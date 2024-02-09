中国今年1月新增人民币贷款和社融创新高

（德国之声中文网）中国人民银行2月9日发布的金融统计数据报告显示，2024年1月份，中国人民币贷款增加4.92万亿元（折合约6345亿欧元），同比多增162亿元，是去年12月人民币贷款新增金额1.17万亿元的4倍有余。其中企（事）业单位贷款增加3.86万亿元，住户贷款增加9801亿元，非银行业金融机构贷款增加249亿元。

尽管金融机构发放贷款通常在年初特别活跃，以便尽早获得市场份额和优质客户，但1月新增人民币贷款4.92万亿元人民币这一数字仍然超过预期。路透社先前询问的专家认为，中国今年1月新增人民币贷款估计为4.5万亿元人民币。

经济通缩风险持续，市场信心缺乏

2022年底结束新冠防疫措施后，中国经济并没有持续恢复，反而复苏疲软，面临重重困难。尽管中国官方公布的2023年经济增长率为5.2%，实现了领导层设定的目标，但疲软的消费和不断恶化的房地产危机给今年的前景带来压力。中国今年1月的消费者价格指数（CPI）同比下降0.8%，创逾14年来最大跌幅；生产者物价指数（PPI）同比跌2.5%，显示经济通缩风险持续，引发人们对螺旋式通缩损害经济的担忧。今年以来，中国股市跌跌不休反映出市场信心的缺乏。

为支持经济，中国央行决定从今年2月5日起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。这意味着释放了约1万亿元人民币的流动性。与2023年两次降准幅度均为0.25个百分点相比，此次中国央行降准幅度加了一倍，被认为是解决春节期间流动性需求，提振市场信心之举。

中国政府近日还撤换了证监会主要领导人，并推动一批与政府相关的公司，即所谓"国家队"买入ETF以稳定股市。

中国政府希望，人民币贷款和社融双双增加的新的金融数据能够提振信心，改善社会预期。不过，业内人士也指出，财政一般在春节前会出现支出高峰。此外，中国央行2月9日公布的数字也显示，1月份广义货币(M2)的增长速度低于预期，同比增长8.7%，低于12月份9.7%的增速。M2增速下跌意味着货币供应偏紧，也是显示经济低迷和通货紧缩压力的一个指标。

(路透社等）

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