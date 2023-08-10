 中国互联网巨头大宗采购美国产AI芯片 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.08.2023

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中国互联网巨头大宗采购美国产AI芯片

据英国《金融时报》报道，百度、字节跳动、腾讯、阿里巴巴等中国网络巨头企业正在大规模采购英伟达产的A800芯片。这款芯片对于生成式人工智能系统具有至关重要的作用。

英伟达曾警告，如果进一步限制对华AI芯片出口，将导致美国产业永久丧失机会

英伟达曾警告，如果进一步限制对华AI芯片出口，将导致美国产业永久丧失机会

（德国之声中文网）多名知情人士告诉《金融时报》，中国科技企业订购的高性能英伟达芯片总额已经达到50亿美元，其中百度、字节跳动、腾讯、阿里巴巴这四家巨头就订购了今年内交付的约10万枚A800显卡芯片，订单金额超过10亿美元。其余40亿美元的订单则在明年交付。

面对路透社的问询，英伟达的一名发言人不愿就此消息置评，只是笼统地表示，面向消费者的互联网企业以及云服务提供商每年都会为其数据中心的设备投入数以亿计的资金，且订单都会提前至少数月。百度、字节跳动、腾讯、阿里巴巴则没有回复。

拜登不断加码 限制中国芯片产业发展

2022年10月，拜登政府出台了一系列新规，旨在限制中国的半导体产业发展，同时为美国本土的芯片行业注入大规模的补贴。在此之前，美国政府已经禁止英伟达的A100以及H100这两款可用于人工智能系统的高性能显卡芯片出口中国，随后英伟达推出了性能略微削弱的A800芯片"特供"中国，以避开拜登政府的出口管制。

今年6月，英伟达方面警告说，如果白宫进一步限制对华AI芯片出口，将导致美国产业永久丧失机会。此前有消息称，即便是为"特供"中国而推出的"缩水版"A800芯片也可能被禁止出口中国。

除了出口管制，拜登政府还最新出台了投资禁令，禁止美国资本被投入中国的敏感行业，其中包括半导体、量子科技、人工智能等产业。对其他中国行业的美国投资也具有向美国政府报告的义务。

（路透社、金融时报）

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