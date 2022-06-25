中国为何频发极端天气事件？

（德国之声中文网）中国南部本月发生创纪录的洪水灾害，导致50多万人流离失所。在中国其他地方，极端高温甚至让道路开裂。

当局已经在多个地区发布了极端天气警告。专家认为，这些现象证明了气候变化的影响。

今年的洪水非同寻常

夏季洪水在中国司空见惯，特别是在南方低洼的珠江三角洲地区。然而，今年的洪水非同寻常。国家气候中心预测，它将比以往“相对更严重”和“更极端”。水利部称，本周广东省一个地方的水位“超过了历史记录”，而邻近的福建和广西的部分地区也报告了创纪录的降雨。

本月共有50多万人因为洪水威胁而被疏散。在广东省的广州和韶关，强降雨使道路变成了河流，人们不得不乘坐救生艇逃往安全地带。广东省当局估计洪灾造成的经济损失超过25亿美元。

高温天气导致地面开裂

中国北部和中部的七个省份都在周三发出警告，由于气温高达40摄氏度，数百万居民被要求不要进行户外活动。中国央视（CCTV）本周播放的镜头显示，河南省中部地区出现极端高温天气，水泥路面被晒得开裂。

同时，北方几个城市本周电力需求激增，达到创纪录的水平，因为居民们不得不开足空调来抵御高温。

央视报道说，在中国人口第二大省山东（1多亿人口），周二用电量达到9300万千瓦，超过了2020年的最高值9000万千瓦。

极端天气的经济成本

中国官方经济专家估算，极端天气使中国每年的GDP减少一到三个百分点。瑞士再保险公司4月份发表的一份研究报告显示，去年中国的洪灾造成了250亿美元的损失——是仅次于欧洲的全球第二大洪灾相关损失。

中国总理李克强周三警告说，洪水和热浪将影响水稻、蔬菜和猪肉的产量，并推高通货膨胀。

全球变暖和拉尼娜现象

中国气象局星期三说，“中国的极端天气和气候灾害变得更加频繁、严重和普遍。”

国家气候中心副主任肖潺在3月份发出警告说，全球变暖和拉尼娜现象造成中国的异常高温和极端降雨天气。

随着地球大气层变暖，云层水分增加，暴雨变得更加猛烈。拉尼娜现象指赤道太平洋中部和东部洋面温度的大尺度降温，在中国南部、印度和孟加拉国造成破坏性的洪水。

足以致命的极端天气撼动世界 希腊罗德岛等地森林大火肆虐 7月底以来，希腊一直维持着40℃的高温天气。位于爱琴海（Aegean Sea）上的罗德岛（Rhodes）也发生严重的森林大火，半数地区停电。许多居民和一处军营被迫疏散。

足以致命的极端天气撼动世界 土耳其遭遇数十年来最严重的森林大火 7月底以来，强度空前的森林大火也席卷了土耳其安塔利亚和穆拉的旅游区，大面积森林和农田化为灰烬，成千上万游客被迫乘船从酒店撤离。已有多人在火灾中丧生。大火暴露了土耳其严重缺少灭火直升机等问题，安卡拉政府的救灾不力招致民众强烈批评。多国已伸出援手。

足以致命的极端天气撼动世界 意大利山火频发 7月底、8月初，酷暑高温和严重干旱导致意大利的西西里岛、撒丁岛和濒临亚得里亚海的阿普利亚等地发生严重森林火灾，许多居民不得不疏散。

足以致命的极端天气撼动世界 欧洲的山洪爆发 在两天内达到等同于两个月的降雨量，由此引发的洪水在西欧造成了毁灭性的破坏结果，在德国和比利时至少有209人在洪灾中死亡。狭窄的山谷溪流在数小时内上升为汹涌的洪水，使已经存在几个世纪历史的老城荡然无存。重建被毁的房屋、商铺和基础设施，预计将花费数十亿欧元。

足以致命的极端天气撼动世界 中国、印度异常多雨 创纪录的洪水也袭击了印度和中国的部分地区，淹没了水坝和排水系统。中国城市郑州的地铁系统也受到洪水袭击，即使在雨季，这些地区今年的降雨量也显得比往年更多。科学家们预测，气候变化将导致更频繁、更强烈的降雨。

足以致命的极端天气撼动世界 台风侵袭 台风”烟花”在上海附近登陆，数百个从上海出发或飞往上海的航班被取消，上海各区也提前疏散居民。邻近上海的浙江宁波、杭州多出出现淹水、海水倒灌灾情。

足以致命的极端天气撼动世界 伦敦市区淹水 上周末的大雨造成英国伦敦市区淹水，当局封闭数十条道路以及一些地铁站。位于英国南部地区的南萨福克郡和怀特岛部分地区，降雨达到100毫米左右，等同在一天内降下一个月的雨量。气象学家表示，最近的热浪使地球表面更多水份被蒸發，大气所凝结的水气后，强降雨的机率也提高了。

足以致命的极端天气撼动世界 美国、加拿大的高温破记录 强烈的高温也变得越来越普遍，正如6月底在美国华盛顿州、俄勒冈州以及加拿大卑诗省的情况。在”热穹”下的炙热温度，即被高压锋线困住数日的热空气，造成数百人因高温而死亡。卑诗省莱顿村的最高气温达到49.6摄氏度（121华氏度），该村在隔天就被高温引发的大火烧毁。

足以致命的极端天气撼动世界 野火引发雷暴 热浪过后，干燥的条件正在助长该地区的野火，俄勒冈州此次的大火在短短两周内烧毁了相当于洛杉矶的面积（约1300平方公里）。火势之大影响了天气系统，大火产生的烟雾也被风吹到到远在美国东岸的纽约。最近的一项研究显示，如果没有人类造成的气候变化，这种天气状况是 "几乎不可能的"。

足以致命的极端天气撼动世界 亚马逊雨林接近 "临界点”？ 在南半球，巴西中部正在遭受百年来最严重的干旱，增加了亚马逊雨林发生火灾和森林遭到进一步破坏的风险。研究人员最近在报告中提到，亚马逊河东南部的一大片地区已经从吸收二氧化碳转为排放这些会促使地球暖化的气体，使雨林更加逼近“临界点”。

足以致命的极端天气撼动世界 处于饥饿的边缘 经过多年无情的干旱，马达加斯加有超过114万人经历粮食不足的问题，一些居民不得不生吃仙人掌、树叶和蝗虫。在没有自然灾害、作物歉收或政治冲突的情况下，马达加斯加目前的严峻形势被认为是现代历史上，第一次完全由气候变化引起的饥荒。

足以致命的极端天气撼动世界 逃离天灾的人越来越多 逃离冲突和自然灾害的人数在2020年创下了10年来的新高，有5500万人在自己的国家内重新寻找住所。除此之外，还有约2600万人跨越国界逃亡。难民观察机构在5月发布的一份联合报告显示：四分之三的境内流离失所者是极端天气的受害者，这个数字很有可能会继续增长。



中国碳排放量可能持续增长

为了减少洪灾季节的损失，中国建立了巨大的水坝网络和带有透水路面的“海绵城市”。“但是，近年来最具破坏性的洪水往往发生在历史上风险较小的地区。”宾夕法尼亚大学研究中国环境政策的研究员摩尔（Scott Moore）说，“这是一个典型的气候变化效应：与历史平均水平相比，不同地区和一年中不同时间的极端天气都有所增加。”

中国是世界上最大的燃煤国，也是导致气候变化的温室气体的最大排放国。北京计划到2060年实现碳中和。但最近几个月，地方政府同时增加了对可再生能源和煤炭的投资。中国政府没有公布实现其排放目标的详细规划。

环保人士警告说，如果不详细规划峰值大小或设定一个绝对上限，中国的碳排放量在2030年之前基本上会持续增长。

提升气候变化监测预警能力

中国政府上周公布的一份新的应对气候变化国家战略路线图说，当下的重点应该转移到利用遥感卫星监测极端天气事件；到2035年，气候变化监测预警能力达到同期国际先进水平。

“天气预报的有效性在10天左右达到顶点。超过这个时间，其准确性就会迅速下降到抛硬币的程度。” 总部设在北京的智库策纬咨询公司（Trivium China）在一份研究报告中说：“气候监测预警是一个完全不同的游戏”，有助于提前至少一个月预见严重的水灾和旱灾。

(法新社)

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