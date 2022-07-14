中国二季度经济数据：这些要素值得看

（德国之声中文网）本周五，中国国家统计局将发布第二季度的经济增长数据。路透一项问卷调查显示，4到6月中国GDP增长可能仅为1%，今年全年预计经济增长4%。这远远低于北京官方5.5%的目标。

封城对经济的影响

中国今年第一季度经济增长为4.8%。据《金融时报》分析，在这3个月的数字里，西安和天津的封城有所体现，但4月份开始上海长达两个月的封控，影响将体现在现在第二季度的数字中。北京虽然没有像上海那样实施全市性封锁，但大部分地区也停摆数周，经济活动大幅缩减。因此第二季度经济增长可能是2020年初疫情爆发以来最慢的。

由于看不到结束"清零"政策的方案，甚至担心封控至少会持续到明年上半年，中国民众和企业面临长期的不确定性。此外，国内房地产市场低迷和全球景气前景的不确定也拖累了中国经济增长。

全年增长目标不保？

6月，世界银行对中国2022年经济增长的预期从去年12月的5.1%下调至4.3%。世行表示，这一修正在很大程度上反映了奥密克戎疫情造成的经济损失和3月至5月中国部分地区的长期封锁。

花旗、摩根大通和高盛等投资银行的经济学家也都下调对今年中国经济增长的预测，预计在4%到4.3%之间。世行预测在今年下半年中国将 "采取积极的政策刺激以缓解经济下滑"。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 经济增速放缓 根据亚洲开发银行今年4月发布的报告，继2021年中国经济出现复苏后，2022年和2023年中国的经济增长将会放缓。原因是中国国内需求低迷的情况仍未改善。与此同时，国际货币基金组织4月20日对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，加上俄罗斯入侵乌克兰加剧了对中国经济的压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 新冠康复者求职被歧视 近日一篇题为“我躲在上海虹桥的卫生间，不知道去哪”的文章在网络上引发热议。文章内容讲述了一名新冠康复者求职碰壁，被发现住在上海虹桥车站厕所卫生间，她表示“现在招工都不要感染过阳性的人”。对此，上海市政府表示也关注到相关情况，并指出劳动者依法享有平等就业和选择职业的权利，呼吁对新冠康复者给予更多的关心，“不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。”

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 年轻人失业率创新高 根据中国国家统计局6月中发布的最新经济指标数据，疫情冲击对就业的不利影响仍然持续。从总体失业率来看，5月份全国城镇调查失业率是5.9%，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比4月上升了0.2个百分点。另一方面，今年中国大学应届毕业生达1076万人，比2021年多出167万人，规模和增幅皆创下历史新高。中国国家统计局已表示，随着毕业生投入就业市场，可能进一步加重就业压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 民众出行不便 在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，旅客入境后还必须接受严格的隔离。而在中国境内，一旦发现确诊案例，就会立即实施大规模核酸检测和封控。外界预测，健康码和常态化核酸检测将成为中国大城市的防疫日常。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 封城期间看病难、吃饭难 上海等城市曾经经历长达数周的隔离，不仅让许多居民面临收入损失、家庭分离，吃饭难、看病难也是让人发愁的问题。在疫情严控之下，民众抱怨民生物资匮乏，快递物流人力运力不足导致配送不及时，而民众看病就医的渠道也受到种种限制。西安封城期间，曾发生过孕妇因核酸检测有效期超时而在医院外等待过久不幸流产、心梗患者因无核酸检测被拒诊而不治身亡的事件。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 防疫手段遭到滥用 河南银行储户健康码“绿转红” 中国在防疫期间引入“健康码“措施。对于各地居民来说，健康码已经成为日常生活中另一张身份证，只要健康码变成红色，通常就意味着相关人员感染新冠病毒或者是密切接触者，出行自由就要受到限制。日前在河南则发生了“天降红码”的状况。今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。这起事件在网上引起热议，人们开始质疑，原本用于防疫的大数据是否遭到滥用，甚至成为“维稳”的工具。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 社会管控进一步加剧 在过去两年半的疫情中，中国进一步缩紧对社会的管控。近日在天津市，有部分民众因为未按时参加核酸筛查，被以逃避核酸检测为由列入“失信名单”。旅美的中国人权律师滕彪认为，中国政府利用高科技与其他现代有效监控的技术，对公民社会进行全面的监视与控制，而在疫情期间，中国政府也累积了更多控制社会流动的经验，可以预期的是，即便疫情结束，这套防疫措施也会持续。



刺激措施上路

目前中国地方政府需要经济增长来创造就业机会并提供财政资金，因此尽管饱受诟病的"人为增长"造成举债和浪费，但这种长期形成的习惯做法很难打破。

《金融时报》援引消息人士报道，中国各地的地方政府今年将被允许增发价值1.5万亿元人民币（2230亿美元）的债券，以促进增长。中国政府今年计划发行的债券额度为3.65万亿人民币，主要由地方政府用于基础设施项目。新增的1.5万亿将从明年的额度中提前拿出来使用。

坚持vs.松绑

中国"清零"政策下的自我封闭对经济将产生长期影响。"中国的清零政策可能会推动出口订单和生产在供应链恢复正常化期间向其他国家转移"，瑞穗银行(Mizuho)首席亚洲外汇策略师Ken Cheung周三写道。中国欧盟商会主席伍德克（Joerg Wuttke）也曾表示，"世界不会坐等中国实现群体免疫"。

尽管习近平不久前强调要"坚定不移"执行"动态清零"，但当局也在试图走出"微松绑"的步骤。比如缩短入境人员隔离时间，从"14+7"降低为"7+3"；进口非冷链货物不再进行核酸检测和强制消毒。官方还强调，各地政府不得层层加码、擅自实施更严格的规定。

房地产市场见曙光？

今年6月全国新增信贷总额为5.2万亿人民币，比5月份高出近11%。增长的部分原因是基准利率下调。

6月份的房地产销售同比下降9.5%，而5月份的下降幅度超过48%。麦格理首席中国经济学家Larry Hu表示，作为中国最大的经济增长发动机，"房地产行业的至暗时刻 "可能终于过去了。

（路透社、金融时报）

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