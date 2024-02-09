 中国今年1月新增人民币贷款和社融创新高 | 经济纵横 | DW | 09.02.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

中国今年1月新增人民币贷款和社融创新高

中国今年1月发放的新增贷款创下新高，环比增加三倍有余，远远超过专家的预期。此外，中国央行的数据还显示，1月社会融资规模增量为6.5万亿元，比上年同期多5061亿元。

2024年1月份，中国人民币贷款增加4.92万亿元，超过专家预期

2024年1月份，中国人民币贷款增加4.92万亿元，超过专家预期

（德国之声中文网）中国人民银行2月9日发布的金融统计数据报告显示，2024年1月份，中国人民币贷款增加4.92万亿元（折合约6345亿欧元），同比多增162亿元，是去年12月人民币贷款新增金额1.17万亿元的4倍有余。其中企（事）业单位贷款增加3.86万亿元，住户贷款增加9801亿元，非银行业金融机构贷款增加249亿元。

尽管金融机构发放贷款通常在年初特别活跃，以便尽早获得市场份额和优质客户，但1月新增人民币贷款4.92万亿元人民币这一数字仍然超过预期。路透社先前询问的专家认为，中国今年1月新增人民币贷款估计为4.5万亿元人民币。

经济通缩风险持续，市场信心缺乏

2022年底结束新冠防疫措施后，中国经济并没有持续恢复，反而复苏疲软，面临重重困难。尽管中国官方公布的2023年经济增长率为5.2%，实现了领导层设定的目标，但疲软的消费和不断恶化的房地产危机给今年的前景带来压力。中国今年1月的消费者价格指数（CPI）同比下降0.8%，创逾14年来最大跌幅；生产者物价指数（PPI）同比跌2.5%，显示经济通缩风险持续，引发人们对螺旋式通缩损害经济的担忧。今年以来，中国股市跌跌不休反映出市场信心的缺乏

为支持经济，中国央行决定从今年2月5日起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。这意味着释放了约1万亿元人民币的流动性。与2023年两次降准幅度均为0.25个百分点相比，此次中国央行降准幅度加了一倍，被认为是解决春节期间流动性需求，提振市场信心之举。

中国政府近日还撤换了证监会主要领导人，并推动一批与政府相关的公司，即所谓"国家队"买入ETF以稳定股市

中国政府希望，人民币贷款和社融双双增加的新的金融数据能够提振信心，改善社会预期。不过，业内人士也指出，财政一般在春节前会出现支出高峰。此外，中国央行2月9日公布的数字也显示，1月份广义货币(M2)的增长速度低于预期，同比增长8.7%，低于12月份9.7%的增速。M2增速下跌意味着货币供应偏紧，也是显示经济低迷和通货紧缩压力的一个指标。

(路透社等）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

CHONGQING, CHINA - SEPTEMBER 28, 2023 - Tourists shop at the newly opened Galeries Lafayette department store in Chongqing, China, September 28, 2023.

通缩加剧：中国居民消费价格经历14年来最大跌幅 08.02.2024

今年1月，中国的居民消费价格指数（CPI）同比下降0.8%，出现14年来的最大降幅。这意味着经济下行的压力加大，分析人士呼吁政府推出刺激措施的呼声增加。

CORRECTION / TOPSHOT - The aerial photo taken on January 4, 2024 shows shipping containers stacked at Nanjing port in China's eastern Jiangsu province. (Photo by AFP) / China OUT / “The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by STR has been modified in AFP systems in the following manner: [2024] instead of [2023]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.”

欧美媒体看中国经济: “增长失去光泽”“缺乏未来方案” 19.01.2024

中国国务院总理李强在达沃斯论坛宣布去年经济增速5.2%，尽管单从数字上仍让世界艳羡，但暗藏忧虑。多家欧美媒体对此进行了分析。

05.12.2023**HUAI'AN, CHINA - DECEMBER 5, 2023 - Aerial photo taken on December 5, 2023 shows a real estate building under construction in the urban area of Huai 'an City, Jiangsu province.

北京祭出“组合拳”！稳定市场、重振楼市 26.01.2024

继中国央行本周宣布降息降准的消息后，陷入困境的房地产行业也迎来“强心剂”，住建部表示，首批可以给予融资支持的房地产项目名单月底前落地。中国政府已多次出手，试图重振房地产行业，推动整体经济复苏向上。

AI儿童“通通”来了 人工智能将如何改变人类生活?

中国研究人员开发出了AI儿童! 它能自主行动，拥有人类价值观，具备社会常识… 人类和机器的界线是否越来越模糊? 这对人类而言意味着什么?
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。