中国会被美国的芯片制裁“卡脖子”吗？

（德国之声中文网）被称为"中国硅谷"的深圳，拥有华为、腾讯、中兴等一大批高科技企业，四千多家初创企业在这里研发、试验和生产。德广联记者在深圳走访了一家7年前创建的机器人公司。

大小如小孩子胳膊的机器臂把五颜六色的积木收纳到容器里，按照指令，机器人能区分红色和绿色的积木。

这家初创企业国外市场的负责人邱女士说，机器人中运用人工智能，并使用进口的芯片。她告诉记者，近几年的国际制裁对公司造成了影响，特别是芯片禁令实施后，芯片价格翻倍增长，"这对我们的财务压力很大。"

去年10月以来，美国政府在几轮制裁后推出新的出口管制令，旨在阻止中国进口和生产先进的高科技芯片。拥有光刻机制造巨头ASML的荷兰以及日本已经跟进，采取了相应的禁售措施。

柏林墨卡托中国研究中心（Merics）关注中国芯片产业和人工智能的学者麦迪（Antonia Hmaidi）指出，有关措施的目的是要确保中国无法获得大批量用于人工智能、包括军用人工智能的特殊芯片。

芯片产业的未来什么样？

"美国无法控制全球所有芯片"

中国目前还没有能力生产比7纳米更先进的芯片。要取代迄今为止从国外进口的制造这类高端芯片的机械，在国际专家看来是中国面临的最大挑战之一。尽管如此，中国也并不是寸步难行。

"几乎所有高端芯片所能完成的任务，老式芯片也能完成。"麦迪说，只不过这意味着更加费电、消耗更多原料，成本更高，比如一块芯片不够就用两块。

她认为，中国芯片产业能找到应对制裁的出路，而且不可能控制全球所有的芯片，--"包括军用领域、航天、高科技，如果有一万块芯片，那么一家有国际业务的中国公司，总是能搞到一些，只不过可能要经过三个不同的国家。"

像经济学教授邢予青这样的中国学者则乐观地认为，中国未来将能够自己制造高端芯片。目前在东京国立政策研究大学院大学（GRIPS）任教的邢予青指出，制裁会迫使中国企业进行自己的研发，迫使他们投入更多的时间和资金。

如果没有台湾的半导体生产，世界怎么办？

然而，对于中国是否真的能赶超对手，国际观察人士仍抱着质疑的态度。芯片制造工艺国际领先的是台湾。全球最先进的芯片90%都是台湾制造。中国将台湾视为自己的领土，并一再宣称不放弃用武力"统一"该岛。

麦迪认为，正是高端芯片产业或许能在一定程度上保护台湾免受军事冲击。因为一旦供应链受阻，所有国家经济上都会受到影响，包括美国。此外她认为中国和美国都还没有做好正面交锋的准备。"双方都不希望现在走入战争，因为两国都认为自己的军队还需要大幅改善，才能有把握赢得一场战争。"

然而今年6月初的一次突发事件表明，局势已经何其紧张。一艘中国军舰在台湾海峡逼近一艘美军驱逐舰。观察家警告，这样的事件越来越频繁地发生，可能无意中导致势态升级。

© 2023 年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。