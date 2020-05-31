 中国企进口三船美国大豆 中美贸协危机仍未解 | 经济纵横 | DW | 02.06.2020

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经济纵横

中国企进口三船美国大豆 中美贸协危机仍未解

在传出中国当局下令主要国企暂停采购美国大豆和猪肉后，路透社报导中国国企周一仍进口了三船美国大豆，相当于18万吨的量。该批大豆预计10月或11月会运出。但消息人士担忧，如果中美争端持续升级，第一阶段贸协恐因此破裂。

China Peking Neuer Außenministeriumssprecher Zhao Lijian (picture-alliance/AP Photo/A. Wong)

中国外交部发言人称，"美方任何损害中方利益的言行都将遭到中方坚决回击"

（德国之声中文网）在传出中国政府要求国有企业停止进口美国大豆与猪肉後，路透社周一又报导中国国有企业仍在当天进口了18万吨的美国大豆，这批大豆预计将在10月或11月装运。根据美国交易商的说法，中国国有企业目前仍无力满足其国内10月与11月庞大的大豆需求。其中一名交易商向路透社表示：「目前整体情况仍十分不明，或许他们希望藉此来降低大豆价格，或许他们有别的打算。但他们确实需要更多的大豆。」

虽然中国国有公司周一仍进口了一批美国大豆，但数量比之前的进口量少许多。此前，中国国有公司一次会进口100万顿的大豆。如果中国进一步停止购买更多美国农产品，恐使两国无法达成第一阶段贸易协议的目标。根据第一阶段贸易协议，中国承诺大幅提升美国农产品的进口量。

北京要求国有企业停止进口美国大豆与猪肉

在美国宣布将取消香港的特殊贸易地位、北京因香港议题与华盛顿关系进一步紧张之际，路透社周一（6月1日）援引两位消息人士报道称，中国当局要求国企暂停购买美国的大豆和猪肉。其中一名消息人士称，中国也已经暂停对美国玉米和棉花的大规模购买。

另一位消息人士对路透社表示，如果特朗普继续将中国作为攻击对象，那么在最糟糕的情况下，北京将不得不取消第一阶段贸易协议，"如果一直受到特朗普的攻击，北京肯定没法从美国购买产品"。这两位消息人士表示，这是对美国在香港问题上表态的回应，同时透露，如果华盛顿采取进一步行动，该禁令将扩展至其他美国农产品，"现在我们要看美国下一步会做什么"。

此前，彭博新闻已经引述未具名消息人士指出，中国下令主要国营企业暂停部份美国农产品采购。 路透社援引消息人士称，在特朗普上周五声称将取消香港特殊待遇的表态后，中国进口商取消了一万至两万吨的美国猪肉订单。

根据中美两国在今年1月签署的第一阶段贸易协议，中国许诺将在未来两年里从美国增购价值320亿美元的农产品。

在过去一段时间，中国原本增加了对美国农产品的采购。据美媒《华尔街日报》今年5月报道，美国官员表示，过去两个月（3月、4月）中国对美国农产品的采购量大幅增加。在截至5月7日的10周里，美国玉米和猪肉的总销售比2017年同期水平增加了约7倍，棉花销售增长了两倍。据美国农业部数据，同期对华大豆出口增长约三分之一。

中方："坚决回击"

中国官方在本周一表示，坚决反对美国取消对香港特别待遇的计划。中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上称，"美方领导人对中方的种种指责完全罔顾事实，所宣布的措施严重干涉中国内政、破坏中美关系，必将损人害己，中方对此坚决反对"。

赵立坚还称，"一个时期以来，美方泛化国家安全概念，以莫须有的理由恶意打压中国企业，现在又威胁调查在美上市的中国企业，并出台措施限制中国留学人员赴美签证，上述做法严重违背市场竞争原则，将进一步损害中美关系"。他强调，"美方任何损害中方利益的言行都将遭到中方坚决回击"。

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