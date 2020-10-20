中国会否成为疫苗竞赛的最终赢家？

（德国之声中文网）巴西宣布，政府同意购买4600万剂北京科兴生物制品（Sinovac Biotech）与圣保罗的布坦坦研究所（Butantan Institute）共同研发的灭活新冠疫苗CoronaVac。圣保罗州长多里亚（João Doria）表示，初步研究表明，灭活新冠疫苗CoronaVac是正在巴西进行试验的所有疫苗中不良反应率最低、目前进展最快，最安全和最有希望抵抗新冠病毒的疫苗。CoronaVac的试验期最早将于11月中旬结束。而巴西的免疫接种计划最早可能在2021年1月开始，这将是全球首次针对新冠病毒大流行而进行的类似免疫行动。

中国目前有4支疫苗处于III期临床试验阶段。除科兴生物制品研制的灭活新冠疫苗CoronaVac外，还有中国国药集团中国生物（Sinopharm）开发两种灭活新冠疫苗，以及中国解放军军事科学院与中国康希诺生物股份公司（CanSino Biologics）共同研发的重组新冠疫苗。

中国研发的疫苗目前正在巴西等国进行临床试验

由于中国几乎不再有新增新冠感染，新冠疫苗III期试验因此无法在中国进行。目前累计新冠肺炎确诊病例已超500万例的巴西成为多支疫苗进行最后阶段试验之地。目前全球已进入最后阶段试验的10支新冠病毒疫苗中，有5支正在巴西进行III期疫苗试验，除科兴生物的CoronaVac外，还有美国强生公司、美国辉瑞公司、中国医药集团以及英国牛津大学与制药巨头阿斯利康公司（AstraZeneca）开发的疫苗。

10月20日，中国官方宣布，中国4个进入III期临床试验阶段的新冠病毒疫苗，总体上进展顺利，截至目前共计接种了约6万名受试者，未收到严重不良反应的报告。预计到今年年底，中国疫苗的年产能可以达到6.1亿剂。中国国药集团称，北京生物制品研究所、武汉生物制品研究所两个新冠疫苗P3生产工厂已经建设完成，明年产能将达到10亿剂以上。

在美国放手的地区展开疫苗外交

英国《金融时报》注意到，中国已经开始利用疫苗作为新的外交手段，在亚非拉被美国忽视的国家施加影响力。中国外长王毅近日在东南亚之行中承诺继续帮助东盟国家彻底战胜疫情，包括提供必要抗疫物资，开展疫苗合作，援建核酸检测实验室，支持东盟启动抗疫基金、建立应急医疗物资储备库等等。王毅还称，中方将切实履行疫苗研发成功并投入使用后作为全球公共产品的承诺，并将为发展中国家的可及性和可负担性作出贡献。

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据报道，马来西亚、泰国、柬埔寨、老挝将成为中国疫苗的优先接受国。印尼政府估计11月便可获得中国的新冠疫苗，并且计划优先为抗疫一线的医护工作者、军警等接种疫苗。按照协议，康希诺向印尼方承诺，下月供应10万剂单剂量冠状病毒疫苗，明年再供应1500万剂至2000万剂，中国医药集团承诺今年内供应1500万剂双剂量疫苗，科兴承诺在今年12月结束之前供应300万剂单剂量疫苗。

除了东南亚外，中国还承诺向大多数发展中国家提供援助，包括整个非洲大陆。此外，中国还承诺向拉美和加勒比海国家提供10亿美元贷款用于采购疫苗。中国还加入了世卫组织牵头成立的新冠疫苗保障机制（Covax）。该机制的目标是2021年为全球提供20亿剂疫苗。

美国已在9月表明不加入Covax机制，称其不能接受处于"腐败的世卫组织和中国" 影响之下的Covax这一多国项目的限制。美国杨森制药公司和生物科技企业Moderna 研发的新冠候选疫苗现都处于大规模临床试验阶段，但华盛顿迄今没有表现出在海外销售疫苗的意愿。金融时报援引国际战略研究所专家康奈利（Aaron Connelly）表示，美国已将东南亚的双边疫苗交易让给了中国。

巨大的市场和利润

美国外交关系协会的黄延中认为，中国这一次决心让疫苗外交获得成功，并且很可能在全球疫苗大赛中成为影响力不断增强的最终赢家。据中国的安信证券估计，如果中国的疫苗生产商能够在中低收入国家获得10%-15%的市场（接种率），总销售额将达到125-187亿元人民币，对应利润空间为50-75亿元。

不过，中国能否克服物流以及监管障碍履行承诺，专家们并没有一致看法。中国过去一再出现的问题疫苗事件不断动摇着公众的信任，此次新冠疫苗是否能如官方所愿带来一个改变形象的机会？此外，对于中国疫苗的有效性，答案尚不明确。疫情之初，中国的所谓"口罩外交"就因部分出口口罩的质量问题在欧洲多国碰壁。国药集团10月20日表示，该公司尚处III期临床试验的新冠疫苗实际上已经开始了"紧急使用"。近日，中国东部城市嘉兴卫生官员宣布，已经开始给部分人群接种尚未完成后期临床试验的冠状病毒疫苗，引起专家的质疑。

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