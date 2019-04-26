中国主动提出“一带一路”接轨国际标准

(德国之声中文网) 中国国家主席习近平在发表演讲时表示，一带一路将坚持共商共建共享的原则，「不搞封闭排他的小圈子」。他还强调，要坚持开放、绿色、廉洁理念，并共同以「零容忍」打击腐败。

在周五(4月26日)的「一带一路」国际合作高峰论坛开幕式上，习近平说:「我们要努力...引入各方支持的规则标准，推动企业在项目建设、运营、采购、招投标等环节按照普遍接受的国际规则标准进行，同时要尊重各国法律法规。此外，要确保商业和财政上的可持续性，做到善始善终、善作善成。」

这也是近期面对国际社会针对“一带一路”的质疑，中国官方的又一次积极回应。就在一天前，中国央行行长易纲以主动承认风险、而非消极反驳的姿态来回应外界对于「一带一路」债务问题的指责。他说，「一带一路」的投资、融资决策「要充分考虑市场主体和资本金约束，合理设置投融资结构，有效管控风险；也要充分考虑一个国家总体债务承受能力，加强投融资的统筹协调，确保债务可持续。」他强调，债务的增加应伴随基础设施的完善、民生的改善、劳动生产率的提高、贫困的减低，增加一个国家的经济偿还能力。

习近平在周五的演讲中还说，一带一路将坚持共商共建共享的原则，「不搞封闭排他的小圈子」。他还强调，要坚持开放、绿色、廉洁理念，并共同以「零容忍」打击腐败。

德国阿登纳基金会驻华代表文策尔(Michael Winzer)在接受德国之声采访时指出，习近平、易纲等人在峰会上的表态，说明中国现在已经认识到，“一带一路”倡议确实已经在部分领域引起了国际上的批评。“北京现在明白，必须作出一些让步，并且让相关国家更多地参与进来，只有这样才能让这一项目具备可持续性。”

不过，文策尔也强调，中国领导人的这些表态，究竟能否转化为实际行动，还有待今后几年的观察。

习近平在峰会开幕演讲中还提到了中国的进一步改革措施，其中包括扩大外资准入、保护知识产权、增加商品和服务进口、保持人民币汇率在合理稳定、更重视对外开放政策的贯彻落实。习近平说: 「中国不仅是『世界工厂』，也是『世界市场』。我们不刻意追求贸易顺差，愿意进口更多国外有竞争力的农产品、制成品和服务。」最后他也说:「中国人历来讲求『一诺千金』。」

中国官方强调控制「一带一路」债务风险

在3月初召开的中国全国人大会议上，外交部长王毅尚以反驳回击、而非主动承认风险的方式回应外界的批评。当时他对媒体表示，「一带一路」不是「债务陷阱」，而是惠民「馅饼」。

两年多前，斯里兰卡因无力偿还中国援建汉班托塔港的贷款，而将整个港口租借给中方，租期为99年。这一事件也被批评者作为「一带一路」债务风险乃至债务陷阱的典型案例。美国驻华大使馆的一名发言人就说，美国呼吁所有国家确保其经济外交政策符合国际公认的准则，促进可持续发展，优化政府治理，强化经济职能。美国此次没有派出任何政府官员参加「一带一路」峰会。

北京将与世界银行共同制订标准

在本周四开始的「一带一路」论坛峰会上，中共中央宣传部部长黄坤明表示，围绕中国力推的这一项目，国际上存在一些「误解」。而中国财政部长刘昆则说，要实现「一带一路」的发展目标，必须「把有效落实发展措施同保持债务可持续性统一起来」。他透露，北京将构建「一带一路」高质量发展的融资政策框架，落实好28个国家的财政部门共同核准的「一带一路」融资指导原则，与世界银行共同研究「一带一路」的环境和社会标准。「建立债务可持续性分析框架，防范化解债务风险。」

出席峰会的国际货币基金组织总裁拉加德(Christine Lagarde)对刘昆的表态表示了赞赏。她说，中国日益重视「一带一路」的长期效应，这是「非常受欢迎的、迈向正确方向的步伐」。

德国经济部长阿尔特迈尔作为联邦政府代表赴京参加峰会

德国经济部长：欧洲将以整体加入“一带一路”

此次「一带一路」峰会，共有37国的国家元首或政府首脑出席，其中包括新近刚签署共同推进「一带一路」建设备忘录的意大利的政府总理孔特(Giuseppe Conte)。「七国集团」的另两个重要成员德国、法国也派遣内阁部长出席。德国联邦经济部长阿尔特迈尔(Peter Altmaier)在峰会期间表示，几个欧洲大国正寻求以整体、而非单个国家的方式与中国签署“一带一路”谅解备忘录。

阿尔特迈尔说，在周五的峰会上，德国、法国、西班牙、英国展现出了共同的姿态，表明“只有团结才能让欧洲贯彻自己的立场”。这位不久前曾呼吁欧洲制订共同产业战略应对中国挑战的德国经济部长强调，欧盟内的几个大国现在都认为，单个欧洲国家不应该与中国就“一带一路”签署双边协议，而应当寻求欧洲经济区(EEA)与大中华区之间的整体互动。阿尔特迈尔的这一表态，明显针对今年3月与中国签署「一带一路」建设备忘录的意大利。

他还说，习近平在峰会开幕演讲中强调自由贸易、多边主义、可持续性应成为“一带一路”的一部分，这一表态令人鼓舞，“我们将严肃对待中方的这一承诺，并且就亚欧如何实现这些目标提出我们的建议。”

在启程飞往北京前，阿尔特迈尔就曾喊话中国，在推进「一带一路」时应当遵循国际标准。阿特迈尔说，欧盟与亚洲之间的基础设施扩建是十分重要的议题，这一过程中必须遵守国际上的社会、环境、人权、招投标的标准。 「许多批评者都注意到，当前的『一带一路』倡议蕴含着中国的拓张地缘政治影响力的企图。作为德国的代表，我将在北京的峰会上倡导我们欧洲的理念，即在扩建洲际基础设施时谋求公平、可持续的合作伙伴关系。」

文山/凝炼(法新社、新华社、德新社)