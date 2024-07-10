中国产电动汽车主导以色列市场

中国官方媒体报道称，2024年上半年，中国是以色列第一大汽车供应国，特别是中国产电动汽车占据该国68%的市场份额。以色列媒体对此也有所关注，认为这一趋势与其它西方国家的情况相比颇不寻常。也有媒体对于中国产电动汽车的数据安全性表示忧虑。

（德国之声中文网）中国官方新华社引述以色列汽车进口商协会称，2024年上半年，中国是以色列第一大汽车供应国。报道称，1-6月，中国在以色列售出34601辆燃油和电动汽车，超过韩国和日本。同期，中国电动汽车在以色列电动汽车的市场占有率达68.31%，销量为26803辆。而2023年，中国电动汽车在以色列的市场份额就已经达到60.98%。

以中关系紧张

中国特别是电动汽车攻占以色列市场也引发以色列媒体的关注。财经媒体Globes 今年5月的一篇文章写道，尽管以色列和中国围绕加沙问题关系恶化，但并未影响消费者购买中国产电动汽车。文章称，中国官方媒体对以色列并无同情的声调，中国政府发言人对以色列的行动则作出高度批评性的反应。此外，中国和伊朗防长在上合组织会议会面，引发对两国在安全上重新靠近的忧虑。

文章写道，今年1-4月，以色列的汽车整体销量其实是同比下降了14.8%。而中国产汽车销量同期则上升了12%，占到市场总销量的22%。中国电动汽车在以色列的销售趋势与在其它国家相比颇不寻常。欧盟新近对中国产电动汽车征收至38%的特别关税，以平衡其国家补贴带来的扭曲竞争。

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战争导致汽车销售停滞

英文日报《耶路撒冷邮报 》4月的一篇文章介绍以色列汽车销售市场的大背景称，去年10月哈马斯袭击后，以色列汽车销售陷入停滞。随着战争造成的经济放缓，汽车销售的复苏正在缓慢进行。其它影响因素还包括电动汽车新车购置税提高，以及从中国、日本和泰国运输的费用因海盗袭击上涨。文章写道，尽管如此，中国产汽车在以色列的份额仍达到新高。不但包括中国品牌比亚迪、吉利和名爵，也包括非中国品牌如特斯拉、或者吉利控股50%的Smart 1。

数据安全隐忧

《以色列时报 》3月的一篇文章对中国产电动汽车的数据安全表示忧虑。当时，美国总统拜登宣布对接入互联网的中国产电动汽车进行安全调查。这篇文章回顾2022年以来的情况，称当时首批中国产电动汽车进入以色列市场，在短短两年内就攻占大量市场份额。文章称，几乎每周都有中国电动汽车新品牌的广告出现。而在2023年，进入以色列市场的第二年，以色列就成为中国汽车的第三大出口市场，鉴于以色列的体量来说这十分惊人。文章称，以色列街道上的中国产电动汽车超过了整个欧盟。中国电动汽车大幅增长，而以色列汽车市场上的传统品牌丰田、现代、马自达和三菱则均有所下降。

这篇文章写道，尽管对于中国产电动汽车在数据传输方面究竟有多少安全隐患并不清楚，但鉴于其在以色列汽车市场上的统领地位，以色列政府应效仿拜登政府详加考虑中国产电动汽车的安全隐忧。

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（综合报道）

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