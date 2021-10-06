中国今冬不缺煤 印尼断供也不怕？

(德国之声中文网) 彭博社周一 (1月3日)报道，摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师Sara Chan在一份研究报告中表示，虽然中国冬季供暖需求达到顶峰，但创纪录的煤矿产量和温和的天气使得中国的电厂库存不至于不足。就算最大进口国印尼的量被切断，也会有一个缓冲期。

摩根士丹利的Chan说：「虽然拟议的出口管制将大幅减少中国的煤炭进口供应，但由于国内供应过剩，短期内的影响将是有限的。」

根据彭博社，中国是世界上最大的燃料开采国，进口量占消费量的10%以下。对煤炭短缺的担忧导致了10月份广泛的电力削减和创纪录的价格，北京正通过推动国内矿工迅速提高产量来应对。

中国智库丰矿煤炭物流在微信公众号上说：「即使印尼的禁煤令在1月生效，其对国内电厂整体库存的影响仍是总体可控的。」

报道引用摩根士丹利表示，印尼政府各局内部对该禁令仍有争论，因为生产商希望进入高价的外国市场。其能源部在声明中说，随着库存的减少，正在努力确保国内电厂的供应。

中国海关数据显示，由于北京与澳大利亚持续的贸易争端，中国自2019年10月起实施非官方禁令，导致2021年前11个月从澳大利亚进口的动力煤下降了89%。

同时间，中国越来越依赖印尼的动力煤，在2021年前11个月，中国进口了1.78亿吨，占进口量2.93亿吨的60%以上，与2020年同期相比增加了54%，占中国进口总量的74%。

如果断供超过1个月

彭博社报道，时间点也可能有利于中国。如果禁令只影响到尚未装船的货物，那么中国将在1月上半月继续接受进口。中国的煤炭需求在农历新年前往往会下降，今年的农历新年是2月1日，因为工厂停工，让工人返乡探亲。

中国煤炭资源网的分析师杜瑞也有类似的分析，表示禁令对中国的影响可能总体上是可控的，因为在1月31日开始为期一周的农历新年假期中，电力消费预计将大幅下降。

「历史数据显示，每年2月份国内全社会用电量均为一年当中最低位，几乎仅相当于全年月度峰值的二分之一。而工业用电量占全社会用电量的60%以上，春节期间工业活动放缓将有助于降低电力消耗。」

不过国盛证券的研究报告，印尼禁止煤炭出口将影响中国动力煤有效供应的5.3%，加上澳煤受限，他国进口体量有限，「短期内该缺口难以通过其他国家进行弥补，若印尼出口禁令长期持续或将造成我国动力煤市场重回供需平衡甚至略偏紧局面」。

《南华早报》引用申万宏源研究报告指出，由于印尼的出口禁令，中国电厂的动力煤库存可能会下降到10月初电力危机最严重时的水平，大约2000万吨的供应被中断。

报告补充说，在冬奥会召开之前，为遏制污染而可能出现的停产也可能进一步加剧这种情况。报告说：「如果在1月中旬，内蒙古露天煤矿的生产因重大体育赛事（冬奥会）而受到限制......该国的煤炭供应短缺将在3月开始出现。」

目前中国仍乐观期待潜在的冲击可以在长期内得到缓解，原因是印尼的许多煤矿是由部落首领控制，可以对抗中央政府的政策影响，再加上工业团体的强烈反对，印尼政府可能很快会重新评估禁令并调整政策。

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(综合报道)

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