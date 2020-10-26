 中国传禁澳洲7类商品   澳官员促澄清 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.11.2020

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时政风云

中国传禁澳洲7类商品   澳官员促澄清

中澳持续交恶，继澳大利亚活龙虾被卡关後，再传出中方叫停7类进口商品。中澳贸易战将何去何从？

Symbolbild Australien China (Colourbox/A. Mijatovic)

澳方封杀华为丶要求独立调查新冠病毒源头，中澳关系近期跌入冰点。

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中美两国在联合国大会上，再次争锋相对。前澳大利亚总理陆克文 (Kevin Rudd)接受德国之声专访时表示，目前局势与当年的冷战仍有些不同之处。

从农产品、煤炭到教育、旅游，作为美国盟友的澳大利亚与中国的贸易关系正在经历史无前例的冲击。澳中两国间正在经历的只是贸易摩擦，还是中国已经开始对澳大利亚采取政治制裁，学界对此看法不一。

根据澳媒报导，两名澳大利亚媒体驻中国的记者於9月7日晚间搭机紧急撤离中国。两人在过去一周内，都被中国政府因国安案件为由，要求进行面谈。

中澳间的外交紧张势态螺旋式升级。在澳方两名记者被约谈、紧急撤离中国后，澳大利亚吊销了两名中国学者的签证。与此同时，北京指责堪培拉对在澳的中方人员进行“骚扰打压”。

澳大利亚籍香港终审法院非常任法官施觉民递交了辞呈。港府证实了这个消息，但未透露他辞职的原因。澳大利亚广播公司ABC报道，施觉民表示，辞职的决定与港版国安法有关。

（德国之声中文网）中澳贸易磨擦升级，澳大利亚贸易部长伯明翰（Simon Birmingham）周三（4日）接受悉尼2GB电台访问时称目前传闻很多，难辨真假，促请中方説明清楚，「我们希望有更大确定性，以便我们的出口商能放心地规划，而且老实讲，中国进口商也可以放心地规划」丶「目前双方都受到干扰」。

彭博日前引述消息人士称，中国政府要求贸易商从本周五（6日）起，停止进口龙虾丶葡萄酒丶大麦丶食糖丶木材丶煤炭及铜矿共7类澳大利亚商品，但澳大利亚向中国出口最多的铁矿石暂时不受影响。

另有知情人士透露，至少有一家清关公司已在本周二（3日）起，暂停处理上述7类商品。

澳洲龙虾被卡关

此外，早前有报导指，数以吨计澳洲活龙虾上周在中国一个机场遭延迟清关，多日後死亡或变质。澳大利亚政府对此表示严重关切，认为中国海关采取「歧视性行动」。

中国外交部发言人汪文斌重申，中方对澳洲相关进口产品采取的检验检疫措施是依法依规进行，希望澳方多做有利於中澳互信与合作丶符合中澳全面战略夥伴关系精神的事，推动两国关系早日重回正轨。

今年以来，中国陆续对澳大利亚采取贸易报复措施，限制煤炭丶棉花丶大麦丶牛肉和葡萄酒进口。

中国为澳大利亚最大贸易夥伴，仅在2018到2019年度，澳大利亚对中国的农业出口额就达到约160亿澳元。但因澳方封杀华为丶要求独立调查新冠病毒源头等，中澳关系近期跌入冰点。

李澄欣/张慈（综合报导）

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