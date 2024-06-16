中国为何对瑞士和平峰会不感兴趣？

本周末在瑞士举行的乌克兰问题和平峰会上，80多个国家呼吁以维护乌克兰领土完整作为实现和平的前提。中国方面并未参加会议。分析人士指出，乌克兰方面提出的和平条件并不符合中国的战略利益，北京正在尽量利用当前国际形势增强自己的地缘政治地位。

（德国之声中文网）约有100个国家派代表参加了此次在瑞士举行的乌克兰和平峰会，不过只有约80个国家签署了闭幕声明。这份文件呼吁以乌克兰"领土完整"作为任何后续和平协议的基础。几天前，未获邀参会的俄罗斯曾提出自己的和平条件：乌克兰正式签署条约承认克里米亚及东部被占领土为俄罗斯的一部分。俄方的条件遭到了与会绝大多数国家的反对。

此次峰会参与国以西方国家为主，土耳其、印度、沙特阿拉伯等部分主要发达国家也派遣代表参加。不过，在峰会闭幕声明上，印度、沙特、南非、阿联酋等国并未签字，仅作为观察员与会的巴西也没有签字。不过，土耳其方面则签署了闭幕联合声明。

乌克兰总统泽连斯基赞扬此次会议是"迈向和平的第一步"，并强调联合声明依然向"所有尊重《联合国宪章》的国家开放签署"。

俄乌战争让俄罗斯愈发依赖中国 图像来源: Mikhail Tereshchenko/Sputnik/AP/picture alliance

中国成为战争受益者？

中国方面虽然获邀，但是却以俄罗斯没有获邀为由谢绝参会。很长一段时间以来，乌克兰一直在努力拉拢中国。尽管北京在帮助莫斯科规避西方制裁，仍然避免直接批评。基辅方面希望北京能够发挥对俄罗斯的影响力。

然而，在5月底中国正式宣布不参加瑞士和平峰会之后，乌克兰显然改变了此前立场。总统泽连斯基公开批评说："不参加和平峰会是一回事，但是试图破坏峰会，这性质就截然不同了。"他指责北京方面试图说服其他发展中国家领导人也不出席峰会，认为这说明中国实质上支持俄罗斯的侵略战争。中国外交部则反驳了这一指控。

来自乌克兰的东亚问题专家布蒂斯卡(Natalia Butyrska)在接受德意志电台采访时指出，中国官方不断强调自己的中立地位，而且也派出过乌克兰问题特使李辉进行过斡旋，"因此中国参加瑞士和平峰会本应是符合逻辑的举动。……所以我认为，中国宣布不参加峰会的原因并非其所称的俄罗斯没有受邀，而是就是没有兴趣参会。"

俄中天然气管道工程近年来明显加速 图像来源: Gazprom/dpa/picture alliance

旅居德国的俄裔中国问题专家契加达耶夫(Alexej Tschigadajew)则认为，北京的举措只不过是在贯彻自身国家利益，因为参加瑞士和平峰会并不会让西方减轻对中国的压力，"我们只要稍微合计一下就能发现，这场战争对中国有好处。"

契加达耶夫认为，遭到西方制裁的俄罗斯不得不减价向中国出口能源，中国汽车、手机等商品也能主宰俄罗斯市场。"反观乌克兰：本来让中国颇感兴趣的乌克兰军工业，如今要么被国有化，要么被欧美掌控。"

相比乌克兰提出的"俄罗斯撤出包括克里米亚半岛在内的一切占据领土"之和平构想，中国方面不久前提出的和平计划则建议冻结当前战线。基辅方面对此强烈反对，他们担心这只会让俄罗斯有时间集结兵力，为下一轮更大的攻势做准备。

位于柏林的智库"卡内基俄罗斯欧亚研究中心"的学者乌马罗夫(Temur Umarow)在接受德广联采访时指出，北京并没有真的指望自己提出的和平计划能够实现和平，而是想要借此强调自身中立、且想要在和平进程中扮演角色，"中国其实已经实现了这一目标。"

几天前，中国外交部还透露，正在筹备另一场和平会议，并称已经获得了数十个国家的支持。

（美联社、德新社、德意志电台）

中俄关系：真朋友还是权宜合作？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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