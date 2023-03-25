中国人工智能聊天机器人为何“智商”不高？

（德国之声中文网）中国的审查制度和美国对芯片出口的限制使得中国人工智能行业“志大才疏”，搜索引擎巨头百度公司推出的聊天机器人“文心一言” （英文名为Ernie Bot），“聊”出了它与竞争对手ChatGPT之间存在的巨大差距。

上周，备受期待的百度聊天机器人“文心一言”登台亮相，然而发布会上仅仅展示了一些简单的问答、科幻小说的情节总结以及简单代数方程式的解答。尽管如此，为了避免出现政治上和事实上的错误，竟然不是现场演示而是播放预先录制的视频。

百度此前承诺，文心一言可以提供从云计算到自动驾驶的一系列服务，发布会上都不见踪影。

发布会后，百度的股价暴跌了10%，尽管第二天又因包括花旗集团在内的券商的正面评价而上涨——花旗集团的分析师是受邀测试该机器人的少数人士之一。

自总部位于旧金山的美国 人工智能研究实验室 OpenAI 于 11 月推出 ChatGPT 以来，包括阿里巴巴、京东、网易和 TikTok 母公司字节跳动在内的一大批中国公司纷纷开发可以模仿人类交流的服务，引发了市场热潮。

谷歌奋起直追，于周二（1月21日）邀请来自英美的人士测试其名为Bard 的人工智能聊天机器人。

ChatGPT 在中国的流行——尽管其用户必须使用VPN和外国电话号码来穿越中国网络审查机构设置的防火墙——让百度和其他中国公司坐立不安，争先恐后夺回其在本土的主导地位。

“OpenAI 在测试 GPT-4 上花费的时间可能与百度在打造文心一言上花费的时间一样多。”卡内基国际和平基金会研究员希恩（Matt Sheehan） 说。

他指出：“中国的科技生态系统没有资助尚无明确盈利途径的开放式研究的传统。”

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芯片供应青黄不接

文心一言精通普通话以及其他地方语言，包括在华南和台湾使用的客家话，目标是拥有超过 10 亿互联网用户的中国市场。

令开发商头疼的是北京对任何被视为挑战中共统治的产品都进行严厉审查——包括在网民将维尼熊与习近平联系起来之后对这个卡通形象进行彻底清洗。

当被问及担任了10 年中共总书记的习近平是否是“优秀的领导人”时，清华大学开发的中国性能最好的ChatGPT 类机器人之一说：“提问无法通过安全审核，无法为您生成回复。”

国际律师事务所DLA Piper 的技术律师赫科姆（Lauren Hurcombe）告诉法新社，中国互联网遭遇的严格限制意味着公司“与西方竞争对手相比，用于培训的数据资源要少得多”。

文心一言尚未正式发布供公众使用。

中国宣布了到 2030 年成为人工智能领域全球领导者的雄心勃勃的计划，美国咨询公司麦肯锡集团估计，届时该行业每年可为中国的国内生产总值增加约 6000 亿美元。

据麦肯锡称，大部分增长将来自生产无人驾驶汽车、在装配线上增加更多机器人和医疗保健方面的突破。与此同时，政府还利用人工智能加强其大规模监控计划。

然而，华盛顿已采取行动扼杀中国的技术野心，通过制裁阻止其获得高级芯片、芯片制造设备和用于设计半导体的软件。

这使得中国公司很难购买包括加速器Nvidia A100 及其后续产品 H100 在内的芯片，这些芯片被认为是大规模 AI 训练系统的关键配件。

赫科姆说：“短期内能否实现国内供应真的是一个问题。”

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人工智能的“智商”差距

但美国的限制措施暂时看不出效果，因为在华盛顿 10 月宣布这些出口管制措施之前，中国企业已经大量囤积高端芯片。

百度拥有自己的芯片公司昆仑芯片公司。该公司表示，它有能力量产 7 纳米芯片，部分用于为其人工智能系统提供动力。

百度智能云事业群总裁沈抖去年 11 月在与投资者的电话会议上对有关美国限制影响的问题不屑一顾，他认为美国的出口限制对该公司的短期影响有限，从长远来看，百度的人工智能业务将从这些新规中受益。

多年来，中国一直吹嘘自己提交的人工智能专利申请比美国还多。

但根据斯坦福大学发布的2022年AI指数报告，中国专利的平均引用次数——表明其发明的重要性和原创性——在 2020 年和 2021 年落后于美国和其他发展中国家。

报告称，到 2021 年，美国的 AI 初创企业数量是中国的两倍，进入该行业的私人投资是中国的三倍。

中国政府自上而下刺激创新的方法未能取得成效。

成立于 2018 年的北京智源人工智能研究院在2021年就推出了一款类似 ChatGPT 的产品“悟道”，号称达到1.75万亿参数，明显超过OpenAI 之前GPT-3 模型拥的 1750 亿个参数。然而，“悟道”从未流行起来。

（法新社）

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