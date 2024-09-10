中国为何要叫停涉外收养？

面对人口下滑的困境，中国政府宣布不再允许海外家庭收养中国儿童，不过，此举却让许多收养申请尚未获得批准的家庭陷入了困境。

（德国之声中文网）8月28日，中国结束了实施已经三十多年的跨国收养政策。中国外交部发言人毛宁上周证实了这一政策转变，并表示该决定符合“国际潮流”。毛宁说：“我们对有关国家政府、收养家庭希望收养中国儿童的愿望和爱心表示感谢 ”

中国人口问题专家、美国威斯康星大学麦迪逊分校资深学者易富贤对德国之声表示，这一决定反映了中国人口政策的一个里程碑式转变。易富贤说：“以前他们将新生儿童视为负担，而现在他们已经把新生儿视为资源。”

国际收养曾是服务于“一胎化政策”的辅助方案

1992年，中国正式放开国际收养政策，当时正值中国政府实施严苛的“独生子女政策”，以遏制人口的快速增长。

由于只能生养一个孩子，许多中国家庭不得不丢弃自己的孩子，其中大多数是女孩或残疾婴儿，这样做是为了躲避高额的超生罚款。

在此大背景下，中国成了国际收养的主要来源地。中国儿童国际CCI是一个由中国被收养者创建，并服务于中国被收养者的国际组织。该组织宣称，在过去三十年间，全球范围内，被国际收养的中国儿童多达16万。其中半数被收养儿童来到了美国。

易富贤对德国之声表示，在实施一胎化政策的当时，国际收养对中国政府是一个双赢局面。“因为当时（北京）将人口视作负担，而国际收养则有效地将这一负担转至境外。”

中国的人口问题

几十年后的今天，中国已成为全球生育率最低的国家之一，正面临着人口严重萎缩的问题。

2023年，中国新出生人口下降了5.7%，总数约为900万人，每千人中的新生儿占比为 6.39 ，创历史新低。总人口减少了两百万，而且已经连续两年下降。

2016年取消独生子女政策后，中国开始鼓励家庭养育两到三个孩子。尽管当局推出种种鼓励措施，但由于育儿成本高昂、就业缺乏保障以及中国经济前景充满不确定因素，许多中国年轻女性仍对养育子女缺乏信心。

易富贤表示：“过去人们认为，人口少是件好事，而现在人口萎缩已经造成了某种恐慌。”他表示，叫停跨国收养正是对人口危机做出的回应。

而随着人口老龄化的加剧，过去几年当中，中国的跨国收养案例一直在逐年减少。

官方的《环球时报》发表的一篇评论称，近年来，中国政府一直将国内收养作为优先选项。这篇评论称，由于国内的收养案例已占收养总数的近90%，叫停跨国收养已经“在所难免”。

出生率下降的同时，人口老龄化趋势日渐明显。 图像来源: Anagha Nair/DW

尚待审批的收养申请成了“悬案”

上周中国政府叫停跨国收养之后，那些过去几年来一直在等待审批结果的外国收养家庭一时不知所措。据美联社周五报道，中国政府在和美国驻华外交官通电话时表示，除例外条款所覆盖的个案外，“将不会受理任何其他申请”。

上周，中国外交部表示，涉外收养只有在“外国人来华收养三代以内旁系同辈血亲的子女和继子女”才可作为例外。

在新冠疫情期间，中国实施旅行限制并暂停了涉外收养事宜。从2020年到2022年，没有中国儿童被送往美国收养。而根据美国官方统计，去年也只有16名中国儿童被美国家庭成功收养。

受疫情封控政策的影响，许多外国收养家庭至少需要耗时四年，才能完成收养程序。等待收养的中国儿童也同样饱受煎熬。

一名中国异议人士在其很有人气的X平台账号上转发了“相关部门工作人员”在中国社媒发布的帖文截图。发帖人身份被做了匿名化处理。一幅贴文写道：“这些中国孩子...他们知道他们的家人在等着接他们回家。他们平时经常会收到生日和圣诞祝福、衣物、家人照片、信件，有些人甚至进行过FaceTime视频通话，但现在所以这一切都被叫停了。”

发帖人写道：“我们会给使馆、政府官员、以及相关人士写信，看看还有什么能做的。我们祈祷大门会被重新打开。”

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