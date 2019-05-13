“中国人行动”75周年：汉堡中国城的终结

四十年代的汉堡曾拥有一个充满活力的中国城，但1944年盖世太保一次残暴的大搜捕行动之后，中国城销声匿迹，只有位于圣保罗区的香港酒吧得以保存下来，成为那段历史的见证。
(德国之声中文网）这是一个阳光灿烂的周六下午，但是"香港酒吧"里却是一如既往的昏暗，这里距离汉堡著名的红灯区仅一步之遥，酒精刺激之下，客人们显然兴致很高。现年已经77岁的玛丽耶特·索尔蒂（Marietta Solty，中文名：张雪芳）一边招呼客人，一边在吧台上摆放出很多当年的老照片和文件。她说："这个证件上有我和父亲的照片。"证件上有中文字样，印章上写着"汉堡"。
玛丽耶特的父亲名叫张添林（Chong Tin Lam），1926年作为水手来到汉堡，当时这样定居汉堡的华人数以千计。他们在圣保罗区以经营酒吧、洗衣店和店铺为生。渐渐地这里出现了一个小型的中国城。
中国对德宣战 华人开始倒霉
这些华人并不受汉堡当局的欢迎。政府怀疑他们从事鸦片交易和其他非法买卖，事实上，大多数的指控都是无中生有。1941年，中国对纳粹德国宣战后，华人遭迫害的程度明显升级。
汉堡历史学家拉尔斯·阿曼达（Lars Amenda）表示，华人男子同德国女人结婚生子，很快引起了纳粹种族主义者的注意。这些孩子被称为"杂种"，因为他们不符合"雅里安人种"的标准。
空袭中不受保护
玛丽耶特·索尔蒂也经历了这样的排挤。1942年她出生时，汉堡正遭遇空袭。那时华人不可以进入防空设施内，只能在入口处躲避。索尔蒂回忆说，对她来说，空袭简直就像圣诞节一样，因为到处"都是五颜六色的火光。"
而对索尔蒂的父亲来说，空袭可是人命关天的大事。同许多其他家庭一样，他也把女儿送到了海德堡，这样才使她免遭了很多苦难。
通敌罪
1944年5月13日，当局发起的"中国人行动"标志着对华人迫害程度的再度升级。当天凌晨，200名汉堡警察和盖世太保冲入中国城，逮捕了大约130名华人。他们的罪名是"通敌"。
被捕者中当中也包括张添林。他和其他人一样被送入了劳改营，受尽了虐待。索尔蒂说，重获自由后，父亲简直变了一个人："以前他很开朗活泼，后来变得很内向，完全不和人来往了。"
二次受辱
尽管张添林为此抗争了多年，但他从未因这段牢狱之灾获得过任何赔偿或道歉。当年的"中国人行动"被看作是正常的警方行动，而并非具有种族主义动机的事件。
历史学家阿曼达则认为这种界定是错误的："借助保留下来的历史文献，可以很明确地看到，当时的盖世太保官员们把自己看作是种族捍卫者，他们也想把纳粹种族理论施用于华人。"他表示，拒绝承认"中国人行动"是一场种族迫害，无疑是让这些华人遭受了二次屈辱。
种族主义死灰复燃
至少有17名华人在劳改营中死于盖世太保的虐待和强制劳动。战争结束后，大多数幸存者离开了德国。张添林留在汉堡并重开了"香港酒吧"，1983年去世后，他的女儿玛丽耶特接管了酒吧。现在玛丽耶特也已经是77岁高龄了，她同时还是圣保罗区酒吧业岁数最大的老板娘。
对于父亲没有得到赔偿和道歉，玛丽耶特已经不准备继续抗争下去了。不过，另一件事情却令她越来越感到不安和愤慨：死灰复燃的种族主义。她在酒吧里能够近距离地接触到这种日益猖獗的趋势。她说："这些人完全没有吸取教训。我真的很为我的儿孙们担心。"
索尔蒂女士认为，除了政界和学校外，尤其是像她这样的老年人更有义务向大家宣讲过去的历史。因此她总是不厌其烦的讲自己的故事，以便不让这样的悲剧重演。
作者：Barbara Jung，Simona Dürnberg（北德电台）
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