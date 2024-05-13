“中国人行动”80周年：汉堡唐人街的最后一片记忆四十年代的汉堡曾拥有一个充满活力的中国城，但1944年5月13日盖世太保一次残暴的大搜捕行动之后，中国城销声匿迹，只有位于圣保罗区的香港酒吧得以保存下来，成为那段历史的见证。张添林是当年的受害者之一。他的女儿张雪芳接手了父亲的客栈，也一直在与遗忘作斗争，直到她2021年去世。图像来源: DW/J. Ju香港旅馆德国之声记者曾于2016年到访汉堡的这家“香港旅馆”。虽然叫作旅馆，但是也设有24小时营业的酒吧。当时仍健在的酒馆老板张雪芳介绍，酒馆用的门还是父亲张添林当年自己亲手打造的。图像来源: DW/J. Ju年幼时光张雪芳（Marietta Solty）觉得自己小时候更有亚洲人特征。右边的照片是她和父亲以及继母的阖家照。图像来源: DW/J. Ju营业登记表张雪芳的父亲张添林于上个世纪20年代受伯父之邀从广东来到汉堡。1938年,19岁的张添林接手了伯父的客栈。如今的Hamburger Berg当时的名字是Heinestraße。后来因为街名和犹太人有关而被更改。图像来源: DW/J. Ju一表人才贴满顾客笑脸的照片墙上，这位身穿中式大褂、清秀俊朗的年轻人正是这家酒吧加旅馆的前主人张添林。1941年，中国对纳粹德国宣战后，华人遭迫害的程度明显升级。1944年5月13日，当局发起的"中国人行动"标志着对华人迫害程度的再度升级。当天凌晨，200名汉堡警察和盖世太保冲入中国城，逮捕了大约130名华人。他们的罪名是"通敌"。图像来源: DW/J. Ju张添林护照被捕者中当中也包括张添林。他和其他人一样被送入了劳改营，受尽了虐待。尽管张添林为此抗争了多年，但他从未因这段牢狱之灾获得过任何赔偿或道歉。当年的"中国人行动"被看作是普通的警方行动，而并非具有种族主义动机的事件。张雪芳珍藏着从父亲和历史学家那里获得的珍贵照片和历史文件，她就像一个移动的迷你博物馆。图像来源: DW/J. Ju红脸关公德国之声记者2016年采访时，关公坐像正对大门，也算是这一西式酒吧的一大与众不同之处。图像来源: DW/J. Ju今日吧台如今的香港旅馆并无异于普通德国老酒吧，设有桌上足球和小型赌博机。图像来源: DW/J. Ju招牌酒至少有17名华人在劳改营中死于盖世太保的虐待和强制劳动。战争结束后，大多数幸存者离开了德国。张添林留在汉堡并重开了"香港酒吧"，1983年去世后，他的女儿张雪芳接管了酒吧。2016年德国之声采访张雪芳时，她遗憾地表示：甚至连附近的居民，现在大多数是年轻人，都很少有人知道华人在这里被迫害的历史。她执掌下的香港酒馆是以好喝的鸡尾酒Mexikaner而著称。图像来源: DW/J. Ju古今交融德国之声2016年采访张雪芳时，她已经74岁了，仍亲自管理着酒馆的官方脸书账号。记者觉得，在她的身上，不仅中西合璧，而且古今交融。张雪芳于2021年去世。图像来源: DW/J. Ju9 张图1 | 99 张图文化中国2024年5月13日2024年5月13日https://p.dw.com/p/4fnmV广告