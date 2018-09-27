中国人来了— 雅典掀起购房热

（德国之声中文网）对外国投资人来说，受危机影响的希腊，房产价格依旧颇具吸引力。一段时间以来，这一点在有意购房的中国人那里也口耳相传。在雅典，中介人和买房人对和中国人常能迅速、轻松做成生意，大为满意。中国人欣赏希腊，且通过购买房产，也能获得在欧洲的旅行自由--所谓黄金签证使之成为可能。每个外国人，只要在希腊购买价值至少25万欧元的房产，就获得5年居留权，并由此获得在申根地区的旅行自由。德广联记者采访了数名中国购房者及一位希腊中间商。

满眼是印有中文的旅游大巴、绕行神庙的长长的游客人流。但凡遇上旅游旺季，众多中国游客便也成了雅典市景的一部分。从北京直飞希腊首都的航班常常满员。 越来越多的中国人并不只对在希腊短期观光感兴趣：一名31岁的中国人就刚在雅典南区买下一套3室住宅。这位自称"Adam"的男士对记者说：

"希腊提供很多生意机会。最重要的是：它是全球最美的国家之一，海岸风光旖旎，而且，这里的天气实在好。"

何以眼下会有这么多中国人决定在希腊购房？29岁的女商人连文敏（音译）有如下说法：

"在雅典，目前我拿25万欧元能买到2-3套住宅。要在北京，在类似好地段，我拿同样数量的钱只能闹一套30平米住宅。这差别可就大了去了。"

在希腊的安全投资还替中国人敞开了通往欧洲的道路--对连文敏这样的商界人士来说，这一点尤其重要：

"有了买房后获得的黄金签证，我得到书面许可，可在26个申根协议国家自由旅行。这给我带来很大便利。"

俯瞰雅典风光

黄金签证

谁若在房产市场投资至少25万欧元，便自动获得俗称的黄金签证。 雅典房地产中介人富尔图拉季斯（Sotiris Fourtoulakis）猜测，成千上万中国人已发现了这一好处：

"和过去相比，这可是一个巨大的区别。需求急剧增加。过去5年里，偶尔会有中国人买房，但现在，和中国人的房产生意才真正火爆。"

对富尔图拉季斯这样的希腊房地产中介人来说，中国主顾需求增长来得正是时候。今年年初起，尤其是城镇房价快速上涨。金融危机期间一路下跌后，这对房产业的很多人来说具有起死回生的意义。

"我们看到，与中国主顾们的房产交易眼下越来越顺利，我们的确是一个月比一个月更能感觉到这一点。那阵势就像是某人按了一下电钮，然后呼喊--来呀，到希腊来投资。"

中国人在希腊购房的规模还没有全面统计数据。据估计，已有数千中国人在希腊购买了一处或多处房产。在桑托林（Santorin）那样的相对贵一些的度假岛屿，也有中国人投资。北京女商人连文敏认为，来年也会保持这一稳定趋势。她已决定买下雅典市中心最佳地段的一处豪宅：

"作为城市，在雅典生活不便宜，但相当惬意，在这里度假就更要好得多了。这就是我为什么会选定雅典而不是其它城市的原因。"