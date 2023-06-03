中国：中美激烈冲突对抗是“世界不可承受之痛”

（德国之声中文网）中国国防部长李尚福周日（6月4日）在新加坡的香格里拉对话上以「中国的新安全倡议」为题进行大会发言。对于中美关系，李尚福表示，「如果中美发生激烈的冲突对抗，那将是世界不可承受之痛」。

李尚福称，中方认为大国应该有大国的样子，不能为一时之私挑起阵营对抗，应顾全大局，以交流合作化解分歧，回应各国期待。「中美制度不同、差异很大，但并不妨碍双方求同存异发展双边关系，也不妨碍双方基于共同利益深化合作。历史一再证明，中美合两利、斗俱伤。」

他表示，中方一直寻求与美建立新型的大国关系，「但这需要美方拿出诚意，言行一致，以实际行动与中方相向而行，推动两国两军关系止跌企稳。应不惧困难，找到相处之道」。

李尚福坦言，这几年中美关系徘徊在建交后的低谷，他也指「造成这种困难局面的缘由大家都很清楚」。

李尚福称，世界足够的宽阔，完全可以容纳包括中美在内的地区各国共同发展。「相互尊重、和平共处、合作共赢三条原则，才是中美两国正确的相处之道。」

在李尚福在香格里拉对话会上发表讲话的前一天，美国国防部长奥斯汀批评中国拒绝在峰会期间进行两国防长会晤。

奥斯汀抨击北京缺乏军事沟通意愿称：「我们谈得越多，就越能避免可能导致危机或冲突的误解和误判。」

美国国防部长奥斯汀批评中国拒绝对话

「台湾问题是中国核心利益中的核心」

美中关系在许多问题上处于历史低点，包括间谍活动、贸易紧张局势、半导体芯片出口限制、俄乌战争。其中最具争议和敏感的话题仍是台湾的未来以及南中国海的领土争端。

李尚福在香格里拉对话会上强调，「台湾问题是中国核心利益中的核心」，「任何虚化、掏空一个中国原则的行径都是荒谬和危险的」。「台湾是中国的台湾，怎么解决台湾问题是中国人自己的事，不容任何外部势力插手干涉。」

他批评民进党当局「挟洋谋独」，外部势力「以台制华」，是改变台海现状的最大麻烦制造者。

李尚福称，「中方愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一，但决不承诺放弃使用武力」。他也警告：「如果有人胆敢把台湾从中国分裂出去，中国军队不会有丝毫迟疑，不畏惧任何对手，不管付出多大代价，都将坚决维护国家主权和领土完整。」

对美国的隐晦警告

此前一天，美国驱逐舰钟云号（USS Chung-Hoon）和加拿大皇家海军的蒙特利尔号（HMCS Montreal）穿越台湾海峡。美国海军称，一艘中国驱逐舰作出「不安全」行径。据加拿大《环球新闻》拍摄的独家视频，一艘中国军舰加速驶向钟云号，距离仅150码，险些撞上美方军舰。

中国解放军东部战区新闻发言人施毅周六晚间批评有关国家「在台海地区有意制造事端，蓄意挑起风险，恶意破坏地区和平稳定，向『台独』势力发出错误信号」。

美国印太司令部表示，美国和加拿大军舰是在依据公海航行自由进行例行操作。加拿大国防部长阿南德（Anita Anand）表示，加拿大将继续在国际法允许的范围内航行，包括台湾海峡，并且「该地区的行为方必须负责任地行事」。

在谈到南中国海问题时，李尚福不点名批评称，「『一些域外国家』以航行自由之名，行航行霸权之实，想要把南海搅浑，从中牟利，需要我们高度警惕，坚决抵制」。

他表示，中国与东盟地缘相近，各国人民情同手足。「邻里之间有分歧很正常，大家也正在沟通协商妥善解决，但有的域外国家在背后挑拨离间，对此我们要分清利害，保持清醒。」

李尚福在发言时还提到，今天的亚太需要的是开放包容的大合作，而不是「拉帮结派的小圈子」。他也强调，「推进亚太北约化只会让亚太陷入到撕裂、纷争和冲突的漩涡」。

他批评一些国家扩大军事基地，加剧地区军备竞赛，「冷战思维死灰复燃，导致安全风险大增」。

（综合报道）

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