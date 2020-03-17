 “中国人陋习是病毒之源” 香港专家文章撤回 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.03.2020

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时政风云

“中国人陋习是病毒之源” 香港专家文章撤回

中国外交部发言人赵立坚日前称，新冠病毒可能是由美军带入武汉，引发中美口水战。香港传染病学权威专家袁国勇在媒体撰文，批评该说法自欺欺人，野味市场和中国人陋习劣根才是源头。但不久之后，袁国勇宣布撤回文章。

BG Wuhan, Epizentrum des chinesischen Coronavirus-Ausbruchs (Reuters/China Daily)

（德国之声中文网）新冠病毒来源地掀起中美口水战之际，香港大学微生物学系讲座教授袁国勇周三（3月17日）在《明报》撰文指，流行病学研究显示华南海鲜批发市场为初期扩散点，「病毒源於美国」之说毫无实证，直斥中国人陋习劣根才是病毒之源，若不面对真相丶诿过於人，十多年後将出现「沙士（萨斯）3.0」。

但不久之后，袁国勇称「无意卷入政治」，宣布撤回在《明报》刊登的文章。

袁国勇与其徒弟丶同系名誉助理教授龙振邦共同撰写的这篇文章，题为「大流行缘起武汉，十七年教训尽忘」。文章指出，以基因排序之法寻源，发现有蝙蝠的冠状病毒株，与新型冠状病毒的排序高达96%近似，认为病毒株为冠状病毒之始祖。文中又指，武汉将发现病毒的华南海鲜批发市场极速清场，研究人员抵达搜证取样本时，场内活野味早已不知所终，导致病毒的天然宿主（natural host）及中间宿主（intermediate host）身分无从稽考。

「源自美国论」自欺欺人

对於病毒源自美国之说，文章斥「毫无实证，自欺欺人」，呼吁勿再乱传，以免贻笑大方。「临大疫而不乱，首重资讯透明，冷静理性分析，勿人云亦云，以讹传讹。沙士後没有雷厉风行关闭所有野味市场乃大错，欲战胜疫症，必须面对真相，勿再一错再错，诿过於人。」

文章直指野味市场是万恶之源，动物排泄物含大量细菌病毒，在卫生恶劣丶物种交杂的挤迫环境下，病毒容易出现洗牌及基因突变。2003年沙士源自广东河源，病毒在果子狸身上寻得，其後中国禁绝野生动物交易，但17年後野味市场越来越猖狂，「中国人完全忘记沙士教训，让活野味市场立足於先进城市之中心，明目张胆售之烹之吃之，令人侧目」。

文章认为防疫首要是改革街市，迅速改善环境丶加强通风丶灭虫灭鼠；而在完全淘汰活禽市场前，必须妥善处理禽畜粪便，减少病毒洗牌机会。

「武汉肺炎」通俗易明

提及病毒命名争议，文章表示在科研或学术交流上，病毒名称必须用 COVID-19 或 SARS-CoV-2，但民间日常沟通或媒体用语称为「武汉冠状病毒」或「武汉肺炎」是约定俗成，「通俗易明，方便沟通」。

文章又批评「世卫後知，未及宣布大流行」，全球多国抗疫措施以至装备都不足够，暂时只有新加坡丶香港丶澳门和台湾尚算未失守。

这篇文章发表后在香港迅速传播，有网民说「感谢权威学者敢言发声，以正视听」丶「庆幸香港还有这一批敢言科学家」，有留言指「任谁都知病毒源头是中国，还有什麽好驳辩？」丶「中国真的要面对现实，洗心革面才可以继续下去」。不过也有网民质疑「东南亚也有蝙蝠吃，谁可保证不是美国人食了後感染？」，并批评袁国勇「危言耸听」丶立场亲美是「卖国贼」。

袁国勇此后宣布“撤稿”，再次引发香港网路极大反响，舆论认为是受政治压力所致。香港国际关系学者沈旭晖在脸书质疑，「一生人看这么久报纸，几乎从来没见过整篇文章撤回。今日不少朋友才广传此文，大讚有理有节。究竟发生什么事？」。

有网民表示「你撤，那我就贴吧」，纷纷发起「撤一贴百」行动，把袁国勇在明报的文章原文贴在脸书，以表示声援。有人形容是「港版艾芬」事件。

料疫情维持23

袁国勇是中国国家衞健委第三批专家组成员，1月17至19日曾与锺南山赴武汉视察疫情，其後定性新冠病毒「人传人」。他早前接受《财新网》访问时透露，当时所到之处可能是「示范单位」，湖北省及武汉市衞健委丶武汉疾控中心及当地医院的回答「似乎已经准备好」，在锺南山多次追问下，才得知有病人感染14名医护的情况。

袁国勇上周曾表示，预料疫症维持2至3年，全球至少70%人口受感染後有抗体，疫情才得以纾缓。

截至3月18日，新冠肺炎已蔓延至全球140多国，超过19万人受感染，近8000人死亡。

  • Marburg Virus (picture alliance/dpa/CDC)

    世界上十大最危险病毒

    马尔堡病毒

    最危险的病毒是马尔堡病毒。它的名字来自德国拉恩河畔一个田园牧歌般的小镇——但是这个小镇与病毒本身没有任何关系。马尔堡病毒是一种出血热病毒。与埃博拉病毒一样，马尔堡病毒引发抽搐以及粘膜、皮肤和器官出血。它的致死率高达90％。

  • Uganda Ebola (picture-alliance/AP Photo/IRC/B. Wise)

    世界上十大最危险病毒

    埃博拉病毒

    埃博拉病毒有五个属种，分别以五个非洲国家和地区命名：扎伊尔、苏丹、塔伊森林、本迪布焦和雷斯顿。扎伊尔埃博拉病毒最为致命，死亡率为90％。它目前在几内亚、塞拉利昂和利比里亚以及其他地区传播。科学家认为，可能是果蝠将扎伊尔埃博拉病毒带入了城市。

  • Hantavirus Mäuse US Nationalpark Yosemite (REUTERS)

    世界上十大最危险病毒

    汉坦病毒

    汉坦病毒包含了几种类型的病毒。它的名字来自韩国汉坦河。1950年朝鲜战争期间，美国士兵被认为最早在那附近感染上这种病毒。症状包括肺部疾病、发烧和肾衰竭。

  • Thailand - Hühnerfarm - Chicken (Getty Images/P. Bronstein)

    世界上十大最危险病毒

    禽流感病毒

    不同种属的禽流感病毒经常性地引起恐慌——这可以理解，因为其致死率高达70％。但实际上，人们最为熟悉的H5N1禽流感的风险非常低。只有直接接触过家禽的人才能被感染。这就是大多数病例出现在亚洲的原因，因为不少亚洲人家里养鸡。

  • Hochsicherheitslabor (picture-alliance/dpa)

    世界上十大最危险病毒

    拉沙病毒

    尼日利亚的一名护士是第一个拉沙病毒感染者。该病毒是由啮齿动物传播。它可能成为地方性流行疾病——这意味着该病毒发生在一些特定地区，例如在非洲西部，并且反复出现。科学家认为，非洲西部15％的啮齿动物都携带有这种病毒。

  • Afghanistan Krim-Kongo hämorrhagisches Fieber (Shoib Tanha Shokra)

    世界上十大最危险病毒

    胡宁病毒

    胡宁病毒可引致阿根廷出血热。该病毒感染者将出现组织发炎、败血症和皮肤出血。问题在于，这些都属于常见症状，因此难以在第一时间觉察或者确认该病毒的感染。

  • Zecke Gemeiner Holzbock saugt in menschlicher Haut (Imago/blickwinkel/F. Hecker)

    世界上十大最危险病毒

    克里米亚-刚果发热病毒

    克里米亚-刚果发热病毒是由蜱虫传播的。它的致病方式类似于埃博拉病毒和马尔堡病毒。在感染的第一天，患者的面部、嘴巴和咽喉出现针状出血。

  • BdTD USA Laborratte steuert RatCar (AFP/University of Richmond)

    世界上十大最危险病毒

    马丘波病毒

    马丘波病毒会引发玻利维亚出血热（也称为黑斑疹伤寒）。感染该病毒会出现高烧，并伴有大量出血。它的致病方式类似于胡宁病毒。该病毒可以人传人，而啮齿动物经常携带它。

  • Symbolbild - Wildschwein (Imago)

    世界上十大最危险病毒

    科萨努尔森林病毒

    科学家于1955年在印度西南海岸的林地中发现了科萨努尔森林病毒。它是由蜱虫传播的，但是科学家表示很难确定其源头，通常认为老鼠、鸟类和野猪可能是宿主。感染者出现高烧、剧烈头痛和肌肉疼痛并出血。

  • Indonesien Dengue Fieber Patient im Krankenhaus (Getty Images/D. Ardian)

    世界上十大最危险病毒

    登革热

    登革热一直威胁着人类。如果你打算去热带地区度假，最好了解一下登革热的信息。登革热通过蚊虫传播，在泰国和印度等国的热门度假胜地，每年影响到5千万到1亿人。但是，对于居住在受登革热威胁的地区的20亿人口来说，这更是一个问题。

    作者: Helena Schwar


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