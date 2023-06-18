中国会被美国的芯片制裁“卡脖子”吗？

美国主导的西方针对中国的芯片技术出口管制对中国会产生多大的影响？中国会发生“芯片荒”吗？民主治理的台湾有在其中又扮演怎样的角色？
（德国之声中文网）被称为"中国硅谷"的深圳，拥有华为、腾讯、中兴等一大批高科技企业，四千多家初创企业在这里研发、试验和生产。德广联记者在深圳走访了一家7年前创建的机器人公司。
大小如小孩子胳膊的机器臂把五颜六色的积木收纳到容器里，按照指令，机器人能区分红色和绿色的积木。
这家初创企业国外市场的负责人邱女士说，机器人中运用人工智能，并使用进口的芯片。她告诉记者，近几年的国际制裁对公司造成了影响，特别是芯片禁令实施后，芯片价格翻倍增长，"这对我们的财务压力很大。"
去年10月以来，美国政府在几轮制裁后推出新的出口管制令，旨在阻止中国进口和生产先进的高科技芯片。拥有光刻机制造巨头ASML的荷兰以及日本已经跟进，采取了相应的禁售措施。
柏林墨卡托中国研究中心（Merics）关注中国芯片产业和人工智能的学者麦迪（Antonia Hmaidi）指出，有关措施的目的是要确保中国无法获得大批量用于人工智能、包括军用人工智能的特殊芯片。
中国目前还没有能力生产比7纳米更先进的芯片。要取代迄今为止从国外进口的制造这类高端芯片的机械，在国际专家看来是中国面临的最大挑战之一。尽管如此，中国也并不是寸步难行。
"几乎所有高端芯片所能完成的任务，老式芯片也能完成。"麦迪说，只不过这意味着更加费电、消耗更多原料，成本更高，比如一块芯片不够就用两块。
她认为，中国芯片产业能找到应对制裁的出路，而且不可能控制全球所有的芯片，--"包括军用领域、航天、高科技，如果有一万块芯片，那么一家有国际业务的中国公司，总是能搞到一些，只不过可能要经过三个不同的国家。"
像经济学教授邢予青这样的中国学者则乐观地认为，中国未来将能够自己制造高端芯片。目前在东京国立政策研究大学院大学（GRIPS）任教的邢予青指出，制裁会迫使中国企业进行自己的研发，迫使他们投入更多的时间和资金。
然而，对于中国是否真的能赶超对手，国际观察人士仍抱着质疑的态度。芯片制造工艺国际领先的是台湾。全球最先进的芯片90%都是台湾制造。中国将台湾视为自己的领土，并一再宣称不放弃用武力"统一"该岛。
麦迪认为，正是高端芯片产业或许能在一定程度上保护台湾免受军事冲击。因为一旦供应链受阻，所有国家经济上都会受到影响，包括美国。此外她认为中国和美国都还没有做好正面交锋的准备。"双方都不希望现在走入战争，因为两国都认为自己的军队还需要大幅改善，才能有把握赢得一场战争。"
然而今年6月初的一次突发事件表明，局势已经何其紧张。一艘中国军舰在台湾海峡逼近一艘美军驱逐舰。观察家警告，这样的事件越来越频繁地发生，可能无意中导致势态升级。
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