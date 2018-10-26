中国人在非洲：涉嫌种族主义

（德国之声中文网）过去几年来，中国已经发展成非洲最重要的贸易伙伴。无论是医院、街道、体育馆，还是发电厂，很多基础设施项目的建设资金来自中国，这些项目的建筑工人们也大都是中国人。大量中国人的到来，当然也会带来他们特有的文化和政治视角。于是，日常工作层面上的"中非合作"中，歧视现象几乎随处可见。

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不同的价值观 不同的视角

肯尼亚铁路项目就是得益于中国对非洲投资计划得以实现的项目之一。这条连接港口城市蒙巴萨和首都内罗毕的铁路已经建成通车近一年。这是肯尼亚1963年获得独立以来，该国最大的基本设施项目。然而，铁路项目建设过程中，一系列涉嫌种族歧视的事件曾引起轰动。肯尼亚记者的调查显示，中国工人拒绝和他们的非洲工友围坐同一张桌子，非洲工人遭到侮辱贬低的情况已经天天都有发生。

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旅居德国从事跨文化培训的肯尼亚人伊丽莎白·霍尔曼（Elizabeth Horlemann）认为，部分中国人的行为同他们的文化背景有关。她说："他们意识不到不同文化间是存在差异的。他们是我们的客人，但他们的言行举止还是完全基于他们自己的意识形态，这就为冲突埋下了隐患。"中国人干活很卖力，中间不休息也无所谓，另外，他们等级观念很强，老板怎么说，他们就会怎么做。政治学家曾瑞生认为，中国工人在非洲的工作条件往往也非常糟糕，比如在矿山或大型建筑工地上。这无疑也加剧了同当地人的冲突。

曾锐生是著名的伦敦东方及非洲学院中国研究所的负责人。他认为，中国的政治灌输可能也是造成上述矛盾的原因之一。他说："现在中国领导层已经不再宣传多元文化了，而是在极力强调中国特色及中国文化。"迄今为止，中国仍是世界上民族构成最单一的国家，汉族占总人口的92%，其中只有0.04%的人出生在境外。"当人们被灌输了只有中华文明和中国文化值得尊重的思想之后，排外思想就是必然的结果，而这也为歧视其他人奠定了基础。"

面对歧视问题 各国政府均不愿作为

霍尔曼表示，但这些中国人可不是普通的客人，他们同时也带来了大量资金。因此，同许多其他非洲国家一样，对于中国人不尊重当地人的行为，肯尼亚政府也迟迟不肯采取制裁措施。霍尔曼说："肯尼亚民众中的氛围很不好。他们担心，他们的国家被卖给了中国人。"

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但是，中国政府也很少干预本国民众的种族主义行为。对于曾锐生来说，这倒不足为奇："中国政府只关注同非洲各国政府建立起良好的商贸关系，而不会去关注那些在日常生活中接触到中非合作种种问题的普通民众。他们把这些问题留给当地政府去处理。"

通过交流 改变思想？

曾锐生认为，深受其害的是非洲那些普通工人。遭遇歧视时，他们往往不知道应如何应对，更不知道应该采取怎样的法律步骤保护自己。但是，如果越来越多的人敢于去起诉歧视行为，那么施害方也许会渐渐地产生"羞耻感"，并最终促成在非中国人思想的转变。

中国南部的经验显示这种思想转变完全是可能的。按照官方数据，在广州生活着大约一万六千多非洲人，这是亚洲地区最大的非洲人群体。这一群体的存在使得中国不得不面对国人的排外思想，一些旨在促进交流的活动也就应运而生。不过，曾锐生也表示，即便是在广州，日常生活中也普遍存在种族歧视的问题。比如，黑人经常被酒店拒绝入住。他说："这些现象暴露了中国对待少数族裔的问题。"