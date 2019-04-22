 “中国人带着钱来，我们非常欢迎” | 经济纵横 | DW | 24.04.2019

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经济纵横

“中国人带着钱来，我们非常欢迎”

意大利是首个与中国签署“一带一路”意向协议的G7成员国，引发了巨大争议。本周，该国总理孔蒂还要飞赴北京参加一带一路峰会。而该国北部的小城瓦多，早已在3年前引入了中国资本，大规模扩建港口基础设施。

Italien Hafen in Vado Ligure (DW/G. Saudelli)

正在建设中的瓦多港半自动集装箱码头，蓝色的港机设备都来自振华重工。德国之声联系到了瓦多港工地现场的振华重工经理，但是位于上海的振华集团总部婉拒了采访请求。

(德国之声中文网)"在自家窗前，这当然不是什么美景，但是能带来就业岗位，所以这是件好事。"在意大利小城瓦多的集市上，当地居民马埃塔(Marco Maietta)对德国之声说。

从市中心的集市，只需穿过一条并不宽的街道，就能抵达地中海的岸边。在这里，可以看到仅几百米开外的集装箱码头建筑工地。浅蓝色的巨型起重机、龙门吊等港机设备，正在来回穿梭。

Italien Hafen in Vado Ligure (DW/G. Saudelli)

在半自动集装箱码头(蓝色港机位置)全面投用后，整个瓦多港每年的集装箱吞吐量将超过100万个。

在工地上，荷兰港口运营商APM公司的意大利籍工程师波卡拉特(Vittorio Boccalate)眉飞色舞地向德国之声介绍说，建成后，这里将成为意大利首个半自动化集装箱码头。"从轮船、火车、卡车处装卸集装箱，仍需要人来操作起重机；而一旦集装箱进入了码头上的堆放区，它堆放在哪个位置、几时从何处提取，将是由计算机自动控制的。"

工程人员正在调试的大型港机，都标注有醒目的"ZPMC上海振华重工"字样。据工程师波卡拉特介绍，振华作为供应商，提供的并不仅仅是一台台起重机，而是复杂得多的一整套自动化方案。"如果没有振华重工的这些特有技术，我们根本无法完成这样的工程。"

Italien Hafen in Genua (DW/M. Cui)

距离瓦多约50公里的热那亚，是地中海沿岸最为重要的港口之一。这一地区，也是中国与意大利“一带一路”合作的重点。

400个就业岗位

振华重工，并不是唯一一家参与瓦多港半自动集装箱码头建设的中资企业。2016年，航运巨头马士基旗下的荷兰APM公司，将其持有的瓦多港股份中的49.9%，转售予中远海运以及青岛港这两家中国国资企业。这三家企业联合成立了瓦多控股公司，共同负责港口的建设以及为期50年的经营。

来自APM公司的总经理、意大利人科内托(Paolo Cornetto)对德国之声介绍说，在2016年股权交易之前，APM公司已经有过与中远、青岛港这两家企业的成功合作经历。"在半自动集装箱码头全面投用后，整个瓦多港每年的集装箱吞吐量将超过100万个。届时，我们将能提供近400个就业岗位。"

对于这座8000人口的小城来说，400个就业岗位并非一个小数目。瓦多位于意大利北部的利古里亚大区，距离地中海最重要港口之一热那亚仅有约50公里，属于该国的产业核心地带。不过，十多年前，当地的经济受到了包括全球金融危机在内的一系列重大冲击，大量的工作岗位流失。市长朱莉亚诺(Monica Giuliano)介绍说，在这一背景下，地方政府决定对门户港口进行投资。"这并不只是通往地中海的门户，而是能够迎来全世界货物的大门。"

Monica Giuliano (DW)

瓦多市长朱莉亚诺

没有人害怕中国

这位在瓦多长大的市长，非常欢迎中远、振华等中资企业参与本地港口建设。她对德国之声表示，一个强有力的投资伙伴能够带来新的机遇和新的资金，同时，在一系列条约、合同、法规的规制下，也完全无需担心中国资本会造成债务问题或者劳工权益被侵犯。"我们完全不害怕(中国人)。我们渴望的是继续执行我们的计划。"

DW.COM

欧盟在战略文件中将中国定义为“体制竞争对手”不久，意大利就签约成为第一个加入中国一带一路倡议的G7成员国，引起盟友不满。结束访意行程的习近平接着访问摩纳哥和法国，并将在下周与法国总统马克龙、德国总理默克尔和欧委会主席容克共同会晤。 (24.03.2019)

习近平开始意大利之旅，把「一带一路」的版图进一步向西欧推进，被视为打开G7的缺口。但下一站跟法德首脑正面交手，到底怎么跟欧盟大佬周旋恐怕才是高手过招之时。 (22.03.2019)

尽管政府内部有分歧，意大利将为首个加入“一带一路”的G7国家。对此，美国官员向意大利发出警告，德方也公开表示担忧。作为工业七强之一，意大利此举明显具有强烈的政治象征意义，不仅加大了主要西方国家之间的裂痕，也凸显国际地缘轴心正在发生转移。 (20.03.2019)

此前德国曾批评意大利不顾欧盟盟友顾虑，执意加入一带一路的决定。而下周，德国经济部长阿尔特迈尔就将赴北京参加一个有关一带一路的论坛活动。 (20.04.2019)

继意大利之后，瑞士即将成为第一个加入一带一路倡议的中欧国家，也将出席中国主办的高峰论坛。专家担忧，在部份欧洲国家逐渐与中国亲近时，欧洲将会面临被分化的危险。 (19.04.2019)

即便是当地的工会，也并不像在有些"一带一路"沿线国家那样担心中资企业带来的劳工权益受损问题。相反，他们更关心的是工人们是否能尽快找到工作。意大利劳工联盟(CISL)瓦多交通物流行业的负责人考萨(Danilo Causa)在接受德国之声采访时说："我们完全不惧怕中国。中国人早已在意大利经营，我们现在可是和中国人打交道的专家：他们来这里，他们投资，他们挣钱。而对于我们来说，重要的是能够带来就业岗位。同时，我们也会监督一切(劳工权益议题)。"

中远海运也在接受德国之声书面采访时表示，在当地的投资"是基于集团海外枢纽港发展的商业需要"，"不是索取，也不是简单的财务投资，而是致力于通过投资给当地带来更多的发展机遇，带动当地整个产业链的发展，增加就业机会，实现我们与当地社会的共赢。我们相信，中意'一带一路'合作将结出越来越丰硕的成果，也必将受到当地民众越来越广泛的欢迎。"

反对声音来自意大利之外

就在今年3月底，中国国家主席习近平访问意大利时，两国签署了"一带一路"合作意向声明。意大利也成为了首个加入"一带一路"的西方七国集团成员。本周晚些时候，意大利总理孔蒂(Giuseppe Conte)还要前往北京参加"一带一路"峰会。

在欧洲的高层政治层面上，中国这一雄心勃勃的全球投资计划，受到的非议要多得多。布鲁塞尔担心，意大利会陷入对中国资金的依赖，甚至会因而破坏欧盟的团结。欧盟财政委员厄廷格(Günter Oettinger)不久前就曾警告说，欧洲的自主权不容侵犯；而德国外长马斯(Heiko Maas)更是明确指出，短期内利润丰厚的项目，其苦涩的滋味很可能比预想中来得更快。

Italien Vado Ligure (DW)

面对德国之声的镜头，不论是瓦多市长、工会代表，还是普通市民，都对中国资本的进入持欢迎态度。

而在意大利，似乎并没有人真正担心这些问题。航运协会(Federagenti)主席杜奇(Gian Enzo Duci)对德国之声表示，意大利的航运业企业正热切盼望中国投资，认为这能激发未来增长的潜力。"中国对热那亚、第里雅斯特地区的港口充满兴趣，这意味着，如果我们今后能够对铁路系统也进行良好的投资，我们的港口就将不只服务于意大利北部，还将成为中国通往瑞士以及德国南部等地的门户。"

在已经接受巨额中资、很有可能成为意大利丝绸之路样板城市的瓦多，市民卡维尼(Vilma Calvini)对德国之声说："中国人不是问题。他们带着钱来，我们非常欢迎！"

 

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