中国五一假期创旅游高峰 一票难求寸步难行

（德国之声中文网）根据中国国家铁路集团的预估数据，在五天连假的第一天，即周六（4月29日），全国铁路将迎来五一假期的客流高峰。预计发送旅客1950万人次，逼近2021年同期的1880万人次。相比之下，2022年5月1日的铁路出行量仅为440万人次，当时中国对包括上海在内的几个城市实施封控。

中国旅游研究院院长戴斌向央视新闻表示，从预测数据来看，今年将是2020年以来最好的五一劳动节假日旅游市场。他指出，根据预测「今年的5天假期将会有超过24000万人（2.4亿）出游，将恢复到2019年的104%。从旅游收入上看，预计会创造1200亿以上的旅游收入，恢复到2019年的83%以上」。

尽管五一假期短于春节和十一假期，但因为正值由春转夏，故仍是中国最繁忙的旅行时节之一。 21岁的狄静姝（音译）周四在人山人海的上海虹桥火车站等车，她说：「我好不容易才买到票，这次太难买了」。除了搭火车以外，也有不少人选择搭飞机出行。中国航空管理局表示，预计五天期间航空客运总量将达到900万人次。

虹桥火车站大厅在五一假期间的景象

今年，这个假期对旅游业甚至中国经济整体而言都是相当重要的，因为中国正努力从过去几年的疫情影响中恢复。戴斌向央视新闻分析道，今年五一假期的旅游市场呈现出四个明显的特征：出游的人更多了、出游的距离更远了、在目的地停留更久了以及玩得更有文化了。

景区门票售罄

北京的颐和园和八达岭长城等热门景区的门票在劳动节假期的前几天就已经售罄。旅游商品网站携程表示，其网上平台的订单量已经超过了2019年的水平。此外，西安、武汉、杭州、成都等多个城市的景区周六也都传出大量游客涌入导致寸步难行的现象。

近期因烧烤成为网红城市的山东淄博为了因应众多观光客，自上周日开始对酒店客房价格实施上限。随后，淄博文化和旅游局发布了一封公开信，提到目前该市客流量超出接待能力，市中心酒店在五一期间已基本售罄。该公告也呼吁游客错峰出游，避免交通阻塞或排队时间长等现象。

人挤人或家里躺？

与五一假期出行有关的话题在中国社媒的讨论度相当高，例如「今年的五一疯了吗」、「国内旅游订单创5年来最高」、「五一假期首日多地热门景区寸步难行」等词条就占据了微博热搜的前几名。

有网友指出：「都说经济萧条，大家兜里都没钱了，结果一放假，疯玩。网上网下果然是两个世界。」一位青岛的居民表示：「附近酒店基本卖光了，平时200+的房间已经涨到1000+。这么贵都卖光了，我的同胞是多有钱，简直震碎三观。」

有人在网上批评：「集中调休凑长假的弊端就像『饥饿营销』一样，故意饿你一顿再给一堆吃的，结果就是吃撑，而且吃的毫无体验感。这种人车一齐拥堵的奇葩景象，不仅游客难受，也严重影响本地人的正常生活。」一些不想出门人挤人的网友则表示：「今年五一还是躺家里吧」、「这种时候真的没有必要出去！在家看着电视吃着小零食这样的生活不惬意吗？」

出境旅游受限

不过，尽管国内旅游火爆，但根据旅游调研机构ForwardKeys的一份报告，中国旅客在假期之间的出境旅游仍然受到限制，部分原因是国际航班的短缺，澳门和雅加达等城市是少数几个例外。

ForwardKeys的报告提到：「出境旅游的预订量比新冠疫情前的水平低50%左右。中国游客目前已经开始出国旅行，但仍然倾向于前往亚太地区内的目的地。」

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