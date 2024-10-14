中国举行“联合利剑B”围台军演 称震慑台独

中国解放军14日展开“联合利剑-2024B”围台军演，组织陆海空及火箭军等兵力。中方称，此举为针对“台独”势力的震慑行动。台湾国防部谴责中国挑衅，重申两岸互不隶属。

（德国之声中文网）台湾总统赖清德双十国庆演说4天后，中国解放军东部战区週一（10月14日）宣布位于台湾海峡、台湾本岛北、南、东部地区，展开“联合利剑—2024B”演习，且并未公布军演结束日期。

东部战区称，此次军演“重点演练海空战备警巡，要港要域封控、对海对陆打击、夺取综合治权等科目，检验战区部队联合作战实战能力”，同时也是“对‘台独’分裂势力谋‘独’行径的强力震慑，是捍卫国家主权、维护国家统一的正当必要行动”。

此外，中国海警局发言人刘德军也表示，出动4支中国海警编队在台湾周边海域进行执法巡查，并称此为按照“一个中国”原则，“依法管控台岛的实际行动”。

台湾国防部对中方围台军演表达谴责，批评北京此举为“不理性的挑衅行为”，并称台湾军方已依“经常战备时期突发状况处置规定”，派遣适当兵力因应，“捍卫中华民国主权”。

台湾国防部也称，赖清德国庆演说“均为正面与积极的主张……中共所谓‘挑衅滋事’完全背离事实”，指控北京各项挑衅行动是“加剧两岸紧张破坏台海和平稳定者”，不断以恫吓、威慑等手段，压缩台湾国际生存空间，重申台湾军方“备战不求战、应战不避战”。

台湾陆委会批评中国无视台方善意，强调“中共不放弃武力犯台、发起对台针对性军演是对台海、印太区域安全情势，乃至于全世界民主和平的公然挑衅”，呼吁国际社会严正看待，并重申“两岸互不隶属现状”，呼吁北京“回归和平理性与台湾民选合法政府进行对话化解分歧”。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）表示，美方谴责中国对台军演，形容此举“毫无依据，且有升高局势的风险”，并盼中国克制。稍早，路透社引述美国官员回应指，美国正密切监控中国对台军演，并呼吁中国应避免任何会危害台海两岸和平稳定的进一步行动。

赖清德国庆演说：盼中国和台湾一起承担国际责任，维护区域安全 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

5个月内两度围台

今年5月20日，台湾总统赖清德在就职典礼演说中的内容也引发北京不满抗议，中国军方于3天后发动“联合利剑-2024A”。

赖清德发表双十演说前，路透社曾引述台湾官员说法报道，台湾官方收集的情报显示，无论赖清德在国庆演说中的内容为何，中方都可能在台湾週边举行“联合利剑－2024B”军演。

路透社查阅了一份台湾内部安全备忘录，内容显示台湾政府认为，北京有可能把演习归咎于赖清德的演说内容“挑衅”。备忘录中还指出，中国“不断试图刺探各国的红线，最大限度地延伸在灰色地带的行动”。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）上週五（11日）曾警告中国，不要采取行动回应赖清德的国庆演说。布林肯指出，赖清德的双十演说是“常规做法”，“中国不应该以任何方式将其作为挑衅行动的藉口”。

台湾国防部指出，中国解放军航空母舰“辽宁号”10月13日驶近巴士海峡附近水域 图像来源: Hu Shanmin/Xinhua/picture alliance

经济、军事施压并行

解放军东部战区宣布围台军演之前，中国航空母舰“辽宁号”编队週日（13日）驶近巴士海峡附近海域。台湾国防部预测，“辽宁号”编队有可能进入西太平洋活动。

与此同时，台湾国防部14日上午例行公布解放军在台海周边海、空域动态，显示自13日清晨6点至14日上午8点为止，侦获解放军机25架次，其中16架次逾越海峡中线，另有中国军舰7艘及公务船4艘。

週六（12日），中国商务部宣布，相关部门正在依据对台贸易壁垒调查结论，研究采取进一步措施。中国国台办也对此表示强烈支持，并批评造成这一局面“责任完全在台湾方面”。

国台办发言人朱凤莲称，“民进党当局自调查启动以来，未就取消对大陆贸易限制采取任何​​改进措施”，“根本原因是民进党当局顽固坚持‘台独’立场，拒不承认‘九二共识’，破坏两岸协商的政治基础”。

路透社报道称，中国商务部的表态预告，中国可能在不久后的将来就会对台湾实施关税或其他形式的经济施压。

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（综合报道）

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