中国举行纪念南京大屠杀死难者国家公祭

（德国之声中文网）据美联社报道，中共中央政治局委员、中组部部长陈希出席今日（12月13日）在南京举行的2020年南京大屠杀死难者国家公祭仪式。

他在参与公祭仪式的3000多名社会各界代表面前表示："今天，我们在这里隆重集会，深切缅怀南京大屠杀无辜死难者，缅怀所有惨遭日本侵略者杀戮的死难同胞，缅怀为中国人民抗日战争胜利献出生命的革命先烈和民族英雄，缅怀同中国人民携手抗击日本侵略者献出生命的国际战士和国际友人，宣示中国人民铭记历史、不忘过去，珍爱和平、开创未来的庄严立场，表达坚定不移走和平发展道路的崇高愿望。"

美联社发表的相关报道中写道，1937年12月13日，日军侵入当时国民政府首都南京城，在之后超过6周的时间里烧杀淫掠，造成数万南京人（也有统计认为数十万人）遭到屠戮。

陈希在讲话中还提到，中国已经超过日本成为世界第二大经济体，"比历史上任何时期都更接近实现中华民族伟大复兴的宏伟目标"。

他还在讲话中提到，中国是全世界第一个控制住新冠疫情并且已经恢复经济增长的国家。他说，"这显示了共产党领导的力量"。

在提到中日关系时，他说，期待构建符合新时代要求的中日关系，推动两国关系始终沿着和平、友好、合作的正确方向发展。

洪沙/文木 （美联社）

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