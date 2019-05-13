“中国人行动”75周年：汉堡中国城的终结

(德国之声中文网）这是一个阳光灿烂的周六下午，但是"香港酒吧"里却是一如既往的昏暗，这里距离汉堡著名的红灯区仅一步之遥，酒精刺激之下，客人们显然兴致很高。现年已经77岁的玛丽耶特·索尔蒂（Marietta Solty，中文名：张雪芳）一边招呼客人，一边在吧台上摆放出很多当年的老照片和文件。她说："这个证件上有我和父亲的照片。"证件上有中文字样，印章上写着"汉堡"。

玛丽耶特的父亲名叫张添林（Chong Tin Lam），1926年作为水手来到汉堡，当时这样定居汉堡的华人数以千计。他们在圣保罗区以经营酒吧、洗衣店和店铺为生。渐渐地这里出现了一个小型的中国城。

老照片上的张雪芳

中国对德宣战 华人开始倒霉

这些华人并不受汉堡当局的欢迎。政府怀疑他们从事鸦片交易和其他非法买卖，事实上，大多数的指控都是无中生有。1941年，中国对纳粹德国宣战后，华人遭迫害的程度明显升级。

汉堡历史学家拉尔斯·阿曼达（Lars Amenda）表示，华人男子同德国女人结婚生子，很快引起了纳粹种族主义者的注意。这些孩子被称为"杂种"，因为他们不符合"雅里安人种"的标准。

空袭中不受保护

玛丽耶特·索尔蒂也经历了这样的排挤。1942年她出生时，汉堡正遭遇空袭。那时华人不可以进入防空设施内，只能在入口处躲避。索尔蒂回忆说，对她来说，空袭简直就像圣诞节一样，因为到处"都是五颜六色的火光。"

而对索尔蒂的父亲来说，空袭可是人命关天的大事。同许多其他家庭一样，他也把女儿送到了海德堡，这样才使她免遭了很多苦难。

通敌罪

1944年5月13日，当局发起的"中国人行动"标志着对华人迫害程度的再度升级。当天凌晨，200名汉堡警察和盖世太保冲入中国城，逮捕了大约130名华人。他们的罪名是"通敌"。

被捕者中当中也包括张添林。他和其他人一样被送入了劳改营，受尽了虐待。索尔蒂说，重获自由后，父亲简直变了一个人："以前他很开朗活泼，后来变得很内向，完全不和人来往了。"

二次受辱

尽管张添林为此抗争了多年，但他从未因这段牢狱之灾获得过任何赔偿或道歉。当年的"中国人行动"被看作是正常的警方行动，而并非具有种族主义动机的事件。

历史学家阿曼达则认为这种界定是错误的："借助保留下来的历史文献，可以很明确地看到，当时的盖世太保官员们把自己看作是种族捍卫者，他们也想把纳粹种族理论施用于华人。"他表示，拒绝承认"中国人行动"是一场种族迫害，无疑是让这些华人遭受了二次屈辱。

种族主义死灰复燃

至少有17名华人在劳改营中死于盖世太保的虐待和强制劳动。战争结束后，大多数幸存者离开了德国。张添林留在汉堡并重开了"香港酒吧"，1983年去世后，他的女儿玛丽耶特接管了酒吧。现在玛丽耶特也已经是77岁高龄了，她同时还是圣保罗区酒吧业岁数最大的老板娘。

对于父亲没有得到赔偿和道歉，玛丽耶特已经不准备继续抗争下去了。不过，另一件事情却令她越来越感到不安和愤慨：死灰复燃的种族主义。她在酒吧里能够近距离地接触到这种日益猖獗的趋势。她说："这些人完全没有吸取教训。我真的很为我的儿孙们担心。"

索尔蒂女士认为，除了政界和学校外，尤其是像她这样的老年人更有义务向大家宣讲过去的历史。因此她总是不厌其烦的讲自己的故事，以便不让这样的悲剧重演。

汉堡唐人街的最后一片记忆 香港旅馆 虽然叫作旅馆，但是也设有24小时营业的酒吧。据酒馆老板张雪芳介绍，酒馆现在用的门还是父亲张添林当年自己亲手打造的。

汉堡唐人街的最后一片记忆 年幼时光 张雪芳（Marietta Solty）觉得自己小时候更有亚洲人特征。右边的照片是她和父亲以及继母的阖家照。

汉堡唐人街的最后一片记忆 营业登记表 张雪芳的父亲张添林于上个世纪20年代受伯父之邀从广东来到汉堡。1938年,19岁的张添林接手了伯父的客栈。如今的Hamburger Berg当时的名字是Heinestraße。后来因为街名和犹太人有关而被更改。

汉堡唐人街的最后一片记忆 红脸关公 关公坐像正对大门，也算是这一西式酒吧的一大与众不同之处。

汉堡唐人街的最后一片记忆 一表人才 贴满顾客笑脸的照片墙上，这位身穿中式大褂、清秀俊朗的年轻人正是这家酒吧加旅馆的前主人张添林。

汉堡唐人街的最后一片记忆 今日吧台 如今的香港旅馆并无异于普通德国老酒吧，设有桌上足球和小型赌博机。

汉堡唐人街的最后一片记忆 张添林护照 张雪芳珍藏着从父亲和历史学家那里获得的珍贵照片和历史文件，她就像一个移动的迷你博物馆。

汉堡唐人街的最后一片记忆 招牌酒 张雪芳遗憾地表示：甚至连附近的居民，现在大多数是年轻人，都很少有人知道华人在这里被迫害的历史。香港酒馆目前在红灯区是以好喝的鸡尾酒Mexikaner而著称。

汉堡唐人街的最后一片记忆 古今交融 今年74岁的张雪芳还亲自管理着酒馆的官方脸书账号。在她的身上，不仅中西合璧，而且古今交融。



作者：Barbara Jung，Simona Dürnberg（北德电台）