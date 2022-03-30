中国主持阿富汗邻国会议 背后有哪些战略考量?

(德国之声中文网) 中国国家主席习近平3月31日向正在安徽屯溪召开的阿富汗邻国外长会议致辞。习近平强调一个"和平、稳定、发展和繁荣的阿富汗"既符合阿富汗人民的期盼，也符合地区和国际社会的共同利益。

阿富汗、俄罗斯、巴基斯坦、伊朗、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的高官都赶赴中国出席了此次会议，外界认为，这体现了北京在阿富汗乃至整个中亚地区发挥主导作用的意图。

去年夏天，美军从阿富汗迅速撤离，留下了巨大的权力真空。塔利班趁机掌控了阿富汗的军政大权，并且很快向中国伸出了橄榄枝。北京方面虽然至今没有正式承认塔利班政权，但是正在悄然强化与该激进伊斯兰组织的联系。就在3月31日的致辞中，习近平强调阿富汗"正处在由乱及治的关键时期"，认为该国和各邻国都是"山水相连、休戚与共的命运共同体"。而在一个星期前，中国外长王毅也突然到访喀布尔与塔利班领导人会晤--此前一天，塔利班当局刚刚停止向女童开放六年级以上的学校课堂，明显违背了对国际社会的承诺。

柏林全球公共政策研究所和平与安全政策部门主任罗特曼(Philipp Rotmann)在接受德国之声专访时指出，阿富汗的各个中亚邻国外长在中国的牵头下齐聚安徽屯溪，俄罗斯外长也专程赶来，多少体现出了一个大趋势：北京正在俄罗斯的中亚传统势力范围内逐步取代莫斯科的地位。"这一历史进程早已开始。它起始于多年前成立的上海合作组织，在中亚地区逐步地消融俄罗斯的主导地位，并且拓展中国的影响力。而且，受乌克兰危机等多重因素影响，俄罗斯自身的影响力也在快速下降，因此不少中亚国家不再像过去那样注重在俄罗斯和中国的夹缝中保持平衡，而是加速倒向中国。"

中俄势力范围在中亚此消彼长

也牵涉中国与西方关系

此次在安徽屯溪举行的会议，外界尤其关注专程赶来的俄罗斯外长拉夫罗夫。北京在乌克兰战争爆发后一直采取暧昧姿态，拒绝明确其立场。西方国家则在不断施压，要求中国运用其独特的对俄经贸影响力来迫使普京停止军事入侵。与此同时，受到西方空前制裁的俄罗斯，其经济乃至政治在今后很可能将进一步依赖中国。

政治学者罗特曼认为，北京极有可能趁机加强俄罗斯的对华依赖性，并且加以利用，和莫斯科签订极为优惠的油气购买协议。"在政治方面，北京也可能迫使俄罗斯向其让步。"不过，罗特曼也指出，总体上中国依然和俄罗斯一样担心西方国家的主导地位、担心莫斯科一旦战败将造成自由民主价值观的全面优势地位，因此极为重视体制竞赛的北京当局不太会对俄罗斯施加过大的压力。"西方国家到底会不会和中国脱钩？多大程度上想和中国脱钩？这些问题取决于我们到底在多大程度上认为中国是一个威胁。而就目前而言，北京当局并没有什么可以失去的，也没法从俄罗斯的失败中获得太多好处，因此我预计短期内北京会维持这种暗中为莫斯科撑腰的姿态。"

罗特曼还指出，在美军撤离阿富汗后，受到塔利班主动拉拢的北京俨然成为了中亚局势的调停者，但是在乌克兰危机中，中国却缺乏斡旋的能力。"首先，乌克兰方面现在不会信任中国，其次中国也没有足够的实力去担保一份停火协议或者和平条约。"

此外，参与屯溪会议的高官大都来自威权国家，多少让外界有些担心中国是否在打造一个代表专制价值观的反西方联盟。不过，德国学者罗特曼认为，这只是分析人士的过度解读。"同样在安徽屯溪，中国、美国、俄罗斯三国的阿富汗问题特使也正在进行磋商。也就是说，美国人也在现场，这表明屯溪会议的主要目的不是打造反西方联盟，而是处理相当具体的阿富汗事务。况且，与会各国虽然大都是威权国家，但也都确实是阿富汗的邻国。当然我不否认中国有打造反西方联盟的意愿，但阿富汗邻国会议并非一个合适的场合。"

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。