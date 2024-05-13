被捕者中当中也包括张添林。他和其他人一样被送入了劳改营，受尽了虐待。尽管张添林为此抗争了多年，但他从未因这段牢狱之灾获得过任何赔偿或道歉。当年的"中国人行动"被看作是普通的警方行动，而并非具有种族主义动机的事件。张雪芳珍藏着从父亲和历史学家那里获得的珍贵照片和历史文件，她就像一个移动的迷你博物馆。