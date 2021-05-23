中国人打造自己的“泰坦尼克号”

（德国之声中文网）泰坦尼克号（Titanic）的悲惨命运早已为世人熟知。这艘豪华邮轮在1912年从英国驶向纽约的途中撞上冰山、在大西洋沉没，超过1500人因此遇难。

这个故事也在1997年被著名导演卡梅隆搬上银屏。无论是在欧美还是中国，由莱昂纳多·迪卡普里奥（Leonardo DiCaprio）和凯特·温斯莱特（Kate Winslet）主演的爱情故事都曾掀起风潮，红极一时。

中国商人苏绍俊想必是泰坦尼克号的铁杆粉丝。据法新社报道，苏绍俊数年前就宣布了按原尺寸再打造一艘"泰坦尼克号"的计划。他表示，这会让人们保持对这艘邮轮的鲜活记忆。他当时对法新社说， "我们正在为泰坦尼克号建立一座博物馆"。

未来，这艘长260米的中国版"泰坦尼克号"将在四川省遂宁市大英县的一处主题公园与公众见面。游客可以选择在船上过夜，最贵为2000元一夜。

苏绍俊介绍称，船上的蒸汽机会使人感觉置身海上。当然，这艘船实际停泊在一条河畔（郪江），无法真正航海。不过，从机舱到门把手，这艘船都忠实地复刻了原版的泰坦尼克号。

法新社报道称，该主题公园的旅游巴士上反复播放《泰坦尼克号》的主题曲、席琳·迪翁的《我心永恒》（My Heart Will Go On）。

除了卡梅隆1997年的大片外，2021年新发行的纪录片《六人：泰坦尼克号上的中国幸存者》也让这段历史再次成为中国人关注的焦点。这部由亚瑟·琼斯（Arthur Jones，中文名"罗飞"）执导的影片在4月16日上映，而泰坦尼克号的沉没日期是1912年4月15日。

这艘翻版"泰坦尼克号"出现的另一个背景是中国近十年来蓬勃发展的主题公园。而在新冠疫情之下，中国人出国旅行的机会减少，对于国内主题公园的需求很可能会大增。

针对项目的担忧

过去，这个泰坦尼克号项目曾遭到一些批评。批评者称，让这样一场悲剧变为游乐园景点是不恰当的。2017年，当这位中国投资人参加英国泰坦尼克学会的会议时，曾有该学会会员称，该项目品味低下。

莱格（Jean Legg）的父亲当年是泰坦尼克号上的服务生。莱格在2017年对BBC说："如果他（父亲）知道这被复制，我认为他会气得在坟墓里背过身去。"她表示，如此利用一场悲剧，令人不快。

BBC当时报道称，苏先生起初还希望模拟事故现场、撞上冰山，但最终放弃了这个想法。

不过，时隔4年，如今英国泰坦尼克学会的斯科特-贝达德（David Scott-Beddard）在发给德国之声的最新声明中称： "苏先生和他的团队向我们会员保证将考虑到人们的这些担忧，并且据我们所知，已经在解决这些问题了。"他也表示，像很多其他泰坦尼克号的热情粉丝一样，"我们希望它（复制船）能够帮助人们对这艘船以及那些在灾难中丧生的人们保持鲜活的记忆"。

来自澳洲的竞争

苏绍俊的船在六年前开始动工，原定于2019年完工，但目前仍处于建造中。他希望未来有500万游客来这艘翻版"泰坦尼克号"上，以平衡其10亿元人民币的高昂成本。"我希望这艘船在一百年、两百年后仍在这里"，苏绍俊说。

据法新社报道，一些人担心这艘中国"泰坦尼克号"会重蹈美国"企业号"航母翻版的覆辙。2008年，造价超过1800万美元的"企业号"航母复制品建成，但很快就无人问津被废弃。

值得一提的是，苏先生的船并非世界上唯一的泰坦尼克号翻版。澳大利亚亿万富翁、矿业巨头帕尔默（Clive Palmer）也在出资打造自己版本的"泰坦尼克号"。该翻版自2012年以来一直处于建造中，不过与中国版不同的是，澳洲版的目标是成为一艘可以真正长时间航行的船舶。该船原计划在2016年下水，但该日期如今已被推迟至2022年。

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