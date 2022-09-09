 中国传媒大学爆疫情遭封 北京加强防疫迎二十大 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.09.2022

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中国传媒大学爆疫情遭封 北京加强防疫迎二十大

北京化工大学9月6日才刚爆发校园聚集感染。本周五（9月9日），同样位于北京的中国传媒大学又传出发现新冠阳性病例，该校紧急宣布实行封闭管理，将485名有接触疑虑的学生集中隔离。

北京又有学校传出因疫情而封锁

北京又有学校传出因疫情而封锁

（德国之声中文网）北京又有一所学校发生聚集感染，据「环球网」报导，9月10日0时至24时，北京新增8例本土确诊病例和2例无症状感染者。其中，8例确诊病例皆与中国传媒大学有关。

「中新网」报导，中国传媒大学9月9日接到北京市朝阳区疾控中心通知，告知有1例新冠肺炎疑似阳性病例。中国传媒大学党委副书记李众隔天在发布会上表示，校方在获得通知当天随即封控校门，对校园实行应急封闭管理。

人员连夜转运至隔离点

李众表示，涉疫学生所在的宿舍被列入高风险区，其中共有485名学生、19名教师、5名后勤员工，所有人员连夜被转运至隔离点，进行集中隔离。此外，经过疾控专家评估后，将校园内另外两栋楼也划为高风险区，实行「区域封闭、足不出户、上门服务」。

中国传媒大学位于北京朝阳区，该区副区长孟锐在北京市10日的疫情防控工作新闻发布会上表示，除了第一时间对中国传媒大学约1万1011名师生进行逐个上门核酸采样之外，也对周边梆子井学生公寓、中传国际交流中心、北京第二外国语学院以及邻近的珠江绿洲家园社区进行临时封控，并同样进行全员核酸采样。

就在中国传媒大学传出疫情的三天前，北京化工大学昌平校区也传出多起本土确诊病例，目前已暂停一切校园聚集性活动，依序开展在线教学。

无止尽的隔离、测试、旅行限制

对任何被认为与病毒检测阳性者接触过的人进行隔离，是中国「清零政策」的核心。隔离点包括野战医院，以及改建的体育场和展览中心，这些场所曾因过度拥挤、卫生条件差和供应变质食物而饱受批评。

China Coronavirus Shanghai Lockdown Quarantäne-Center

狭小、卫生条件差的方舱医院引起民众不满

尽管目前中国每日新增本土新冠病例仅数千名，而且其中大多数人是无症状感染者，截至上周，仍有大约6500万的中国居民处于被封锁的状态之下。除了不同程度的封锁外，人们几乎每天都必须面对测试，旅行限制和停课。

北京升级防疫应对十一、二十大

「清零政策」被视为与中国国家主席、中共领导人习近平密切相关，一些人认为政府将一场公共卫生危机政治化。习近平的政府拒绝接受世界卫生组织关于「清零政策不可持续」的呼吁，并拒绝批准普遍认为比中国制的疫苗更有效的外国疫苗。

今年十月的两场重头戏：十一国庆和二十大，令北京不敢放松防疫

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自2020年初新冠疫情开始以来，习近平没有出过国，有消息指出他将于9月14日访问哈萨克斯坦。下个月，每五年召开一次的中共党全国代表大会将于北京登场，习近平预计能在会上获得其第三任期，外界普遍将其视为北京加强防疫的原因，再加上「十一」中国国庆连假，让首都的防疫气氛更趋紧张。

（美联社、环球网、中新网）

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