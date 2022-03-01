中国今年经济增长目标5.5% 国防预算大幅提高

（德国之声中文网）中国总理李克强周六在政府工作报告中表示，2022年中国国内生产总值的增长目标为5.5%左右。这比2021年官方统计的8.1%增长率相比明显下降，也是数十年来最低的经济增长预期值。

除了经济增长5.5%之外，其它的发展预期目标还包括：城镇新增就业1100万人以上，城镇调查失业率全年控制在5.5%以内；居民消费价格涨幅3%左右等。

在十三届全国人大五次会议上，李克强指出，2022年中国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。全球疫情仍在持续，世界经济复苏动力不足，且外部环境更趋复杂严峻和不确定，中国近年发展所面临的风险挑战明显增多。他在讲话中并未提到乌克兰危机和朝鲜导弹试射行动。

北京从去年开始，逐渐转变经济增长模式，致力于以内需消费来拉动经济增长，而非依赖于贸易和投资。李克强在政府工作报告中也提到了“一些地方财政收支矛盾加大，经济金融领域风险隐患较多”的问题，以及民生领域的“不少短板”。他承认政府工作存在不足，“脱离实际、违背群众意愿现象屡有发生”，有的在政策执行中采取“一刀切”、运动式做法。

观察人士认为，中国严格的“零容忍”防疫政策，包括在出现少数感染病例的情况下就动辄封城，以及严格的出入境限制等，对制造业的生产活动、旅游业以及港口城市的发展造成了遏制。

从去年开始，包括恒大在内的多个中国房地产商都因为流动性不足而面临严重的债务违约风险。由于房地产市场的债务危机，中国在2021年最后一个季度的经济增长率降到了4%。

李克强周六表示，今年将实施更多的减负纾困政策，包括减税退税，以加强对企业的支持。预计全年退税减税约2.5万亿元，其中留抵退税约1.5万亿元。

军费支出大幅增加以威慑台湾？

在海峡两岸关系日益紧张的背景下，中国预计将国防支出提高7.1%。根据中国财政部周六发布的政府预算草案报告，中国今年军费预算为14504.5亿元人民币，同比增长7.1%，增幅比去年上调了0.3个百分点。相比之下，总体财政支出同比增幅只有3.9%。

这是中国自2019年以来军费预算增幅首次突破7%，也高于今年的GDP增速目标，显示官方研判外部形势和挑战严峻。

李克强在政府工作报告中谈到，要坚持对台工作大政方针，坚持一个中国原则和“九二共识”，推进两岸关系和平发展和祖国统一。坚决反对“台独”分裂行径，坚决反对外部势力干涉。他呼吁两岸同胞要“和衷共济，共创民族复兴的光荣伟业”。

台湾陆委会周六对此作出回应称，北京当局应该“聚焦改善其民众真正关切的民生福祉权利”，“尊重而非监控压迫民意、承担责任而非损害国际规则秩序”。

针对北京方面重申所谓「解决台湾问题」，陆委会的新闻稿强调，“中华民国是主权国家，台湾民意坚决反对中方强加的政治框架、军事恫吓与外交打压”，北京当局「任何政策论述理论设计、单方法制与统战操作，都将应对失据、枉然徒劳」。

（路透社、法新社等）



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