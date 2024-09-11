中国人大审议提高法定退休年龄案

在国务院提出、党代会决议，现在又有人大常委会审议之后，中国提高法定退休年龄事宜该是板上钉钉了。预计数天内相关的法律草案将公布征求意见。

（德国之声中文网）中国人大常委会周二（9月10日）举行会议审议了推迟公民退休年龄的计划。此前，国务院提出渐进式延迟法定退休年龄的议案。

今年7月召开的中共二十大三中全会也在《决定》中提出，按照自愿、弹性原则，稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄改革。

目前，中国男性的退休年龄为60岁，比大多数发达国家低约6年。从事白领工作的女性退休年龄为55岁，工厂女工的退休年龄为50岁。

提高退休年龄，不仅是一把双刃剑

一方面，可以缓解养老金发放的压力，中国许多省份积累了巨额赤字，地方政府的财政开支压力山大。据财政部的数据，中国31个省级行政区中，有11个面临养老金预算赤字。如果不进行有效改革，中国科学院预测，养老金体系将在2035年时全面耗尽资金。

另一方面，延迟退休意味着推迟养老金发放，老年员工将延长工作年限，这受到很多人反对。

与此同时，随着延迟退休，劳动市场平添了更大压力，因为目前职位不足，却有更多的求职者将参与其中。一名微博网友发帖写道，"年轻人找不到工作，中年人担心被裁员，现在又有一个问题：老年人不能退休了"。

不过，香港科技大学社科与公共政策教授吉特尔-巴斯滕（Stuart Gietel-Basten）表示，提高退休年龄不太可能导致年轻人与老年人争抢同样的工作，"老年人继续从事的工作是不同的，无论蓝领或者白领工作，它们与入门级别的职位有所区别"。

采用高科技护理老人 图像来源: Studio Hamburg

人口发展新常态的必然选择

据《人民日报》报道，中国人均预期寿命已提高到78.6岁，人均受教育年限从1982年的8年增加到2023年的14年，这意味着，劳动力开始工作的年龄有所推后，工作年限缩短。

目前，每名中国退休人员由5名在职人员来支撑，这一比例同10年前相比降低了一半，并且预计到2030年继续降至4比1，2050年将进一步降至2比1。

因此，中国劳动和社会保障科学研究院院长莫荣对《人民日报》表示，渐进式延迟法定退休年龄是中国"适应人口发展新常态的必然选择"。

按照惯例，经人大审议后的几周内，调整退休年龄的法律草案将公布征求公众意见。

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(路透社等)

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