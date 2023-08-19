中国举行「围岛」军演 意欲何为？

（德国之声中文网）就在台湾副总统赖清德结束美洲之行返回台湾的隔日，中国解放军东部战区周六（8月19日）随即宣布进行在台湾周边举行「海空联合战备警巡」。

东部战区微信公众号发布的公告称，「8月19日，中国人民解放军东部战区位台岛周边组织海空联合战备警巡，举行海空等兵力联合演训，重点演练舰机协同、夺取制权等科目，检验战区部队联合作战实战能力。并且强调：「这是对『台独』分裂势力与外部势力勾连挑衅的严重警告。」

慑压台湾、围岛进逼

东部战区公众号还发布了一段周六拍摄的联合演训视频，显示歼-16和歼-10战斗机以及一艘海军驱逐舰正在台海周边巡逻。视频的说明文字写道：「各作战平台根据任务编组，体系出击、协同行动，按计划抵达台岛周边海空域，进行多方向、立体式、长时段抵近慑压，塑造全向围岛进逼之势。」

台湾空军2021年拍摄的中国歼16战斗机

而台湾国防部则称，从19日上午开始，「已发现中共空警500、运9、歼10、歼11、歼16、苏恺30及直9等各型机计42架次出海活动，其中26架次逾越台海中线及延伸线；另共舰8艘配合执行联合战备警巡」。

几十年来，台海中线一直被默认为两方之间的非官方界线。台湾国防部提到，已部署机舰严密掌握共军行踪，同时也谴责「此种不理性的挑衅行为」，称其「不仅无助台海和平稳定，更凸显其穷兵黩武心态，坐实军事扩张霸道本质」。

台官方：中共才是麻烦制造者

台湾陆委会表示，如此穷兵黩武的行径证明中共才是「麻烦制造者」，台湾人民决心保卫自己，绝不会屈服于武力威胁。陆委会敦促北京停止威吓，并以务实与尊重的态度展开两岸对话与交流，才能让关系正向发展。

台湾执政党民进党称中国试图利用演习干扰明年1月的选举，民进党总统参选人赖清德竞选办公室也表示，这是企图营造战争威胁论的宣举介入手法，而台湾总统府则称北京「对于区域的安全稳定应善尽国际义务」。

台湾最大在野党国民党主席朱立伦指出，应该透过交流对话达到两岸和平的愿景，这才是所有民众的幸福。

民众党总统参选人柯文哲则透过社群媒体呼吁中共停止此种破坏台海稳定之行为，尊重台湾的生存空间，「否则只是让两岸之距离越来越远」。

台湾民众对中国的威胁早已习以为常，路透社访问到的一名大学生周育瑄（音译）说：「我不认为会有战争，我不害怕。」

美日韩领导人出席戴维营峰会

专家称此举剑指美日韩戴维营宣言

本周访美的赖清德是民进党明年总统大选的参选人，不过由于他曾自称是「务实的台独工作者」，因此北京对他没有好感。中国官媒在赖清德访美期间刊出许多谴责赖清德的文章，中国外交部和国台办也皆曾批评赖清德「过境窜美」、「倚美谋独」。

不过，国安研院国防战略与资源研究所长苏紫云向台媒中央社表示，此次演习中共以赖清德出访作为借口，实际上是对于美日韩重申台海和平重要性宣言所做出的反应。

在中共举行本次演习前不久，美国总统拜登和韩国、日本领导人才刚在戴维营的美日韩领导人峰会上同意深化防务和经济合作，同时重申「台海两岸的和平与稳定是国际社会安全与繁荣不可或缺的重要因素」。

一位熟悉政治安全规划的台湾资深官员告诉路透社记者，与今年四月份蔡英文、麦卡锡会面后的解放军演习不同的是，中国这次等到戴维营峰会之后才进行演习，这表明中国希望减少与国际社会的「直接对抗」。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 美国在台协会执行理事接机 8月12日，前往邦交国巴拉圭参加新任总统贝尼亚（Santiago Peña Palacios）就职典礼的台湾副总统赖清德过境纽约，并在当地短暂停留。台湾总统府发布新闻稿称，前往纽约肯尼迪国际机场接机的是台湾驻美代表萧美琴及美国在台协会(AIT)执行理事蓝莺（Ingrid Larson）。AIT主席罗森柏格（Laura Rosenberger）在社交平台X上表示，因为自己要出席妹妹的婚礼，因此无法亲自前来接机，但她将在赖清德返台过境旧金山的时候与其见面。台湾有国民党籍立委质疑赖清德过境美国的规格不如以往，疑似被美国“低调”处理。台湾外交部回应驳斥，国民党立委刻意扭曲令人遗憾。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 “当台湾安全，世界就安全，当台海和平，世界就和平” 赖清德在纽约出席侨宴时说：“当台湾安全，世界就安全，当台海和平，世界就和平。”他表示，台湾现在已经走在正确道路上，千万不要因为极权主义加大威胁的力量，就害怕、走回头路。他还感谢美方不惧压力，秉持安全、舒适、便利及尊严原则协助过境。他强调台湾安全、台海和平属于全球性议题，鼓励台湾分享民主理念、积极参加民主阵营。今年6月，赖清德在台湾参加活动时亦曾表示，有主权的和平才是真和平，让渡掉主权的是假和平，接受一个中国原则、九二共识就是让渡主权，2024年选举的关键是民主与专制的选择。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 在纽约受到台湾侨胞热烈欢迎 数百名台湾侨胞在赖清德下榻的饭店门前聚集欢迎。他们挥舞中华民国国旗、美国国旗及民主进步党党旗、高举欢迎标语，以扩音器高喊台湾加油、副总统加油等口号。赖清德向其挥手致意。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 反对者场外举牌抗议 据美国《世界日报》报道，赖清德13日在出席当地侨宴时，场外还有上百名中国侨民抗议，高举“世上只有一个中国”、“要和平，反台独”等标语，并喊“台独必亡”等口号。路透社拍摄的影像显示，现场还有民众开著一台挂著“赖清德台独龟孙滚蛋”招牌的车辆。据台湾媒体报道，为避免冲突，中国侨民被美国警方隔开在100公尺之外。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 1号象征“勇往直前” 赖清德在纽约停留期间还去观看了棒球比赛。图为他与美国在台协会执行理事蓝莺在球场的合影。赖清德身穿的球衣背后号码是1号。他也与身着11号球衣的台湾驻美代表萧美琴合影留念，引发外界对2024年台湾总统大选“赖萧配”的联想。台湾外交部还专门解释称，1号球衣象征“勇往直前”，11号则代表“脚踏实地”。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 巴拉圭新总统就职演说时两度提到台湾 15日，赖清德出席了巴拉圭新任总统贝尼亚的就职典礼。巴拉圭目前是台湾在南美洲唯一的邦交国。贝尼亚发表就职演说时两度提到台湾，并表示巴拉圭将以地缘政治眼光，来建立联盟及合作，寻求衡平协议，而台巴之间的友谊及合作正是例证之一。今年7月，贝尼亚仍在候任期间就已先期访问台湾，他强调，未来执政的5年内，巴拉圭都会跟台湾站在同一边。他也感谢台湾在经济上对巴拉圭的协助，并鼓励台湾企业赴巴拉圭投资。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 “我们不要当敌人，可以做朋友” 多年前曾自称“务实的台独工作者”的赖清德近日在接受彭博社采访时表示，他认为台湾已是一个主权独立的国家，以“中华民国”为正式名称，且“中华民国和中华人民共和国互不隶属”，因此台湾并无宣布独立的必要。此前他曾说，台湾的未来只有台湾人民才能决定。他还表示，希望世界知道他是一个“理性、稳健的领导人”。在被问对中国大陆国家主席习近平的观感，赖清德说：“我们不要当敌人，可以做朋友。我们乐见中国跟我们一样享有民主和自由。我们也愿意与中国合作推进和平与繁荣。”这一采访在8月15日播出，正值赖清德过境美国前往巴拉圭访问之际。有分析看法指出，赖清德在采访中修正自己的“台独”立场，会令华盛顿方面感到“舒心”。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 中国外交部发言人以“麻烦制造者”称呼赖清德 在中国外交部例行记者会上，面对记者提问中方会否在赖清德18日访美返台后，对台湾立即展开大规模军演，发言人汪文斌再以“麻烦制造者”称呼赖清德，并称此次赖清德在美从事政治活动，是“美台勾连以‘过境’为幌子安排”，违反“一中原则”。他表示，中方密切追踪事态发展，并将采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整。赖清德在巴拉圭回应表示，“中国不必把过境作为文攻武吓藉口”，并批评“不管疑赖论或疑美论”都是中国藉以“分化台美、创造错误认知”的政治宣传、意图影响台湾的选举。

台湾副总统赖清德过境美国访问巴拉圭 赖清德返台后再军演？ 浙江海事局8月11日发布航行警告，声称将于8月12日中午12时起至14日下午4时在宁波附近的东海四点相连的某个特定海域举行军事演习，禁止船只驶入。8月12日是赖清德过境美国纽约的动身之日。不过，台湾国防部发言人孙立方15日表示，台湾此次没有见到“相对大规模”的（解放军）演习或行动，但不代表台军将放松防卫或备战的决心。也有分析看法认为，中国军方可能再次比照今年4月的做法，在台湾总统蔡英文过境洛杉矶返回台湾之后，解放军在台湾周边海空域举行了为期三天的大规模军演。



（综合报导）

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