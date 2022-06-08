中国会在柬埔寨拥有海军基地吗？

（德国之声中文网）6月初，中国资金援建的柬埔寨云壤海军基地改造工程动工。在动工仪式上，中国驻柬埔寨大使王文天表示，该项目是“中柬两国两军铁杆情谊的重要象征和互利合作的又一丰碑”。

近几年来，美国政府官员和分析人士一直警告，中国可能在濒临泰国湾的云壤基地形成军事存在。若能使用这一基地，中国海军将可在南海扩大出海权，并使中美在这一地区的较量升级。

在工程动工前，《华盛顿邮报》引用多名不具名的西方国家官员报道，柬埔寨将允许中国“单独”使用基地的一部分设施，并在那里驻扎军队。金边政府则一再否认会允许中国驻军，称这将违反柬埔寨宪法。该国宪法禁止境内存在外国军事基地。

在上周在新加坡举行的香格里拉安全对话上，柬埔寨国防部长表示，中国只是援助基地的改造，基地将“按照柬埔寨的需求实现现代化和升级”。

如何升级改造？

目前还不清楚，中方在云壤建造的具体是什么设施。澳大利亚新南威尔士大学的东南亚安全问题专家泰亚（Carl Thayer）认为，这些设施将是规模“适中”的。据报道，这包括一个指挥中心、会议和宴会厅、医疗站，此外还有一个地上船坞、下水滑道和两个泊位。

有报道称，港口将进行疏浚，以使更大的船只能够停靠，但仍不清楚水位将有多深。泰亚对德国之声介绍说，将由中方改造的基地面积约为0.3平方公里。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际关系研究学院的研究员许瑞麟（Collin Koh）分析说：“如果从字面上看柬埔寨政府的话，根据现有的信息，我们可以推测，与其说是一个军事基地，不如说该设施是一个双重用途的设施。”

华盛顿战略与国际研究中心（CSIS）的东南亚项目主任波林（Gregory Poling）则指出，即便有云壤基地的“准入”，也不意味中国海军在地理上更接近马六甲海峡，因为中国已经在南海修建了军事设施。他对德国之声说，“但这将增强中国在泰国湾周围甚至在东印度洋的监视和情报收集能力。”

云壤基地卫星图

交织日益密切

近年来一直有关于中国在柬埔寨军事存在可能性的报道。2019年，《华尔街日报》报道了一项据称是允许中国军队驻扎在云壤海军基地的秘密交易。同一年，中国在柬埔寨戈公省建造的一个旅游开发项目引起了人们的怀疑，认为其机场跑道和深水港可能为中国军队利用。

随着与北京关系日益密切，柬埔寨与美国的关系也出现了恶化。金边拒绝了美国资助重建云壤基地的提议。2017年初，柬埔寨单方面中止了与美国的联合军事行动，转而开始与中国人民解放军一起演习。

美国亚利桑那大学雷鸟全球管理学院的客座教授耶尔（Sophal Ear）对德国之声表示，柬埔寨政府深陷于对北京的依赖，已无法自拔。他说，中国是柬埔寨最大的投资方和地缘政治盟友，“为了保住权力，他们需要中国的支持”。

柬埔寨西哈努克港是一带一路上的重要一环

对邻国有何影响？

澳大利亚国立大学的国际事务分析家马斯顿（Hunter Marston）指出，中国在柬埔寨使用军事设施，如果是用于有胁迫或排他属性的军事行动，将加剧“东南亚海域军事存在的重叠和竞争性”。

首当其冲的将是越南。中国在与越南相邻的柬埔寨南部的军事存在，可能会被河内视为北京的对其的围堵。“这将置越南于一个多面受敌的处境，除了北部与中国的陆上边境、南海，又加上了西南部的边界”，夏威夷火奴鲁鲁亚太安全研究中心的教授伏芬（Alexander Vuving）指出。

尽管东南亚其它国家对云壤基地工程并未发表评论，但中国在这一地区的军事存在还是会引起担忧。关注东南亚军事与公民社会关系的智库Verve Research的执行主任桑比（Natalie Sambhi）对德国之声指出，比如印尼已经对中国深入其海洋经济专属区感到焦虑。

波林认为，越南和泰国将试图更靠近美国，其它国家则将等待和观望。

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