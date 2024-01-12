中国人权2023：即便微小的自由空间也被消灭

（德国之声中文网）人权观察组织发表《2024世界人权报告》，批评习近平执政逾十年后的2023年，中国政府的镇压和社会控制变本加厉。但同时，为了在经济下行时吸引外资，北京对西方的唇枪舌剑似乎略有收敛。

报告写道，在西藏和新疆，只要和海外亲友联系或提倡本土文化、语言和宗教，就可能被视为 "分裂分子"判处重刑。在整个中国，政府进一步紧缩社会控制。不存在独立的公民社会，即便微小的自由空间也被消灭。在香港，中国政府自2020年强行实施国家安全法以来已全面掌控这座城市。

中国在新疆打造另类现实

新疆和西藏受到极端的资讯控制

有关维吾尔人的命运，报告写道，中国政府对一百万维吾尔族和其他突厥裔穆斯林的文化迫害和任意拘留足以构成危害人类罪，但包括穆斯林国家在内的许多政府却保持沉默。9月，具有国际知名度的维吾尔文化学者热依拉・达吾提（Rahile Dawut）传出被判终身监禁。许多海外维吾尔人与新疆境内亲人联络仍极为困难或完全失联。

与此同时，在西藏仍实施强迫同化。而极端的资讯控制导致外界难以取得与查核有关该地区的资讯。

在香港，因国安以及煽动罪名已有至少279人被捕。港府还悬赏通缉13名流亡海外的民主人士及前议员，以此将对香港社运人士的恐吓推展到中国境外。 75岁的《苹果日报》创刊人黎智英案12月初开庭审理。

美联社2023年7月拍摄到被关押的苹果日报创刊人黎智英

人权律师持续受到迫害

而在中国内地，人权律师仍面临持续迫害。1月，当局释放强迫失踪398天的人权律师唐吉田。3月，律师覃永沛被判入狱5年。4月，知名法律学者许志永、律师丁家喜分别被判处14年和12年监禁。

4月，人权律师余文生及妻子许艳在前往会见欧盟驻北京大使途中，被当局逮捕。同时，人权律师王全璋、王宇和包龙军遭软禁。5月-6月，王全璋和李文足夫妇在警方持续骚扰下，被迫搬家13次。

5月，人权法律工作者郭飞雄被判8年监禁。他曾于2021年试图赴美探望病危的妻子，但在上海国际机场被捕，其妻于一年后病故。

7月，人权律师卢思位在前往泰国途中，遭老挝逮捕，后被遣返中国。

一些社会活动人士也遭逮捕。9月，记者黄雪琴和工运人士王建兵因带动#MeToo运动被控 "煽动颠覆国家政权罪"。

民众的普遍境遇

报告也提到千千万万民众普遍的人权境遇：严苛的新冠清零政策与2022年底戛然而止，由于民众以及医疗机构大多毫无准备，新冠病毒感染、住院和死亡人数暴增。中国政府发布的官方数据指称，2022年12月在院死亡病例约6万例，但真正的死亡人数在严厉的言论控制下难以得知。2020年亲赴武汉报道疫情的公民记者张展仍在狱中，7月因健康恶化被转入监狱医院。

2022年底"白纸运动"部分参与者被取保释放，但3月，因在网上发布白纸运动视频而被捕的维吾尔大学生卡米莱・瓦依提（Kamile Wayit）被判三年监禁，罪名是宣扬极端主义。

运动飘散后，白纸青年今何在？

宗教自由

在宗教自由领域，警方逮捕、拘押并骚扰包括"家庭教会"在内的所谓"非法"宗教团体领袖和成员，并干预他们从宣传教义到举办儿童夏令营等各种和平活动，并直接取缔这些团体。

在穆斯林占人口比例较高的省份，当局透过关停、拆除或改建清真寺的宣礼塔和圆顶，来推动"中国化"，消除外来影响。在云南省，当局拆除纳家营清真寺的伊斯兰特色建筑，5月引发罕见抗议活动。

社会事件

此外，报告也记录了一些引起强烈反响的社会事件。丰县铁链女事件的被告董志民于4月因非法监禁罪被判9年监禁。2022年，有网民拍摄到患有精神分裂症的"小花梅"被铁链拴在破屋里的影响。当地官员一再阻挠网民搜寻她的出身，但据信她是被人贩子卖给董志民并遭性奴役，产下8孩，长年生活在镣铐之下。

5月，中国政府对一家喜剧公司罚款人民币1470万元，因为该公司旗下艺人李昊石在脱口秀表演中将人民解放军与狗相提并论。

对经济与社会的损害

"习近平主席掌权十几年来的高压统治，以及日益严密的社会控制，正在对中国经济与社会造成愈来愈大的损害，" 人权观察中国部代理主任王松莲说。"中国政府未能认真解决人权侵害，导致整个社会从年轻世代到企业高层都对未来产生不确定感。"

"各国领导人应该认识到，一个更透明、负责和尊重人权的中国政府，才能有利于各国的长远利益"，王松莲说，"一贯、坚定地公开关切人权问题，是推动改变的第一步。"

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