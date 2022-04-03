中国为什么有那么多所谓“新冠肺炎无症状感染者”？

（德国之声中文网）从2020年1月15日至今，中国国家卫生健康委办公厅先后发布了九版新型冠状病毒肺炎诊疗方案。中国卫健委也每日通报包括本国新型冠状病毒肺炎新增确诊病例、新增疑似病例及新增无症状感染者数量在内的数字。

中国的新冠肺炎疑似和确诊病例标准是什么？

纵观中国卫健委发布的历版《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》可以看到，从2020年1月15日发布的试行第一版到2020年3月4日发布的试行第七版，对新型冠状病毒肺炎疑似病例的诊断标准都包括流行病学史和临床表现两个部分，其中都提到"发病前 2 周内有武汉市旅行史或居住史"或接触过新冠病毒感染者；临床表现为发热和新型冠状病毒肺炎影像学特征等。确诊病例的诊断标准则是在符合疑似病例标准的基础上，实时荧光RT-PCR检测新型冠状病毒核酸阳性。

在诊断标准问题上，中国卫健委2020年8月发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案试行第八版》有了较大修改，除不再提及武汉外，还提到无症状感染者。该方案中为疑似病例制定的诊断标准包括"临床表现发热和（或）呼吸道症状等新冠肺炎相关临床表现"，具有新冠肺炎影像学特征等等。确诊病例则为疑似病例同时具备包括"实时荧光 RT-PCR 检测新型冠状病毒核酸阳性"在内的病原学或血清学证据者。

中国卫健委2021年4月14日发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第八版 修订版）》和2022年3月14日发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）均基本延续了第八版的对疑似病例和确诊病例的诊断标准。

从中国历版《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》所规定的诊断标准来看，除"实时荧光RT-PCR检测新型冠状病毒核酸阳性"外，"发热和新型冠状病毒肺炎影像学特征"始终是在中国将新冠病毒感染者诊断为新型冠状病毒肺炎新增确诊病例的标准。

无症状感染者真的无症状？

中国目前的新一轮疫情由新冠变种奥密克戎BA.2的迅速传播推动。而奥密克戎虽然传染性很强，但它主要感染上呼吸道的鼻咽部，感染者较多出现干咳、咽痛等上呼吸道症状，只有少部分患者出现发热和腹泻、呕吐等消化道症状或肺炎症状。这就造成大部分奥密克戎感染者并不符合中国官方制定的应归入"新型冠状病毒肺炎"疑似或确诊病例的诊断标准，即有"发热和新型冠状病毒肺炎影像学特征"。但由于这些奥密克戎感染者新冠病毒核酸检测呈阳性，因此，他们往往就被列入所谓的"无症状感染者"之列。

江苏疾控在今年3月16日发布的题为"无症状感染者为啥明显增多？无症状感染者需要治疗吗？"的文章中说，"无症状感染者，是新冠病毒核酸检测阳性，但又没有咽痛、发烧、乏力、干咳、嗅觉减退等一系列症状和体征，同时CT片影像学上也没有看到有肺炎表现的人员。"文章称，"无症状感染者，有两层意思：一是感染者，二是无症状"，"但是，一些无症状感染者可能发展为有症状的确诊病例，只是目前还仅仅是处于潜伏期。但还有一些无症状感染者，在自身免疫力的作用下，或者是及时发现后给予了抗病毒治疗，没有出现临床症状，病毒得以清除。另外，还有很少一部分病例，是恢复期无症状感染者，就是说临床症状完全消失，其他检查也基本正常，但是病毒核酸检查还可以维持一段时间的阳性。"

"此"新增确诊不同于"彼"新增确诊

必须指出的是，德国等许多国家每日报告的新增新冠确诊人数为新冠病毒核酸检测阳性者，即感染新冠病毒的人数，和中国官方统计的"新型冠状病毒肺炎"确诊病例是完全不一样的概念，更接近于中国官方公布的新增确诊病例和无症状感染者的总和。

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