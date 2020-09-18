中国人提前接种疫苗 引发舆论热议

（德国之声中文网）全球范围内，科学家们正在紧张地开展新冠疫苗的研发，而且已经有几款疫苗进入至关重要的临床第三阶段试验。但中国显然又冲在了最前沿：尽管正式的研发尚未结束，已有数十万人接种了三款候选疫苗中的一种。接种疫苗者是中国政府确定的所谓"一线人员"，其中包括疫苗生产企业的员工。而在中国境外，人们普遍担心这些疫苗可能存在无法预估的风险。

《纽约时报》9月28日报道称，中国有三款疫苗都已进入第三阶段临床实验，这些实验目前基本都在中国以外进行，比如疫情严重的巴西、土耳其以及印度尼西亚。参与实验者都能得到细致入微的临床观察。但中国境内的接种者恐怕并没有这种待遇。

美联社前不久援引中国国药集团一位高官的话报道称，国药CNBG (Sinopharm CNBG)正在开展两款疫苗的研发。仅这家企业就已在官方新冠疫苗临床实验范畴之外，为35万人接种了疫苗。该企业还向武汉提供了20万剂疫苗，用于对该市医务人员的接种。

另一家企业科兴生物（Sinovac Biotech）则为90%以上的员工及其家属接种了疫苗，涉及大约三千人。科兴生物总经理尹卫东对美联社表示，该公司还为北京市政府提供了上万剂疫苗。他本人也在数月前就接种了新冠疫苗。他说："这是我们公司的传统，当年公司研发乙肝疫苗时，我们也是这样做的。"

提前接种：有悖道德和伦理？

各国专家们对中国的做法大感震惊：未经临床验证的疫苗可能会导致严重的副作用，接种者也可能错误地认为自己已拥有免疫力，从而放松警惕造成更大规模的传播。除此之外，从道德和伦理层面上讲，这种做法也值得商榷：这些国有和半国有企业的员工们，是否是自愿接种这类未经批准的疫苗的呢？《纽约时报》报导称，相关企业曾要求员工签署保密协议。

九月中旬，中国官方曾表示，中国疫苗研发的进程非常顺利，最快11月份第一款疫苗就可能投放市场。科兴生物和国药正在进行三种疫苗的研发，并希望能够在年底前获得批准。除此之外，位于天津的康希诺生物制药公司据称也在进行疫苗研发。

全球有九种疫苗进入关键阶段

目前，全球范围内，共有九种疫苗进入了最后一个实验阶段，即三期临床实验。在这一阶段，将对大量志愿者接种疫苗进行临床观察，因此，它也是难度最高的临床实验。前不久，英国瑞典联合制药集团 AstraZeneca不得不宣布暂停临床实验，因为一名受试者因不明原因突然出现严重神经系统症状。

俄罗斯出品的"卫星5号"是全球范围内第一个获准广泛民用的新冠疫苗，也是国际间争议最大的疫苗。因为，这款疫苗在未进行3期临床实验前就已获批上市。

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