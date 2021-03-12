中国以2022北京冬奥测试项目反制抵制声浪

（德国之声中文网）尽管有多个国际组织呼吁抵制北京冬奥以抗议中国对待维吾尔人的方式，2022北京冬奥会在周四仍启动一系列的测试项目，显示中国仍持续准备冬季奥运。

人们对于明年2月的奥运会将如何防范新冠病毒仍有疑虑，负责2022北京冬奥的一位高级官员最近承认，疫情为「顺利举办冬奥会带来很大的挑战」。

组织者计划在奥运会和残疾人奥运会运动项目的五个地点进行为期10天的测试，包括曲棍球丶速度滑冰丶花式滑冰和冰壶。

这些测试项目通常吸引国际顶尖选手参加，他们希望在奥运会前感受一下场馆的情况。但由于病毒相关的旅行限制，只有中国运动员参加测试。

各场馆也采取阻挡新冠病毒的措施，通常用来近距离采访的采访区以塑料屏风将选手与媒体隔开。

此前，国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）在3月中旬表示，「抵制奥运会从未取得任何成果。」这次测试被视为替2022年做好准备的重要一步。

运动人士敦促各国抵制奥运会。周四，一个由200个维权组织组成的联盟呼吁糖果巨头玛氏箭牌(Mars Wrigley)将奥运官方巧克力士力架（Snickers）从2022年北京奥运会撤下，「否则就会面临被联想污名的风险」。

中国受到维权组织和一些国家政府越来越多的抨击，他们称中国对新疆西北部维吾尔族和其他少数民族的行动相当于种族灭绝。组织运动者说，至少有100万名维吾尔族人和其他讲突厥语丶大部分是穆斯林的少数民族被关在新疆的集中营里，中国也被指控在新疆强迫妇女绝育和强迫劳动。

中国起初否认这些集中营的存在，但为其辩护说，这些营地是职业培训中心，旨在减少伊斯兰极端主义的感染力。

李玟仪/杨威廉 (美联社、法新社)

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