宅，它们房子新，房租低，而且水、电、暖一应俱全。

  • Balkone Laut einer Erhebung des Statistik-Portals Statista aus dem Jahre 2015 wohnen 48 Prozent der Deutschen zur Miete, und 52 Prozent sind Eigentümer - viel mehr als noch zwei Jahre zuvor. Die meisten Mieter leben in Wohnungen - gerne mit Balkon, der im Sommer zur grünen Oase in der Stadt wird.

    看看德国人都怎么住？

    阳台很重要

    根据数据统计网站“Statista”2015年调查，48%的德国人租房住，52%的人则选择买房——买房者的比例比两年前增加了不少。大部分租户选择住在公寓楼，最好有阳台，毕竟在夏日，自家阳台就像是一片小绿洲。

  • Innenhöfe Alte Berliner Mietshäuser haben noch eine Besonderheit: ein oder mehrere Hinterhäuser, früher oft mit kleinen Gewerbebetrieben. Mieter haben über den Innenhof einen guten Blick auf das Kommen und Gehen ihrer Nachbarn, und man kommt schnell ins Gespräch.

    看看德国人都怎么住？

    庭院闲聊

    柏林老式住宅的另一个特色是：里院通常有一栋或者几栋楼，以前其中还常有商家。作为房客，在院子里很容易与过往的邻居攀谈起来。

  • Klingelschilder Auf Klingelschildern in Mehrfamilienhäusern stehen typischerweise eher selten die Stockwerke, sondern nur die Namen der Mieter. Wer keine Gegensprechanlage hat: nicht vergessen, Besuchern das Stockwerk zu verraten!

    看看德国人都怎么住？

    公寓门铃

    在传统的居民楼门铃上，通常只写着住户的姓，不会标明楼层。因此，如果有客人来拜访的话，要记得告诉访客自己所住的楼层！

  • Die WG Gerade in Großstädten, und gerade bei Studenten und Künstlern, ist die WG eine beliebte - und bezahlbare - Form des Wohnens. Oft werden sogar Wohnzimmer in Wohngemeinschaften untervermietet, um auf eine erträgliche Miete zu kommen. Kompromisse hin, Putzplan her, - man ist nicht allein.

    看看德国人都怎么住？

    合租生活

    很多大学生、艺术青年都喜欢相对实惠的合租，这一点在大城市尤为明显。有时候，客厅也被作为卧室租出去，以便进一步摊低房租。今天该谁买卫生纸？该谁打扫卫生？当然，合租生活需要一点纪律性，也需要做些妥协。

  • Schönheitsreparaturen Schönheitsreparaturen sind Verhandlungssache mit dem Vermieter, aber oft wird ausgemacht, dass der Mieter bei Ein- oder Auszug die Wände streicht. Vermieter können fordern, dass bunte Wände, Türen oder Heizkörper bei Auszug in neutralen Farben gestrichen werden.

    看看德国人都怎么住？

    租房也要管装修？

    对于刷墙这样的房屋装修，不同的租房合同规定也有所不同。比较常见的是，租客在入住或者搬走时重新刷墙。比如，你在入住时把墙或者门刷成彩色的了，房东可以要求你重新刷成原来的颜色。

  • Thema Küche Eine Mietwohnung hat nicht automatisch eine Einbauküche. Manchmal kann man Schränke, Herd und Arbeitsflächen vom Vormieter übernehmen. Aber insbesondere zum Schrecken ausländischer Mieter, bei denen Küchen im Mietobjekt selbstverständlich sind, ist die Küche in Deutschland bei Einzug oft gähnend leer.

    看看德国人都怎么住？

    厨房，这个可以有

    很多初到德国的人在租房时都很惊讶：租来的房子居然不带厨房？！ 确实如此，在德国，用于出租的公寓不一定自带厨房。有时候，新租客可以幸运地从上一位租客那里，把旧的厨用电器、橱柜“继承”（买）下来。

  • Mini-Bad Gerade in Altbauten sind Badezimmer oft eng. Ursprünglich hatten Altbauwohnungen kein eigenes Bad oder WC. Wenn dann 'nachgerüstet' wurde, musste das Bad in die kleinste Ecke passen - oder ein komplettes Zimmer wurde zum Bad deklariert. Die Lösung im Foto oben ist besonders kreativ: in dieser Berliner Wohnung steht die Dusche in der Küche.

    看看德国人都怎么住？

    迷你卫生间

    老房子的卫生间通常很小。很多旧式公寓起初没有自己的浴室、卫生间，后来额外添上去的，因此修在某个角落里，或者像图中一样发挥想象力：在该柏林公寓中，淋浴被装在了厨房里。

  • 3ZKDB Wer in Deutschland eine Wohnung sucht wird feststellen, dass gern Kürzel verwendet werden wie z.B. 3 ZKDB (3 Zimmer plus Küche, Diele, Bad) plus die Anzahl der Quadratmeter. Die höchsten Mieten werden in München gezahlt (16,55 Euro pro Quadratmeter), gefolgt von Frankfurt (13,37 Euro) und Stuttgart (12,95 Euro.)

    看看德国人都怎么住？

    “3ZKDB”是什么意思？

    在德国找房，很容易遇到一些缩写，比如“3ZKDB”，它的意思是三间房（3Zimmer）、带厨房（Küche）、带门厅（Diele）、带浴室（Bad）。此外，房屋信息中通常还会包括平米数。在德国，租金最高的城市是慕尼黑，其平均租金达到了每平米16.55欧元，其次是法兰克福和斯图加特。

    作者: Elizabeth Grenier, Stuart Braun


相关音频视频

买房梦距离德国人越来越遥远  

相关内容

29.10.2016, China, Wuhan: --FILE--Chinese programmers take part in a Hack competition in Wuhan city, central China's Hubei province, 29 October 2016. Debate over China's 996 work culture šC the phrase used to describe companies that require employees to work from 9 a.m. to 9 p.m. six days per week šC is heating up. And the founders of tech giants are only stoking the flames with their own statements. Last Thursday, Alibaba founder Jack Ma said at a company talk that while no firm should force employees to adopt 996, young people should understand happiness comes from hard work. I personally believe 996 is good luck, he said. Many companies and people don't even have a chance to 996. If you can't 996 when you're young, when can you 996? If you haven't done 996 in your life, should you feel proud? If you don't wish to expend extra effort, how can you achieve the success you want? Later the same day, JD.com founder Richard Liu said on his WeChat account that people who laze away their days are not his brothers he can fight alongside with. Foto: Song Zhentao/Imaginechina/dpa |

客座评论：中国青年的愤怒 07.06.2021

“躺平”和“内卷”最近受到中国舆论的高度重视。政论家邓聿文认为，在中共百年党庆将要举行前，这两个网络热词的流行对于当局实在不是什么好事。

广告
欧盟70%的成年人已经完全接种了疫苗

欧盟实现疫苗接种里程碑 世卫却发出严厉警告

在欧盟，约70%的成年人已经接种了新冠疫苗。不过这并不意味着欧盟国家可以高枕无忧。世卫组织的欧洲负责人最新提出严厉警告。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  