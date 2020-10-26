中国传禁澳洲7类商品   澳官员促澄清

（德国之声中文网）中澳贸易磨擦升级，澳大利亚贸易部长伯明翰（Simon Birmingham）周三（4日）接受悉尼2GB电台访问时称目前传闻很多，难辨真假，促请中方説明清楚，「我们希望有更大确定性，以便我们的出口商能放心地规划，而且老实讲，中国进口商也可以放心地规划」丶「目前双方都受到干扰」。

彭博日前引述消息人士称，中国政府要求贸易商从本周五（6日）起，停止进口龙虾丶葡萄酒丶大麦丶食糖丶木材丶煤炭及铜矿共7类澳大利亚商品，但澳大利亚向中国出口最多的铁矿石暂时不受影响。

另有知情人士透露，至少有一家清关公司已在本周二（3日）起，暂停处理上述7类商品。

澳洲龙虾被卡关

此外，早前有报导指，数以吨计澳洲活龙虾上周在中国一个机场遭延迟清关，多日後死亡或变质。澳大利亚政府对此表示严重关切，认为中国海关采取「歧视性行动」。

中国外交部发言人汪文斌重申，中方对澳洲相关进口产品采取的检验检疫措施是依法依规进行，希望澳方多做有利於中澳互信与合作丶符合中澳全面战略夥伴关系精神的事，推动两国关系早日重回正轨。

今年以来，中国陆续对澳大利亚采取贸易报复措施，限制煤炭丶棉花丶大麦丶牛肉和葡萄酒进口。

中国为澳大利亚最大贸易夥伴，仅在2018到2019年度，澳大利亚对中国的农业出口额就达到约160亿澳元。但因澳方封杀华为丶要求独立调查新冠病毒源头等，中澳关系近期跌入冰点。

李澄欣/张慈（综合报导）

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