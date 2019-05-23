中国人看欧洲：技术落后的世外桃源？

（德国之声中文网）对于中国人来说，欧洲是富裕生活和优秀品质的象征。欧洲人平均工作时间比中国人短，但是度假时间却要长的多，也早已在中国人当中普遍流传。屈晨（音）是上海的一名商界女士，她认为欧洲人的闲适生活从长远来看不利于商业发展。

"（欧洲人）处世方式不一样。没有人会急匆匆。大家都很友好，很开心，是个很适合生活的地方。所以我觉得如果把工作放在中国、亚洲，然后把生活和度假放在欧洲，这是最好的。"36岁的她因为工作关系，经常会到意大利出差，而每次她都会感受到欧盟在一些方面的落后。

"欧洲的经济跟中国差得太远了。包括科技的进步，整个经济实力上的对比都相差太大了。我们还是称之为old world，就是老的世界。就是因为旧的体制，没有办法一下子被改变。相比来说，在中国有一党的体制，任何政策只要国家觉得对马上就可以实施下去；而在欧洲，所有的国家，包括意大利在内，它们的政治系统是一塌糊涂的，任何决策没有办法执行下去。这样怎么能跟中国的发展速度比呢？"

同样来自上海的陈俊（音）讲述道，他去过比利时和德国，对那里的印象很好。虽然欧洲的饮食文化和语言都与中国大相径庭，但是欧洲的风景是独一无二的。

欧洲更吸引中国人的是风景

41岁的他表示，在互联网上搜索关于欧盟的资讯时，看到的大多是关于英国脱欧乱局的报道。不过他也注意到，欧盟各国尽管问题重重，仍然在紧密合作："用中国人的话说就是，合久必分，分久必合。但我觉得合还是一个大趋势。（欧盟）至少有一个相同的价值体系。"

这位会计师认为，欧盟的问题主要还是在于经济层面，在全球化的进程中，那些低收入阶层的人感觉自己没有得到很大益处。而这些从人数上占多数的人就形成了一个反建制派的力量。"这些诉求是可以理解的，但是（要解决这些问题）将是一个很漫长的过程。"