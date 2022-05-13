中国人出境难上加难 外国人离华能走则走

（德国之声中文网）"阿福你也润啦"，生活在上海的知名德国博主阿福（Thomas Derksen）周四（5月12日）在社交媒体上发布返回德国的消息下出现了不少冷嘲热讽。新近流行的网络用语"润"因其拼音和英文单词run一致，且发音接近，意为跑了或溜了，另有走了以后比现在更滋润的意思。

这名在新浪微博上拥有近250万粉丝的博主在帖文中感慨："离开德国的第854天，我终于见到家人了！"他解释此行的目的是原本计划给父亲过70岁生日，并惋惜妻子此次未能同行。

短短几行字在评论区引发热烈讨论："德国护照就是好"；"润得快哦，钱挣了脚底抹油"；"评论里的杠精好多，人家回趟家怎么了"；"恭喜你终于回家了，太难了！";"中国籍可没那么好出去"；"阿福分享一下从上海家里去机场的这段路程，怎么去的，要花多少钱？"

截至发稿，阿福没有回应德国之声的采访请求，因此尚无从知道他此次返乡是否也和上海严格的封控政策有关。

走为上计

清零政策下，确实有越来越多的外籍人士选择离开中国。同为在华网红的英国Barrett父子于四月底发表视频表示，将要离开中国一段时间，主要原因就是隔离措施和核酸检测为其"旅游频道"带来的种种不便。

一项对上海近一千名外国侨民进行的问卷调查显示，大约48%的受访者表示，他们计划在今后12个月内离开中国。这份由香港福克斯传媒旗下的《这是上海》（That's Shanghai）于4月中旬进行的调查还发现，37%的人表示，他们将会坚持到疫情结束，看看上海的情况是否会有所好转再决定去留。上述两类人加起来占全部受访者的85%。

瑞士《新苏黎世报》周四报道称："几年前，生活在上海的德国人一度曾多达一万一千人，现在估计还有七千人，来自外交圈的消息称，上海的德国人群体将很快减少至五千人，这无疑是一个人才流失的迹象。"该报另外写道："对于外国企业来说，无休止的封锁状态也渐渐成了一个棘手的问题：他们已很难找到愿意前往中国的管理人员。"

外教离职潮

与此同时，一篇题为"北京顶流国际学校外籍校长不辞而别，外教'离职潮'冰山一角撕开"的文章受到网易和新浪等平台的转载后被删除。这篇由国际教育的资源聚合平台"顶思"发表的文章援引前北京某知名国际学校校长严俊介绍："疫情期间，外教高频离开充分反映了，中外方之间价值观和文化冲突，外教"爱自由，不受管控"使其在中国特殊的管控政策下难以自处。" 另有一位在深圳某国际学校教书的加拿大籍教师查理（Charles）告诉"顶思"，他在深圳已经工作了15年，身边有接近300位外教朋友，"他们中70%的人预备在两年内离开中国"。

另据路透社报道，在中国严厉的封控措施下，生活在中小城市的人要离开中国会更加困难，因为他们首先必须前往有国际航班的大城市。一名在吉林长春任教六年的美国教师哈德森 (Laura Hudson）经过漫长等待终于于本周三离开中国。她向路透社介绍，她于3月8日辞去长春那所高中的任教工作，希望能迅速返美。报道还称，在过去的65天里，她至少订过五张返回美国的机票，但都遭到取消。哈德森回忆道："（当地政府）他们说（城市）是开放的，但大多数客运航班仍然不能离开。"

"从严限制中国公民非必要出境"

虽然历经艰难，但美国人哈德森最终得以离开中国，然而中国公民的出国之路似乎难上加难。

针对近日网上流传的"中国公民入境时被无故剪护照"、"出境时被收走护照或被剪绿卡"的消息，中国国家移民管理局新闻发言人接受中国媒体采访时表示，上述"假消息歪曲抹黑我出入境管理政策，意图干扰常态化疫情防控条件下依法、精准、有效的出入境管理措施"。

辟谣的同时，中国国家移民管理局微信公众号周四（5月12日）发布信息表示，要严格执行从严从紧的出入境政策，从严限制中国公民非必要出境活动，严格出入境证件审批签发。"

就网民关心的"何为必要出境"问题，该移民管理局解释道："对出国出境复工复产复学和经贸、科研、就学等必要活动以及就医、照顾危重病人等具有紧急人道主义事由的人员，及时受理审批护照证件，办理出国出境手续"，"对出国出境参与防疫抗疫、运送救灾物资和鲜活农产品的人员和交通工具提供加急办证和通关便利"。

观看视频 03:09 香港外資專才撤離潮：什麼令他們非走不可？

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