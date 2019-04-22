“中国人带着钱来，我们非常欢迎”

(德国之声中文网)"在自家窗前，这当然不是什么美景，但是能带来就业岗位，所以这是件好事。"在意大利小城瓦多的集市上，当地居民马埃塔(Marco Maietta)对德国之声说。

从市中心的集市，只需穿过一条并不宽的街道，就能抵达地中海的岸边。在这里，可以看到仅几百米开外的集装箱码头建筑工地。浅蓝色的巨型起重机、龙门吊等港机设备，正在来回穿梭。

在工地上，荷兰港口运营商APM公司的意大利籍工程师波卡拉特(Vittorio Boccalate)眉飞色舞地向德国之声介绍说，建成后，这里将成为意大利首个半自动化集装箱码头。"从轮船、火车、卡车处装卸集装箱，仍需要人来操作起重机；而一旦集装箱进入了码头上的堆放区，它堆放在哪个位置、几时从何处提取，将是由计算机自动控制的。"

工程人员正在调试的大型港机，都标注有醒目的"ZPMC上海振华重工"字样。据工程师波卡拉特介绍，振华作为供应商，提供的并不仅仅是一台台起重机，而是复杂得多的一整套自动化方案。"如果没有振华重工的这些特有技术，我们根本无法完成这样的工程。"

400个就业岗位

振华重工，并不是唯一一家参与瓦多港半自动集装箱码头建设的中资企业。2016年，航运巨头马士基旗下的荷兰APM公司，将其持有的瓦多港股份中的49.9%，转售予中远海运以及青岛港这两家中国国资企业。这三家企业联合成立了瓦多控股公司，共同负责港口的建设以及为期50年的经营。

来自APM公司的总经理、意大利人科内托(Paolo Cornetto)对德国之声介绍说，在2016年股权交易之前，APM公司已经有过与中远、青岛港这两家企业的成功合作经历。"在半自动集装箱码头全面投用后，整个瓦多港每年的集装箱吞吐量将超过100万个。届时，我们将能提供近400个就业岗位。"

对于这座8000人口的小城来说，400个就业岗位并非一个小数目。瓦多位于意大利北部的利古里亚大区，距离地中海最重要港口之一热那亚仅有约50公里，属于该国的产业核心地带。不过，十多年前，当地的经济受到了包括全球金融危机在内的一系列重大冲击，大量的工作岗位流失。市长朱莉亚诺(Monica Giuliano)介绍说，在这一背景下，地方政府决定对门户港口进行投资。"这并不只是通往地中海的门户，而是能够迎来全世界货物的大门。"

瓦多市长朱莉亚诺

没有人害怕中国

这位在瓦多长大的市长，非常欢迎中远、振华等中资企业参与本地港口建设。她对德国之声表示，一个强有力的投资伙伴能够带来新的机遇和新的资金，同时，在一系列条约、合同、法规的规制下，也完全无需担心中国资本会造成债务问题或者劳工权益被侵犯。"我们完全不害怕(中国人)。我们渴望的是继续执行我们的计划。"

即便是当地的工会，也并不像在有些"一带一路"沿线国家那样担心中资企业带来的劳工权益受损问题。相反，他们更关心的是工人们是否能尽快找到工作。意大利劳工联盟(CISL)瓦多交通物流行业的负责人考萨(Danilo Causa)在接受德国之声采访时说："我们完全不惧怕中国。中国人早已在意大利经营，我们现在可是和中国人打交道的专家：他们来这里，他们投资，他们挣钱。而对于我们来说，重要的是能够带来就业岗位。同时，我们也会监督一切(劳工权益议题)。"

中远海运也在接受德国之声书面采访时表示，在当地的投资"是基于集团海外枢纽港发展的商业需要"，"不是索取，也不是简单的财务投资，而是致力于通过投资给当地带来更多的发展机遇，带动当地整个产业链的发展，增加就业机会，实现我们与当地社会的共赢。我们相信，中意'一带一路'合作将结出越来越丰硕的成果，也必将受到当地民众越来越广泛的欢迎。"

反对声音来自意大利之外

就在今年3月底，中国国家主席习近平访问意大利时，两国签署了"一带一路"合作意向声明。意大利也成为了首个加入"一带一路"的西方七国集团成员。本周晚些时候，意大利总理孔蒂(Giuseppe Conte)还要前往北京参加"一带一路"峰会。

在欧洲的高层政治层面上，中国这一雄心勃勃的全球投资计划，受到的非议要多得多。布鲁塞尔担心，意大利会陷入对中国资金的依赖，甚至会因而破坏欧盟的团结。欧盟财政委员厄廷格(Günter Oettinger)不久前就曾警告说，欧洲的自主权不容侵犯；而德国外长马斯(Heiko Maas)更是明确指出，短期内利润丰厚的项目，其苦涩的滋味很可能比预想中来得更快。

而在意大利，似乎并没有人真正担心这些问题。航运协会(Federagenti)主席杜奇(Gian Enzo Duci)对德国之声表示，意大利的航运业企业正热切盼望中国投资，认为这能激发未来增长的潜力。"中国对热那亚、第里雅斯特地区的港口充满兴趣，这意味着，如果我们今后能够对铁路系统也进行良好的投资，我们的港口就将不只服务于意大利北部，还将成为中国通往瑞士以及德国南部等地的门户。"

在已经接受巨额中资、很有可能成为意大利丝绸之路样板城市的瓦多，市民卡维尼(Vilma Calvini)对德国之声说："中国人不是问题。他们带着钱来，我们非常欢迎！"