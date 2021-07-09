中国为何大力整顿科技巨头？

（德国之声中文网） 刚在美国上市的中国网约车巨头滴滴出行近日遭到北京监管当局重拳审查，多家中企随后取消赴美上市计划。周五（7月9日）中国国家互联网信息办公室（简称：网信办）发布公告，“滴滴企业版”等滴滴25款App“存在严重违法违规收集使用个人信息问题”被要求下架。路透社指出，这是继此前监管机构要求应用商店下架“滴滴出行”APP后，中国对滴滴出行的进一步封杀。

周六，中国网信办在其网站发布关于《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见的通知。征求意见稿包括了“掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查”等内容。

《华尔街日报》当天也援引知情人士报道称，中国政府刚刚宣布的将加强对海外上市公司（尤其是在美上市公司）的跨机构监督，并收紧未来海外上市规则的行动中，中国网信办将发挥主导作用。该报指出，“该机构影响力上升意味着，中国政府想要解决监管机构之间缺乏协调的问题”。

对此，文章举例称：中国网约车巨头滴滴上个月进行大规模首次公开募股交易前，各监管机构发出的信息就不一致。该文接着写道：“对于未来的海外股票发行交易，网信办可能会对被视为威胁中国安全的发行计划予以阻止。”

反垄断和掌控权

《华尔街日报》还认为，这也凸显了中国领导人习近平不断加强的控制民营企业部门的努力，尤其是那些拥有海量宝贵数据的科技公司。

“我们正在经历一场不间断且很可能继续扩张的运动，这场运动的目的是加强对大型互联网企业及其数据处理方式的监管”，德国波恩大学全球科技政策教授、中国问题专家梅飞虎（Maximilian Mayer）向德国之声分析：“正如欧洲的反垄断监管部门加强对亚马逊、谷歌、脸书、苹果等科技企业的监管一样，中国当局也希望管制有能力收集大量用户信息，取得市场中绝对优势地位的平台类企业。

微信目前的月活跃用户已超过12亿

当然，除了数据安全，中共也关心数据掌控权的问题，梅飞虎举例说：“中共在100年内发展了逾9000万党员，而腾讯十年前推出的即时通讯应用程序——微信现已有12亿多的月活跃用户。这也意味着，腾讯掌握的实时数据比中共还要多。”

国家安全和领军人物

德国外交关系委员会(DGAP)亚洲项目的中国问题学者狄雨霏(Didi Kirsten Tatlow)向德国之声表示，中国在看待其经济问题时，会优先透过国家安全的视角。她猜测，北京加强对科技企业的监管也可能与中国不希望其人民的数据最终落入美国安全机构手中有关。滴滴出行在美国上市很可能加剧了这种担忧。

不仅科技公司遭遇重创，这些公司的创始人自身也感受到了政府重拳的力量。首当其冲的是阿里巴巴创始人马云。2020十月下旬马云高调抨击中国金融监管制度。不久后，阿里巴巴的金融业务——蚂蚁集团的上市计划被中国监管机构叫停。马云随之淡出公众视野。今年4月，中国反垄断监管机构又对阿里巴巴开出182亿的天价罚单。马云现在虽然重新现身，但有媒体观察马云变瘦了，面露疲态，引起各界揣测。

还有多家知名科技公司的创始人和亿万富翁也选择离职。例如抖音母公司字节跳动的负责人张一鸣和新兴网络购物公司拼多多董事长黄峥。他们辞职的原因尚不清楚，但大多数行业观察人士认为来自国家领导人的压力起到了一定作用。

“中共释放的信号具有多重意义，”梅飞虎解释，一方面，中共想明确要求企业必须服从党的目标。“另一方面，也关乎企业领导人本身，因为这些人在中国往往颇受追捧。他们现在应该比以前更谨慎地处理他们所掌握的数据。 ”

市场脱钩加剧？

中国政府对科技公司的整顿行动也引发了反弹。例如，全球最大的资产管理公司贝莱德(BlackRock)表示，他们将暂时避开中国那些占主导地位的超级科技巨头，要过相当一段时间才会建议投资者买入中国大型科技股。该公司投资组合经理Lucy Liu 解释，监管将在“几年内”继续困扰投资者。

美国的公司也受到中国政府措施的影响。例如，苹果公司就持有滴滴的股份。德国外交关系委员会的狄雨霏写道：“投资中国数据公司的投资者面临非常明显的风险。政府总是会想方设法地掌握对数据的控制权。”

这些信号虽然令人望而却步，但是波恩大学的梅飞虎认为，中国市场不太可能与世界脱钩。“因为（中国市场）潜力巨大，人们根本无法抵挡继续在那里投资的诱惑。”

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