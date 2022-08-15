中国于西方是制度性对手 在其它地区是合作伙伴

（德国之声中文网）在欧洲国家眼里，中国是制度性竞争对手的观点已越来越成为共识。美国和其盟友认为，中国破坏基于规则的国际秩序，在国际舞台上咄咄逼人，在国内压制民主与人权。

不过，全球视野下，许多国家对中国崛起的态度却与西方迥然不同，它们认为，中国是重要的经济伙伴，在地缘政治上，甚至提供了另一选项。这是德国墨卡托中国研究中心（Merics）最近发表的一份研究报告的核心内容。

这份报告的国别作者来自孟加拉国、智利、印尼、哈萨克斯坦、肯尼亚、尼日利亚、沙特阿拉伯和土耳其。他们在各自的报告中阐述了同中国的关系，以及本国怎样看待中美对峙这一国际局势的轴心。

他们指出，中国正在深化同南半球国家的合作，北京清楚，建国百年、实现复兴梦想的计划，在很大程度上取决发展中国家在中美角力中所持的立场。

以上所有参加调研的国家都反对选边站，它们各自的政府希望能在超出中美对决的领域，找到合作的空间。不过，报告指出，这些国家可能在某些领域不得不选边站。报告在展望部分写道，由于中美关系将持续恶化，一个两极的世界正在形成，南半球国家将越来越困难地保持中立平衡。

在这一大的框架下，报告认为，总的趋势是，在安全防务问题上，同华盛顿保持伙伴关系，但同时，与中国发展经济伙伴关系。总体而言，大部分发展中国家对同中国进行经济合作，从而改善本国的经济地位，报以高度的期待。

中国在地区的经济活动普遍受欢迎

中国同南部国家的经贸关系，通过贸易、直接投资以及为基建项目融资等手段正在扩大，但报告同时显示，经贸关系发展不平衡，其单一方向的走势尤其明显，这些国家向中国的出口以及资金流，远远赶不上中国对那里的出口以及投资规模的步伐。

8个国家中，除沙特和智利外，同中国都呈贸易逆差关系。中国均是它们最大的贸易伙伴或者最大伙伴之一。在这里，密切的贸易关系基本上被评价为"积极"，只有尼日利亚和智利例外，它们认为本土小企业受到中国进口商品的冲击。

这8个国家都是"一带一路倡议"的签署国，中国的国有公司在当地都承办基建项目，只有肯尼亚和哈萨克斯坦因担心持续性的债务而例外；土耳其提及"债务陷阱"，例举了其它国家的例子。中国在当地的经济活动普遍受到欢迎。

中国提供地缘战略选项

中国和以上8国的安全合作，其中包括军事合作以及武器出口，虽然还很有限，但正在扩大。它们当中大部分都同美国在防务和安全领域有着密切合作。

一些国家逐渐接受中国成为安全合作的伙伴，认为降低对美国的依赖是件好事。中国在全球各地扩大伙伴关系以及朋友圈，提供了除美欧以外的一个重要的经济合作契机，以及地缘战略选项。比如孟加拉国向中国购买大量武器，是中国第二大武器出口对象国。沙特也在加强同中国的军事贸易关系，有报道称，北京许诺利雅得帮助其建立巡航导弹系统。

对中国的叙事：西方与其它国家各不同

8个调查国家中，5个是穆斯林占多数人口的国家，尼日利亚一半的人口是穆斯林。它们当中只有土耳其和哈萨克斯坦认为，中国新疆对维族和其它少数民族的迫害行径具有政治层面的影响。

报告还认为，西方自由国家对中国的叙事同其它国家有很大区别，因此，它们之间对待中美竞争关系的态度也全然不同。这一点上，8个调查国家的观点很相似。

两极世界不符合欧洲利益

这份报告认为，为保护自身的利益和安全，欧洲应该在地缘政治中继续扮演积极角色。在今年中国召开二十大、美国举行中期选举过后，中美两国的路线将会更为清晰地展现出来。欧洲自然同美国有更多的相似之处，但这并不意味着，欧洲没有同全球其它国家加强伙伴关系的空间，相反，为保证国际秩序不继续削弱，欧洲应超越民主与独裁的划分。

报告指出，世界的两极划分不符合欧洲的利益，然而，这一发展趋势不可否认。为安全返回阵营政治，最大限度地保护自身的利益和安全，欧洲国家应该能找到自己的道路。

塞尔维亚：中国人来采矿 当地人担心什么？

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。