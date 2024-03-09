 中国人大民生记者会关键词：稳就业 稳楼市 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.03.2024

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政治

中国人大民生记者会关键词：稳就业 稳楼市

中国当局坦言，就业总量压力不减，稳就业还需付出更多的努力。与此同时，该国稳定房地产市场的任务依然艰巨，传染病防控形势也仍旧严峻。

中国住房及城乡建设部部长倪虹：对于严重资不抵债、失去经营能力的房企，该破产破产、该重组重组

中国住房及城乡建设部部长倪虹：对于严重资不抵债、失去经营能力的房企，该破产破产、该重组重组

（德国之声中文网）中国人力资源和社会保障部部长王晓萍周六（3月9日）表示，今年市场开局良好，企业开工复产、农民工返岗流动平稳有序，求职招聘活跃度上升。在中国全国人大会议周六当天举行的民生主题记者会上，王晓萍继续表示，但亦看到，就业总量压力不减，结构性矛盾仍然待破，部分劳动者就业面临一些困难问题，稳就业还需付出更多的努力。她补充道，今年高校毕业生1179万人，将强化促进青年就业政策。这一人数与之前中国教育部预计的数字一致。中国高校应届毕业生规模再创历史新高，意味着这些毕业生今年将面临更大的就业压力。

本周早些时候的全国人大开幕式上，中国国务院总理李强指出，今年的经济增长目标将定在"5%左右"，并坦言实现这一目标"并非易事"。中国去年的国内生产总值同比增长5.2%，但是，路透社就此指出，相关指标往往低估了中国庞大的就业市场的紧张状况，尤其是年轻人的就业情况，包括每年数百万求职的大学毕业生。2023年6月，中国16至24岁的城镇青年失业率达到了前所未有的21.3%，之后官方宣布暂停发布该系列数据。今年1月，中国恢复公布青年失业率，但新统计方法不再包括在校学生：2023年12月的青年失业率为14.9%。

越来越多的大学毕业生更希望获得日益减少的白领工作岗位

越来越多的大学毕业生更希望获得日益减少的白领工作岗位

这些工种"普遍短缺"

中国青年失业率居高不下的同时，越来越多的大学毕业生却更希望获得日益减少的白领工作岗位。作为世界第二大经济体，中国一直在努力引导他们从事职业和技术工作，以建立本国的先进制造业，并在美国和其他国家的技术限制下减少对西方的依赖，但技术人才的缺乏仍是该行业面临的一个障碍。

王晓萍在周六的记者会上指出，适应新产业、新模式、新动能发展的数字型、创新型、复合型的高技能人才仍然稀缺。她具体说道，钳工、焊工、养老护理员等一线技工普遍短缺，人才培养需要更好的适应市场变化和产业的需求。王晓萍还强调，要搭建技能人才成长"立交桥"，逐步改变技能人才发展的独木桥、天花板困境，增强年轻人学技能、进工厂的意愿。

今年，中国的目标是新增城镇就业1200万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%左右。官方数据显示，去年中国新增城镇就业1244万人，城镇平均失业率为5.2%。

  • 中国房地产商碧桂园2024年2月28日表示，27日遭债权人提出了清盘呈请。消息一出，碧桂园28日在香港股价下跌约12%。在中国政府欲重建各界对房地产业的信心之际，此事也对经济前景蒙上阴影。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但2023年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

    盛极而哀 中国房产业风雨飘摇

    房企接连爆雷

    中国房地产商碧桂园2024年2月28日表示，27日遭债权人提出了清盘呈请。消息一出，碧桂园28日在香港股价下跌约12%。在中国政府欲重建各界对房地产业的信心之际，此事也对经济前景蒙上阴影。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但2023年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

  • 中国房产巨头恒大集团才刚于今年1月底遭香港高等法院裁定资不抵债，勒令清盘。碧桂园债务估计约1.36万亿人民币（约1900亿美元），接近其1.43万亿人民币的资产；恒大集团负债则达到3000亿美元。恒大2023年9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。9月底，恒大证实其创始人许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。

    盛极而哀 中国房产业风雨飘摇

    恒大资不抵债

    中国房产巨头恒大集团才刚于今年1月底遭香港高等法院裁定资不抵债，勒令清盘。碧桂园债务估计约1.36万亿人民币（约1900亿美元），接近其1.43万亿人民币的资产；恒大集团负债则达到3000亿美元。恒大2023年9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。9月底，恒大证实其创始人许家印"因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施"。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。

  • China Peking | Proteste vor Zhongrong International Trust

    盛极而哀 中国房产业风雨飘摇

    金融信托巨头陷入财务危机

    2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。

  • 中国央行2023年8月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施认房不认贷政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

    盛极而哀 中国房产业风雨飘摇

    放松限购刺激房市效果不彰

    中国央行2023年8月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

  • 据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

    盛极而哀 中国房产业风雨飘摇

    空置房屋“14亿人住不完”

    据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

  • 资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的数据显示，截至2023年8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。

    盛极而哀 中国房产业风雨飘摇

    数百万套房屋未售出

    资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的数据显示，截至2023年8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。


"房是用来住的、不是用来炒的"

除了就业问题，持续不断的房地产危机也给中国政治领导层带来了严峻挑战。在民生主题记者会，中国住房及城乡建设部部长倪虹表示，目前国内房地产企业的困难之处是资金，对于严重资不抵债、失去经营能力的房企，要按照法治化、市场化原则，该破产破产、该重组重组；对于损害群众利益行为，要坚决依法查处，让他们付出应有代价。

倪虹同时指出，目前房地产市场正在调整，稳定市场的任务依然艰巨，但从国家城镇化的发展过程来看，房地产仍有很大潜力和空间。他继续表示，去年面对个别房地产企业资金链断裂，房地产市场调整的风险挑战，在党中央国务院领导下，住建部会同有关部门出台了一系列政策措施，可以说是守住了不发生系统性风险的底线。

倪虹强调，党中央构建"房地产发展新模式"破解房地产发展难题、促进房地产市场平稳健康发展的治本之策，在理念上要始终坚持"房是用来住的、不是用来炒的"定位，完善"市场+保障"的住房供应体系。

这名建设部部长认为，在新模式下，希望房地产企业看到今后要拼的是高质量、新科技、好服务， 谁能抓住机会、转型发展，谁能为群众建设好房子、提供好服务，谁就能有市场、有发展、有未来。

  • 中国国务院总理李强在全国人大会议所作的政府工作报告中，将2024年GDP增长目标订为“5%左右”。李强说，实现今年预期目标“并非易事”， 各地区各部门要“多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策”，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，发展目标还包括，城镇新增就业1200万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%左右。

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    经济增长目标不变

    中国国务院总理李强在全国人大会议所作的政府工作报告中，将2024年GDP增长目标订为“5%左右”。李强说，实现今年预期目标“并非易事”， 各地区各部门要“多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策”，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，发展目标还包括，城镇新增就业1200万人以上，城镇调查失业率控制在5.5%左右。

  • 政府工作报告列出的任务包括加强重点行业统筹布局和投资引导，防止产能过剩；为科技创新和先进制造业提供更多资源。李强还再次强调了“高质量发展”、“新质生产力”等说法。为了吸引更多外资，报告还宣布将全面取消制造业领域外资准入限制措施，放宽电信、医疗等服务业市场准入。a | Tesla Fabrik in Shanghai

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    取消制造业外资准入限制

    政府工作报告列出的任务包括加强重点行业统筹布局和投资引导，防止产能过剩；为科技创新和先进制造业提供更多资源。李强还再次强调了“高质量发展”、“新质生产力”等说法。为了吸引更多外资，报告还宣布将全面取消制造业领域外资准入限制措施，放宽电信、医疗等服务业市场准入。

  • 中国新一年度的国防预算将增加7.2%，增幅向上一年看齐。自习近平上台以来，中国的军费开支已经翻了一番。目前在中美关系矛盾迭起、台海局势紧张的背景下，中国的军备预算尤其引发关注。路透社注意到，今年政府工作报告谈到台海时没有使用“和平统一”一词。报道称这并非第一次，但用词的改变仍被视为对台立场可能有变化的迹象。

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    国防预算与对台表述

    中国新一年度的国防预算将增加7.2%，增幅向上一年看齐。自习近平上台以来，中国的军费开支已经翻了一番。目前在中美关系矛盾迭起、台海局势紧张的背景下，中国的军备预算尤其引发关注。路透社注意到，今年政府工作报告谈到台海时没有使用“和平统一”一词。报道称这并非第一次，但用词的改变仍被视为对台立场可能有变化的迹象。

  • 在3月4日人大会议开幕前的新闻发布会后，会议发言人娄勤俭回答新加坡《联合早报》关于李尚福是否会参加两会的提问时说：“他不能参加，因为他已经不是代表。”李尚福去年3月出任国家中央军委委员、国务委员、防长。去年8月底，他从公众视野中消失，两个月后被免去中央军委委员、国务委员和防长职务。但官方至今没有宣布李尚福被罢免人大代表职务的消息，也没有公告他请辞人大代表。

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    李尚福“已经不是”人大代表

    在3月4日人大会议开幕前的新闻发布会后，会议发言人娄勤俭回答新加坡《联合早报》关于李尚福是否会参加两会的提问时说：“他不能参加，因为他已经不是代表。”李尚福去年3月出任国家中央军委委员、国务委员、防长。去年8月底，他从公众视野中消失，两个月后被免去中央军委委员、国务委员和防长职务。但官方至今没有宣布李尚福被罢免人大代表职务的消息，也没有公告他请辞人大代表。

  • 全国政协委员、四川大学华西医院的甘华田在两会上建议，延长女性带薪“育产假”至2年，直到孩子上幼儿园，以提高家庭生育意愿。该建议引起热议，登上百度、微博热搜。反对意见认为，这可能适得其反，让女性重返职场乃至就业更加困难。全国妇联原副主席、人大代表谭琳则建议依法遏制就业性别歧视，合理分担生育成本。

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    代表建议：产假延长至两年

    全国政协委员、四川大学华西医院的甘华田在两会上建议，延长女性带薪“育产假”至2年，直到孩子上幼儿园，以提高家庭生育意愿。该建议引起热议，登上百度、微博热搜。反对意见认为，这可能适得其反，让女性重返职场乃至就业更加困难。全国妇联原副主席、人大代表谭琳则建议依法遏制就业性别歧视，合理分担生育成本。

  • 四川雅安市一所中学校长、全国人大代表庹庆明建议对6岁以下、75岁以上公民实行免费医疗的提案也引起了广泛的讨论。赞成者认为，这将大大减轻人们的生育压力和养老压力。还有代表提议，应把全民免费医疗作为一项远景目标来规划。有关免费医疗的话题并非第一次在两会上被提出。中国国家卫健委在2021年12月对政协十三届全国委员会第四次会议有关提案的答复称，由于“财政支撑能力尚且有限，医保筹资水平还不高，基金支撑能力还不足，一段时期内暂不具备实行全民免费医疗的各项基础”。

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    “一老一少”免费医疗？

    四川雅安市一所中学校长、全国人大代表庹庆明建议对6岁以下、75岁以上公民实行免费医疗的提案也引起了广泛的讨论。赞成者认为，这将大大减轻人们的生育压力和养老压力。还有代表提议，应把全民免费医疗作为一项远景目标来规划。有关免费医疗的话题并非第一次在两会上被提出。中国国家卫健委在2021年12月对政协十三届全国委员会第四次会议有关提案的答复称，由于“财政支撑能力尚且有限，医保筹资水平还不高，基金支撑能力还不足，一段时期内暂不具备实行全民免费医疗的各项基础”。

  • 据法新社报道，与往年一样，两会前北京市中心大片区域就被封锁，交通受到管制。街道和天桥上出现了大批的公安和志愿者。警察在经过天安门广场的长安街沿线的检查站站岗，安保人员带着嗅探犬在主要街道巡逻。游客若要进入天安门广场，必须提前一天预约，还要“过三关”、接受三次安检。

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    北京戒备森严

    据法新社报道，与往年一样，两会前北京市中心大片区域就被封锁，交通受到管制。街道和天桥上出现了大批的公安和志愿者。警察在经过天安门广场的长安街沿线的检查站站岗，安保人员带着嗅探犬在主要街道巡逻。游客若要进入天安门广场，必须提前一天预约，还要“过三关”、接受三次安检。

  • 两会期间也是当局言论审查和管控异见人士的高压期。微博管理员周一呼吁用户 共同营造良好的言论氛围。前独立记者高瑜上周在X平台发贴称，“北京各区国保又齐出动，打电话的打电话，上门的上门”，阻止外地异见人士来京与同道者聚会。高瑜本人也被“上岗”。多名异见人士在社交媒体上反映受到当地警方严控，有的被软禁，有的被旅游。

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    “敏感”人士被监控

    两会期间也是当局言论审查和管控异见人士的高压期。微博管理员周一呼吁用户 "共同营造良好的言论氛围"。前独立记者高瑜上周在X平台发贴称，“北京各区国保又齐出动，打电话的打电话，上门的上门”，阻止外地异见人士来京与同道者聚会。高瑜本人也被“上岗”。多名异见人士在社交媒体上反映受到当地警方严控，有的被软禁，有的被旅游。


传染病"防控形势依然严峻"

同样出席记者会的中国国家疾控局局长王贺胜介绍，继消灭天花，消除丝虫病、脊髓灰质炎、新生儿破伤风之后，2021年中国消除了疟疾，结束这一严重危害人民健康的重点传染病肆虐千年的历史。王贺胜还介绍，目前艾滋病、结核病、乙肝、丙肝、血吸虫病等重大传染病都得到有效控制；麻疹、乙脑、流脑等疫苗可预防的多种传染病，发病率都降至历史最低水平，同时清醒认识到新发、突发传染病发生风险仍然持续存在，巩固传染病防控成效的任务仍然艰巨，防控形势依然严峻。

提及国际社会对"X疾病"的高度关注，王贺胜解释道，所谓"X疾病"并不代表某一种具体疾病，而是由未知病原体引发可能导致全球大流行的传染病。它最主要特点是高致病、传染快、易变异，它的发生发展存在很大不确定性，很难对"X疾病"的病原体以及发生的时间、地点进行预测。王贺胜认为，中国专家普遍认为受全球气候加速变化、人类活动范围不断扩大、病原跨物种传播频繁发生等因素的影响，由"X疾病"引发全球大流行的风险持续增加，虽然"X疾病"的发生很难避免，但大流行是可以防范和应对。

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