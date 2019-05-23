中国人看欧洲：技术落后的世外桃源？

（德国之声中文网）对于中国人来说，欧洲是富裕生活和优秀品质的象征。欧洲人平均工作时间比中国人短，但是度假时间却要长的多，也早已在中国人当中普遍流传。屈晨（音）是上海的一名商界女士，她认为欧洲人的闲适生活从长远来看不利于商业发展。
"（欧洲人）处世方式不一样。没有人会急匆匆。大家都很友好，很开心，是个很适合生活的地方。所以我觉得如果把工作放在中国、亚洲，然后把生活和度假放在欧洲，这是最好的。"36岁的她因为工作关系，经常会到意大利出差，而每次她都会感受到欧盟在一些方面的落后。
"欧洲的经济跟中国差得太远了。包括科技的进步，整个经济实力上的对比都相差太大了。我们还是称之为old world，就是老的世界。就是因为旧的体制，没有办法一下子被改变。相比来说，在中国有一党的体制，任何政策只要国家觉得对马上就可以实施下去；而在欧洲，所有的国家，包括意大利在内，它们的政治系统是一塌糊涂的，任何决策没有办法执行下去。这样怎么能跟中国的发展速度比呢？"
同样来自上海的陈俊（音）讲述道，他去过比利时和德国，对那里的印象很好。虽然欧洲的饮食文化和语言都与中国大相径庭，但是欧洲的风景是独一无二的。
欧洲更吸引中国人的是风景
41岁的他表示，在互联网上搜索关于欧盟的资讯时，看到的大多是关于英国脱欧乱局的报道。不过他也注意到，欧盟各国尽管问题重重，仍然在紧密合作："用中国人的话说就是，合久必分，分久必合。但我觉得合还是一个大趋势。（欧盟）至少有一个相同的价值体系。"
这位会计师认为，欧盟的问题主要还是在于经济层面，在全球化的进程中，那些低收入阶层的人感觉自己没有得到很大益处。而这些从人数上占多数的人就形成了一个反建制派的力量。"这些诉求是可以理解的，但是（要解决这些问题）将是一个很漫长的过程。"
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来自中国的投资：想说爱你不容易
爱恨交织
根据墨卡托中国研究中心的一项研究，2016年中国对欧盟直接投资总额同比增加了77%，达到350亿欧元。而德国在其中所占份额最高，为31%。最近十年来，中国已经成为欧洲大陆的一个重要投资来源国，主要投资目标是高科技领域。但是来自中国的巨额投资也引发了欧洲人的种种担忧。
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美的收购库卡
这是近年来最受关注的中资在欧收购案之一。中国家电业巨头美的集团去年斥资46亿欧元买下了德国机器人制造商库卡（Kuka），引起颇多有关高精尖敏感技术安全的顾虑。德国政府最终还是给收购计划亮了绿灯，原因是德国国家安全利益不会受到威胁。
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走进“新时代”
除了德国之外，中国在欧洲另一个重要投资对象就是英国。2016年9月，英国政府正式批准了欣克利角C核电站项目，该项目是中国广核集团和法国电力集团共同投资的。随着英国退出欧盟已成定局，北京和伦敦表示两国关系将迎来新的“黄金时代”，而中国也是英国在退欧之后希望缔结自由贸易协议的国家之一。
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比雷埃夫斯港
这是希腊最大的港口，欧洲十大集装箱码头之一，是通往亚洲、东欧和北非地区的货运枢纽。2016年，中国国企中远集团（COSCO）收购该港67%股权的计划得到了希腊议会的批准，收购总金额近3.7亿欧元，此外中远集团还计划为港口建设再投资3.5亿欧元。不过收购行动也引发了港口工人的罢工，他们担心自己因此而失去工作。
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有史以来最大宗！
到目前为止，中国投资商在海外最大规模的并购交易就是中国化工集团收购瑞士农化和种子业巨头先正达（Syngenta）。相关并购交易预计在6月上旬就会完成。中国化工出资430亿美元，预计将购得先正达将近81%的股权。此前这家中国国有化工巨头还收购了德国特种机械制造商克劳斯玛菲（KraussMaffei）。
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东西欧兼顾
中国在欧洲的投资并不局限于西欧地区，中东欧地区也成为北京发起魅力攻势的对象。去年，总理李克强宣布成立新的基金，向该地区注资110亿美元，其中包括与捷克签署的众多合作协议。仅中国民营企业巨头华信能源，就在捷克收购了一家航空公司、一家酿酒厂、两家媒体集团和一家顶级足球俱乐部的股份。分析人士认为，中国在中东欧地区日益增加的投资规模和影响力制约了欧盟在涉华议题上采取统一的立场。
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遭遇挫败
越来越多的中国海外并购行动因为欧洲和美国提高监管门槛而宣告失败。研究统计显示，去年一共有总价值750亿欧元的30桩中资海外并购交易案因为监管部门的阻止和外汇交易限制而告吹，这其中最受瞩目的应该就是中国宏芯基金收购德国芯片制造商爱思强（Aixtron）未果的案例，而且主要失败原因是奥巴马政府的阻挠。
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担心敏感技术流失
这些“流产”的中资并购计划也反映了欧洲面对中国投资日益增长的顾虑，尤其是涉及敏感技术领域的时候。但是欧洲方面的挫折感也部分来自投资不平衡：中资在欧盟收购的规模大于欧盟在中国的收购。欧洲企业抱怨，中国在电信、医疗和物流等很多领域仍然为外国投资者设置重重障碍。
作者: 雨涵, Srinivas Mazumdaru